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Веб-камера A4tech PK-910H черный 2Mpix (4608x3456) USB2.0 с микрофоном

Артикул: 109891
  • Веб-камера A4tech PK-910H черный 2Mpix (4608x3456) USB2.0 с микрофоном - фото 1
  • Веб-камера A4tech PK-910H черный 2Mpix (4608x3456) USB2.0 с микрофоном - фото 2
  • Веб-камера A4tech PK-910H черный 2Mpix (4608x3456) USB2.0 с микрофоном - фото 3
  • Веб-камера A4tech PK-910H черный 2Mpix (4608x3456) USB2.0 с микрофоном - фото 4
  • Веб-камера A4tech PK-910H черный 2Mpix (4608x3456) USB2.0 с микрофоном - фото 5
Веб-камера A4tech PK-910H черный 2Mpix (4608x3456) USB2.0 с микрофоном - фото 1
Веб-камера A4tech PK-910H черный 2Mpix (4608x3456) USB2.0 с микрофоном - фото 2
Веб-камера A4tech PK-910H черный 2Mpix (4608x3456) USB2.0 с микрофоном - фото 3
Веб-камера A4tech PK-910H черный 2Mpix (4608x3456) USB2.0 с микрофоном - фото 4
Веб-камера A4tech PK-910H черный 2Mpix (4608x3456) USB2.0 с микрофоном - фото 5
3 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 109891
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БрендA4Tech
Тип товараВеб-камеры
Автоматическая фокусировкаесть
Комплектациякамера, крепление, документация, упаковка
Крепление на монитореесть
Максимальное разрешение2 Мп
Микрофонесть
Поддержка Wi-Fiнет
СовместимостьMac OS, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Тип матрицыCMOS
Угол обзора объектива60 град.
Шторканет
Веб-камера A4Tech PK-910H в черном корпусе с серебристыми элементами обеспечивает качественную передачу видео. Также представленная модель оборудована встроенным микрофоном с системой шумоподавления. Камера оснащена матрицей на 2 Мп, разрешение видео составляет 1920x1080. Максимальная частота кадров при записи равна 30 в секунду. Интерполированное разрешение при создании фото составит 4608x3456. Автоматическая фокусировка, предусмотренная в этой модели, обеспечивает дополнительное удобство использования. Веб-камера A4Tech PK-910H имеет подключается через провод к USB-разъему. Представленная модель совместима с популярными компьютерными ОС. Камера может устанавливаться на столе, также ее можно закрепить на мониторе.


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