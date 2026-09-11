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Веб-камера ExeGate Business Pro C922 HD (EX287377RUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Веб-камера ExeGate Business Pro C922 HD (EX287377RUS)

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Веб-камера ExeGate Business Pro C922 HD (EX287377RUS) - фото 1
Веб-камера ExeGate Business Pro C922 HD (EX287377RUS) - фото 2
Веб-камера ExeGate Business Pro C922 HD (EX287377RUS) - фото 3
Веб-камера ExeGate Business Pro C922 HD (EX287377RUS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Веб-камеры
  • Веб-камера ExeGate Business Pro C922 HD (EX287377RUS) - фото 1
  • Веб-камера ExeGate Business Pro C922 HD (EX287377RUS) - фото 2
  • Веб-камера ExeGate Business Pro C922 HD (EX287377RUS) - фото 3
  • Веб-камера ExeGate Business Pro C922 HD (EX287377RUS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 474833
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Веб-камеры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х7х5
Вес, г.
12

Описание товара Веб-камера ExeGate Business Pro C922 HD (EX287377RUS)

Веб-камера ExeGate BusinessPro C922 HD предназначена для удовлетворения стандартных потребностей бизнес-пользователей, предъявляющих высокие требования к качеству изображения, идеально подходит для использования как в бытовых целях, так и для использования в бизнесе. Частота сменых кадров 30FPS, универсальное крепление, наличие резьбового отверстия для установки на штатив, подключение по USB 2.0, не требуется настройка (plug and play), совместимость с OC Win7, Win8, Win10, macOS10.10 или более поздними версиями, Chrome OS, Android 5.0 или более поздними,

Отзывы о товаре Веб-камера ExeGate Business Pro C922 HD (EX287377RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Веб-камеры
Страна производитель
Китай
Описание
Веб-камера ExeGate BusinessPro C922 HD предназначена для удовлетворения стандартных потребностей бизнес-пользователей, предъявляющих высокие требования к качеству изображения, идеально подходит для использования как в бытовых целях, так и для использования в бизнесе. Частота сменых кадров 30FPS, универсальное крепление, наличие резьбового отверстия для установки на штатив, подключение по USB 2.0, не требуется настройка (plug and play), совместимость с OC Win7, Win8, Win10, macOS10.10 или более поздними версиями, Chrome OS, Android 5.0 или более поздними,
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Веб-камера ExeGate Business Pro C922 HD (EX287377RUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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