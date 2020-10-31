Станок сверлильный Зубр ЗСС-550

|Безопасный возврат 14 дней
|Официальная гарантия производителя — 36 месяцев
Покупая в КотоФото - вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Этот товар можно купить в кредит
|Этот товар можно купить в рассрочку от 5 355 руб./месяц
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Зубр
|Тип товара
|Станок сверлильный
|Вес, кг
|48
|Высота, см
|89
|Габариты (ШхВхГ)
|16 мм
|Длина, см
|72
|Количество скоростей
|5
|Комплект поставки
|Станок сверлильный, Патрон с ключом, Ключ, Крепеж, Тиски.
|Мощность
|550 Вт
|Скорость вращения
|470-3030 об/мин
|Ширина, см
|25
Похожие товары
Телефон для звонков в Санкт-Петербурге
Круглосуточная горячая линия
8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный
Электронная почта
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв