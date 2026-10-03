Станок сверлильный Зубр ЗСС-550
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Характеристики
Тип товара
Станок сверлильный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 370 руб.
В наличии
Код товара: 95922
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
29 370 руб.
- Гарантия производителя: 3 года
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Станок сверлильный
Комплектация
Станок сверлильный, Патрон с ключом, Ключ, Крепеж, Тиски.
Мощность, Вт
550
Количество скоростей
5
Материал обработки
металл
Габариты (ШхВхГ)
16 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
94х41х32
Вес, кг.
49
Описание товара Станок сверлильный Зубр ЗСС-550
Радиально-сверлильный станок Зубр ЗСС-550 мощный, с широким диапазоном рабочих параметров. Возможность сверления на заданную глубину гарантирует точные несквозные отверстия. Можно обрабатывать крупногабаритные заготовки перемещая горизонтально сверлильную головку. Регулируемый рабочий стол дает возможность сверлить угловые отверстия. Станок предназначен для работы с металлическими,пластиковыми или деревянными заготовками.
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Бренд
Тип товара
Станок сверлильный
Комплектация
Станок сверлильный, Патрон с ключом, Ключ, Крепеж, Тиски.
Мощность, Вт
550
Количество скоростей
5
Материал обработки
металл
Габариты (ШхВхГ)
16 мм
Страна производитель
Китай
Радиально-сверлильный станок Зубр ЗСС-550 мощный, с широким диапазоном рабочих параметров. Возможность сверления на заданную глубину гарантирует точные несквозные отверстия. Можно обрабатывать крупногабаритные заготовки перемещая горизонтально сверлильную головку. Регулируемый рабочий стол дает возможность сверлить угловые отверстия. Станок предназначен для работы с металлическими,пластиковыми или деревянными заготовками.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Станок сверлильный Зубр ЗСС-550 - стоимость товара 29370 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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