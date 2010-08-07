Веб-камера Defender G-lens 2579 HD720p 2МП (63179)
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Характеристики
Тип товара
Веб-камеры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
920 руб.
В наличии
Код товара: 458549
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
920 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Веб-камеры
Автоматическая фокусировка
нет
Комплектация
камера,крепление, кабель USB 2.0.
Максимальное разрешение
1280x720
Микрофон
да
Совместимость
Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10
Тип матрицы
CMOS
Тип установки (крепления)
универсальный
Угол обзора объектива
48
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х6
Вес, г.
133
Описание товара Веб-камера Defender G-lens 2579 HD720p 2МП (63179)
Веб-камера Defender G-lens 2579 HD720p 2МП (63179)это отличное качество изображения, детализированное широкоформатное изображение, Многофункциональное ПО, надежное универсальное гибкое крепление, автоматическая настройка изображения, автоматическая подстройка светочувствительности позволяет получать высококачественное изображение даже при недостаточном освещении. Встроенный микрофон обеспечивает качественную передачу звука. Для работы не нужны драйверы, фиксированная фокусировка
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, full hd, с автофокусом
Теги товара: с микрофоном
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Веб-камеры
Автоматическая фокусировка
нет
Комплектация
камера,крепление, кабель USB 2.0.
Максимальное разрешение
1280x720
Микрофон
да
Совместимость
Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10
Тип матрицы
CMOS
Тип установки (крепления)
универсальный
Угол обзора объектива
48
Страна производитель
Китай
Веб-камера Defender G-lens 2579 HD720p 2МП (63179)это отличное качество изображения, детализированное широкоформатное изображение, Многофункциональное ПО, надежное универсальное гибкое крепление, автоматическая настройка изображения, автоматическая подстройка светочувствительности позволяет получать высококачественное изображение даже при недостаточном освещении. Встроенный микрофон обеспечивает качественную передачу звука. Для работы не нужны драйверы, фиксированная фокусировка
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, full hd, с автофокусом
Теги товара: с микрофоном
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, full hd, с автофокусом
Теги товара: с микрофоном
Веб-камера Defender G-lens 2579 HD720p 2МП (63179) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 920 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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