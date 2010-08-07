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Веб-камера ExeGate Business Pro C922 FullHD (EX286183RUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Веб-камера ExeGate Business Pro C922 FullHD (EX286183RUS)

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Веб-камера ExeGate Business Pro C922 FullHD (EX286183RUS) - фото 1
Веб-камера ExeGate Business Pro C922 FullHD (EX286183RUS) - фото 2
Веб-камера ExeGate Business Pro C922 FullHD (EX286183RUS) - фото 3
Веб-камера ExeGate Business Pro C922 FullHD (EX286183RUS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Веб-камеры
  • Веб-камера ExeGate Business Pro C922 FullHD (EX286183RUS) - фото 1
  • Веб-камера ExeGate Business Pro C922 FullHD (EX286183RUS) - фото 2
  • Веб-камера ExeGate Business Pro C922 FullHD (EX286183RUS) - фото 3
  • Веб-камера ExeGate Business Pro C922 FullHD (EX286183RUS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
880 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 407278
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Веб-камера ExeGate Business Pro C922 FullHD (EX286183RUS)
880 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Веб-камеры
Автоматическая фокусировка
нет
Комплектация
веб-камера, инструкция
Максимальное разрешение
1920x1080
Микрофон
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
Совместимость
Win Vista/7/8/10, Mac OS
Тип матрицы
CMOS
Угол обзора объектива
0
Шторка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х5
Вес, г.
600

Описание товара Веб-камера ExeGate Business Pro C922 FullHD (EX286183RUS)

Веб-камера ExeGate BusinessPro C922 FullHD предназначена для удовлетворения стандартных потребностей бизнес-пользователей, предъявляющих высокие требования к качеству изображения, идеально подходит для использования как в бытовых целях, так и для использования в бизнесе. Частота сменных кадров 30FPS, универсальное крепление, наличие резьбового отверстия для установки на штатив, подключение по USB 2.0, не требуется настройка (plug and play).



Теги товара: full hd

Отзывы о товаре Веб-камера ExeGate Business Pro C922 FullHD (EX286183RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Веб-камеры
Автоматическая фокусировка
нет
Комплектация
веб-камера, инструкция
Максимальное разрешение
1920x1080
Микрофон
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
Совместимость
Win Vista/7/8/10, Mac OS
Тип матрицы
CMOS
Угол обзора объектива
0
Шторка
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Веб-камера ExeGate BusinessPro C922 FullHD предназначена для удовлетворения стандартных потребностей бизнес-пользователей, предъявляющих высокие требования к качеству изображения, идеально подходит для использования как в бытовых целях, так и для использования в бизнесе. Частота сменных кадров 30FPS, универсальное крепление, наличие резьбового отверстия для установки на штатив, подключение по USB 2.0, не требуется настройка (plug and play).


Теги товара: full hd
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Веб-камера ExeGate Business Pro C922 FullHD (EX286183RUS) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 880 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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