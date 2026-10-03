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Станок сверлильный Зубр ЗСС-350 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Станок сверлильный Зубр ЗСС-350

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Станок сверлильный Зубр ЗСС-350 - фото 10
Станок сверлильный Зубр ЗСС-350 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Станок сверлильный
Частота вращения шпинделя, об/мин
2600
  • Станок сверлильный Зубр ЗСС-350 - фото 1
  • Станок сверлильный Зубр ЗСС-350 - фото 2
  • Станок сверлильный Зубр ЗСС-350 - фото 3
  • Станок сверлильный Зубр ЗСС-350 - фото 4
  • Станок сверлильный Зубр ЗСС-350 - фото 5
  • Станок сверлильный Зубр ЗСС-350 - фото 6
  • Станок сверлильный Зубр ЗСС-350 - фото 7
  • Станок сверлильный Зубр ЗСС-350 - фото 8
  • Станок сверлильный Зубр ЗСС-350 - фото 9
  • Станок сверлильный Зубр ЗСС-350 - фото 10
  • Станок сверлильный Зубр ЗСС-350 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 230 руб. 
Начислим 164 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 95921
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Станок сверлильный Зубр ЗСС-350
10 230 руб.
  • Гарантия производителя: 3 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Станок сверлильный
Комплектация
Станок сверлильный, Патрон с ключом, Ключ, Крепеж, Тиски.
Мощность, Вт
350
Частота вращения шпинделя, об/мин
2600
Количество скоростей
5
Материал обработки
металл
Габариты (ШхВхГ)
13 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х35х23
Вес, кг.
16

Описание товара Станок сверлильный Зубр ЗСС-350

Сверлильный станок Зубр безопасный выключатель, 5 скоростей, патрон 13 мм, 350Вт ЗСС-350 компактный, хорошо подходит для малогабаритных помещений. Позволяет получить отверстия диаметром 13 мм в заготовках из различных металлов. Оснащен асинхронным двигателем, не требующим дополнительного обслуживания в течении всего срока эксплуатации, и электромагнитным выключателем с кнопкой экстренного выключения. Прозрачный кожух защищает оператора от летящей стружки во время сверления. Станок прост в эксплуатации.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, 3D стекла

Отзывы о товаре Станок сверлильный Зубр ЗСС-350




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Станок сверлильный
Комплектация
Станок сверлильный, Патрон с ключом, Ключ, Крепеж, Тиски.
Мощность, Вт
350
Частота вращения шпинделя, об/мин
2600
Количество скоростей
5
Материал обработки
металл
Габариты (ШхВхГ)
13 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Сверлильный станок Зубр безопасный выключатель, 5 скоростей, патрон 13 мм, 350Вт ЗСС-350 компактный, хорошо подходит для малогабаритных помещений. Позволяет получить отверстия диаметром 13 мм в заготовках из различных металлов. Оснащен асинхронным двигателем, не требующим дополнительного обслуживания в течении всего срока эксплуатации, и электромагнитным выключателем с кнопкой экстренного выключения. Прозрачный кожух защищает оператора от летящей стружки во время сверления. Станок прост в эксплуатации.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, 3D стекла
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Станок сверлильный Зубр ЗСС-350 - по цене 10230 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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