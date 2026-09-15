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Веб-камера Oklick OK-C8825 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Веб-камера Oklick OK-C8825 черный

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Веб-камера Oklick OK-C8825 черный - фото 1
Веб-камера Oklick OK-C8825 черный - фото 2
Веб-камера Oklick OK-C8825 черный - фото 3
Веб-камера Oklick OK-C8825 черный - фото 4
Веб-камера Oklick OK-C8825 черный - фото 5
Веб-камера Oklick OK-C8825 черный - фото 6
Веб-камера Oklick OK-C8825 черный - фото 7
Веб-камера Oklick OK-C8825 черный - фото 8
Веб-камера Oklick OK-C8825 черный - фото 9
Веб-камера Oklick OK-C8825 черный - фото 10
Веб-камера Oklick OK-C8825 черный - фото 11
Веб-камера Oklick OK-C8825 черный - фото 12
Веб-камера Oklick OK-C8825 черный - фото 13
Веб-камера Oklick OK-C8825 черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Веб-камеры
  • Веб-камера Oklick OK-C8825 черный - фото 1
  • Веб-камера Oklick OK-C8825 черный - фото 2
  • Веб-камера Oklick OK-C8825 черный - фото 3
  • Веб-камера Oklick OK-C8825 черный - фото 4
  • Веб-камера Oklick OK-C8825 черный - фото 5
  • Веб-камера Oklick OK-C8825 черный - фото 6
  • Веб-камера Oklick OK-C8825 черный - фото 7
  • Веб-камера Oklick OK-C8825 черный - фото 8
  • Веб-камера Oklick OK-C8825 черный - фото 9
  • Веб-камера Oklick OK-C8825 черный - фото 10
  • Веб-камера Oklick OK-C8825 черный - фото 11
  • Веб-камера Oklick OK-C8825 черный - фото 12
  • Веб-камера Oklick OK-C8825 черный - фото 13
  • Веб-камера Oklick OK-C8825 черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
780 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 544632
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Веб-камера Oklick OK-C8825 черный
780 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Веб-камеры
Автоматическая фокусировка
нет
Комплектация
документация, веб камера
Максимальное разрешение
640x480
Микрофон
да
Совместимость
Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 8.1, Mac OS X
Тип матрицы
CMOS
Тип установки (крепления)
на стол
Угол обзора объектива
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х7х5
Вес, г.
100

Описание товара Веб-камера Oklick OK-C8825 черный

Веб-камера Oklick OK-C8825 представлена в компактном черном корпусе с несъемным кабелем. Небольшая округлая подставка позволяет поставить устройство на столе в удобном для вас положении. Проводной прибор соединяется с ПК через интерфейс USB 2.0. Устройство Oklick OK-C8825 дополнено чувствительным микрофоном, обеспечивающим качественную передачу аудиосигнала. Данная модель оснащена CMOS-матрицей на 0.3 Мп. Это позволяет снимать фото или видео с разрешением 640x480 dpi при частоте 30 кадр/сек, чего вполне достаточно для удаленной видеосвязи.



Теги товара: с микрофоном

Отзывы о товаре Веб-камера Oklick OK-C8825 черный




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Веб-камеры
Автоматическая фокусировка
нет
Комплектация
документация, веб камера
Максимальное разрешение
640x480
Микрофон
да
Совместимость
Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 8.1, Mac OS X
Тип матрицы
CMOS
Тип установки (крепления)
на стол
Угол обзора объектива
0
Страна производитель
Китай
Описание
Веб-камера Oklick OK-C8825 представлена в компактном черном корпусе с несъемным кабелем. Небольшая округлая подставка позволяет поставить устройство на столе в удобном для вас положении. Проводной прибор соединяется с ПК через интерфейс USB 2.0. Устройство Oklick OK-C8825 дополнено чувствительным микрофоном, обеспечивающим качественную передачу аудиосигнала. Данная модель оснащена CMOS-матрицей на 0.3 Мп. Это позволяет снимать фото или видео с разрешением 640x480 dpi при частоте 30 кадр/сек, чего вполне достаточно для удаленной видеосвязи.


Теги товара: с микрофоном
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Веб-камера Oklick OK-C8825 черный - по цене 780 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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