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Веб-камера Defender G-lens 2579 HD720p 2МП (63179) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Веб-камера Defender G-lens 2579 HD720p 2МП (63179)

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Веб-камера Defender G-lens 2579 HD720p 2МП (63179) - фото 1
Веб-камера Defender G-lens 2579 HD720p 2МП (63179) - фото 2
Веб-камера Defender G-lens 2579 HD720p 2МП (63179) - фото 3
Веб-камера Defender G-lens 2579 HD720p 2МП (63179) - фото 4
Веб-камера Defender G-lens 2579 HD720p 2МП (63179) - фото 5
Веб-камера Defender G-lens 2579 HD720p 2МП (63179) - фото 6
Веб-камера Defender G-lens 2579 HD720p 2МП (63179) - фото 7
Веб-камера Defender G-lens 2579 HD720p 2МП (63179) - фото 8
Веб-камера Defender G-lens 2579 HD720p 2МП (63179) - фото 9
Веб-камера Defender G-lens 2579 HD720p 2МП (63179) - фото 10
Веб-камера Defender G-lens 2579 HD720p 2МП (63179) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Веб-камеры
  • Веб-камера Defender G-lens 2579 HD720p 2МП (63179) - фото 1
  • Веб-камера Defender G-lens 2579 HD720p 2МП (63179) - фото 2
  • Веб-камера Defender G-lens 2579 HD720p 2МП (63179) - фото 3
  • Веб-камера Defender G-lens 2579 HD720p 2МП (63179) - фото 4
  • Веб-камера Defender G-lens 2579 HD720p 2МП (63179) - фото 5
  • Веб-камера Defender G-lens 2579 HD720p 2МП (63179) - фото 6
  • Веб-камера Defender G-lens 2579 HD720p 2МП (63179) - фото 7
  • Веб-камера Defender G-lens 2579 HD720p 2МП (63179) - фото 8
  • Веб-камера Defender G-lens 2579 HD720p 2МП (63179) - фото 9
  • Веб-камера Defender G-lens 2579 HD720p 2МП (63179) - фото 10
  • Веб-камера Defender G-lens 2579 HD720p 2МП (63179) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
920 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 458549
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Веб-камера Defender G-lens 2579 HD720p 2МП (63179)
920 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Веб-камеры
Автоматическая фокусировка
нет
Комплектация
камера,крепление, кабель USB 2.0.
Максимальное разрешение
1280x720
Микрофон
да
Совместимость
Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10
Тип матрицы
CMOS
Тип установки (крепления)
универсальный
Угол обзора объектива
48
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х6
Вес, г.
133

Описание товара Веб-камера Defender G-lens 2579 HD720p 2МП (63179)

Веб-камера Defender G-lens 2579 HD720p 2МП (63179)это отличное качество изображения, детализированное широкоформатное изображение, Многофункциональное ПО, надежное универсальное гибкое крепление, автоматическая настройка изображения, автоматическая подстройка светочувствительности позволяет получать высококачественное изображение даже при недостаточном освещении. Встроенный микрофон обеспечивает качественную передачу звука. Для работы не нужны драйверы, фиксированная фокусировка



Теги товара: с микрофоном

Отзывы о товаре Веб-камера Defender G-lens 2579 HD720p 2МП (63179)




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Веб-камеры
Автоматическая фокусировка
нет
Комплектация
камера,крепление, кабель USB 2.0.
Максимальное разрешение
1280x720
Микрофон
да
Совместимость
Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10
Тип матрицы
CMOS
Тип установки (крепления)
универсальный
Угол обзора объектива
48
Страна производитель
Китай
Описание
Веб-камера Defender G-lens 2579 HD720p 2МП (63179)это отличное качество изображения, детализированное широкоформатное изображение, Многофункциональное ПО, надежное универсальное гибкое крепление, автоматическая настройка изображения, автоматическая подстройка светочувствительности позволяет получать высококачественное изображение даже при недостаточном освещении. Встроенный микрофон обеспечивает качественную передачу звука. Для работы не нужны драйверы, фиксированная фокусировка


Теги товара: с микрофоном
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Веб-камера Defender G-lens 2579 HD720p 2МП (63179) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 920 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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