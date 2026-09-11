Веб-камера ExeGate Business Pro C922 HD (EX287377RUS)
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Характеристики
Тип товара
Веб-камеры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
670 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 474833
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Веб-камеры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х7х5
Вес, г.
12
Описание товара Веб-камера ExeGate Business Pro C922 HD (EX287377RUS)
Веб-камера ExeGate BusinessPro C922 HD предназначена для удовлетворения стандартных потребностей бизнес-пользователей, предъявляющих высокие требования к качеству изображения, идеально подходит для использования как в бытовых целях, так и для использования в бизнесе. Частота сменых кадров 30FPS, универсальное крепление, наличие резьбового отверстия для установки на штатив, подключение по USB 2.0, не требуется настройка (plug and play), совместимость с OC Win7, Win8, Win10, macOS10.10 или более поздними версиями, Chrome OS, Android 5.0 или более поздними,
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, full hd, с микрофоном, с автофокусом
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Веб-камера ExeGate BusinessPro C922 HD предназначена для удовлетворения стандартных потребностей бизнес-пользователей, предъявляющих высокие требования к качеству изображения, идеально подходит для использования как в бытовых целях, так и для использования в бизнесе. Частота сменых кадров 30FPS, универсальное крепление, наличие резьбового отверстия для установки на штатив, подключение по USB 2.0, не требуется настройка (plug and play), совместимость с OC Win7, Win8, Win10, macOS10.10 или более поздними версиями, Chrome OS, Android 5.0 или более поздними,
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, full hd, с микрофоном, с автофокусом
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, full hd, с микрофоном, с автофокусом
Веб-камера ExeGate Business Pro C922 HD (EX287377RUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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