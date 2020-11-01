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Станок заточной Kolner KBG 200/370 М

Артикул: 95858
Станок заточной Kolner KBG 200/370 М
5 100 руб. 
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+ 159 КэтКоинов
Артикул: 95858
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендKolner
Тип товараСтанок заточной
Вес, кг11.5
Габариты (ШхВхГ)200 мм
Диаметр диска16/32 мм
Длина сетевого кабеля2 м
Количество скоростей1
Комплект поставкидва заточных круга, установленных на станке, защитные экраны с фиксирующими винтами 2 шт., адаптеры 32 мм(2 шт.)
Мощность370 Вт
Скорость вращения2950 об/мин
Станок заточной для затачивания и шлифовки различного инструмента. Два точильных круга 200х20х16 мм. Дополнительный переходник для посадочного размера 32 мм. Пылезащитный выключатель.


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Самовывоз невозможен
Станок заточной Kolner KBG 200/370 М - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5100 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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