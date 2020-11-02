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Гайковерт аккумуляторный DeWalt DCF880M2

Артикул: 92837
Гайковерт аккумуляторный DeWalt DCF880M2
36 530 руб. 
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+ 1132 КэтКоинов
Артикул: 92837
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 6 089 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендDeWalt
Тип товараГайковерт аккумуляторный
Дополнительный аккумуляторесть
Емкость аккумулятора4 А/ч
Зарядное устройство в комплектеда
Количество аккумуляторов2
Количество скоростей работы1
Лампа точечной подсветкиесть
Макс. количество ударов в минуту2300 уд/мин
Максимальный крутящий момент203 Н/м
Напряжение аккумулятора, В18
Питаниеот аккумулятора
Потребляемая мощность250 Вт
Ударный механизместь
Электронная регулировка частоты вращенияда
Высота, см24
Длина, см14.7
для откручивания/закручивания болтов и гаек


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Самовывоз невозможен
Гайковерт аккумуляторный DeWalt DCF880M2 - по цене 36530 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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