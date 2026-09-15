Top.Mail.Ru
Веб-камера Exegate BusinessPro C922 HD (EX287377RUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Веб-камера Exegate BusinessPro C922 HD (EX287377RUS)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Веб-камера Exegate BusinessPro C922 HD (EX287377RUS) - фото 1
Веб-камера Exegate BusinessPro C922 HD (EX287377RUS) - фото 2
Веб-камера Exegate BusinessPro C922 HD (EX287377RUS) - фото 3
Веб-камера Exegate BusinessPro C922 HD (EX287377RUS) - фото 4
Веб-камера Exegate BusinessPro C922 HD (EX287377RUS) - фото 5
Веб-камера Exegate BusinessPro C922 HD (EX287377RUS) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Веб-камеры
  • Веб-камера Exegate BusinessPro C922 HD (EX287377RUS) - фото 1
  • Веб-камера Exegate BusinessPro C922 HD (EX287377RUS) - фото 2
  • Веб-камера Exegate BusinessPro C922 HD (EX287377RUS) - фото 3
  • Веб-камера Exegate BusinessPro C922 HD (EX287377RUS) - фото 4
  • Веб-камера Exegate BusinessPro C922 HD (EX287377RUS) - фото 5
  • Веб-камера Exegate BusinessPro C922 HD (EX287377RUS) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
740 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 622325
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Веб-камера Exegate BusinessPro C922 HD (EX287377RUS)
740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Веб-камеры
Автоматическая фокусировка
нет
Комплектация
web-камера, штатив, руководство пользователя
Максимальное разрешение
1920x1080
Микрофон
да
Тип матрицы
CMOS
Тип установки (крепления)
универсальный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х5
Вес, г.
300

Описание товара Веб-камера Exegate BusinessPro C922 HD (EX287377RUS)

Веб-камера ExeGate BusinessPro C922 HD предназначена для удовлетворения стандартных потребностей бизнес-пользователей, предъявляющих высокие требования к качеству изображения, идеально подходит для использования как в бытовых целях, так и для использования в бизнесе.



Теги товара: full hd, с микрофоном

Отзывы о товаре Веб-камера Exegate BusinessPro C922 HD (EX287377RUS)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Веб-камеры
Автоматическая фокусировка
нет
Комплектация
web-камера, штатив, руководство пользователя
Максимальное разрешение
1920x1080
Микрофон
да
Тип матрицы
CMOS
Тип установки (крепления)
универсальный
Страна производитель
Китай
Описание
Веб-камера ExeGate BusinessPro C922 HD предназначена для удовлетворения стандартных потребностей бизнес-пользователей, предъявляющих высокие требования к качеству изображения, идеально подходит для использования как в бытовых целях, так и для использования в бизнесе.


Теги товара: full hd, с микрофоном
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Веб-камера Exegate BusinessPro C922 HD (EX287377RUS) - по цене 740 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...