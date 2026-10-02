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Станок рейсмусно-фуговальный Зубр СРФ-254-1600С купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Станок рейсмусно-фуговальный Зубр СРФ-254-1600С

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Станок рейсмусно-фуговальный Зубр СРФ-254-1600С - фото 1
Станок рейсмусно-фуговальный Зубр СРФ-254-1600С - фото 2
Станок рейсмусно-фуговальный Зубр СРФ-254-1600С - фото 3
Станок рейсмусно-фуговальный Зубр СРФ-254-1600С - фото 4
Станок рейсмусно-фуговальный Зубр СРФ-254-1600С - фото 5
Станок рейсмусно-фуговальный Зубр СРФ-254-1600С - фото 6
Станок рейсмусно-фуговальный Зубр СРФ-254-1600С - фото 7
Станок рейсмусно-фуговальный Зубр СРФ-254-1600С - фото 8
Станок рейсмусно-фуговальный Зубр СРФ-254-1600С - фото 9
Станок рейсмусно-фуговальный Зубр СРФ-254-1600С - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Станки
  • Станок рейсмусно-фуговальный Зубр СРФ-254-1600С - фото 1
  • Станок рейсмусно-фуговальный Зубр СРФ-254-1600С - фото 2
  • Станок рейсмусно-фуговальный Зубр СРФ-254-1600С - фото 3
  • Станок рейсмусно-фуговальный Зубр СРФ-254-1600С - фото 4
  • Станок рейсмусно-фуговальный Зубр СРФ-254-1600С - фото 5
  • Станок рейсмусно-фуговальный Зубр СРФ-254-1600С - фото 6
  • Станок рейсмусно-фуговальный Зубр СРФ-254-1600С - фото 7
  • Станок рейсмусно-фуговальный Зубр СРФ-254-1600С - фото 8
  • Станок рейсмусно-фуговальный Зубр СРФ-254-1600С - фото 9
  • Станок рейсмусно-фуговальный Зубр СРФ-254-1600С - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 550 руб. 
Начислим 521 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 269197
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Станок рейсмусно-фуговальный Зубр СРФ-254-1600С
32 550 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Станки
Комплектация
станок, параллельный упор с креплением, защитная планка с кронштейном, пылесборник, рукоятка, фиксатор, шаблон для установки ножей, толкатель, прижим — 2шт., набор ключей, резиновая опора — 4шт., подставка, набор крепежа
Мощность, Вт
1600
Количество скоростей
1
Материал обработки
высокая скорость вращения ножевого вала
Габариты (ШхВхГ)
440х1030х520 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.03х0.52х0.44
Вес, кг.
39.5

Описание товара Станок рейсмусно-фуговальный Зубр СРФ-254-1600С

Рейсмусно-фуговальный станок ЗУБР МАСТЕР СРФ-254-1600С позволяет обрабатывать древесину методом строгания по плоскости, по ребру или по заданным размерам. Установка не доставляет сложностей в управлении, смена операций происходит легко и просто. Модель не требует специального технического обслуживания. Ременная передача и защита двигателя от перегрузок способствуют длительной бесперебойной эксплуатации станка. Деталь подается автоматически при этом скорость подачи составляет 6 метров в минуту. Благодаря двум стальным ножам устройство способно работать с древесиной как твердых, так и мягких пород. Гладкая поверхность рабочего стола облегчает подачу изделия в зону реза. Оборудование оснащается аспирационным отверстием диаметром 100 мм для пылеотведения.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Станок рейсмусно-фуговальный Зубр СРФ-254-1600С




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Станки
Комплектация
станок, параллельный упор с креплением, защитная планка с кронштейном, пылесборник, рукоятка, фиксатор, шаблон для установки ножей, толкатель, прижим — 2шт., набор ключей, резиновая опора — 4шт., подставка, набор крепежа
Мощность, Вт
1600
Количество скоростей
1
Материал обработки
высокая скорость вращения ножевого вала
Габариты (ШхВхГ)
440х1030х520 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Рейсмусно-фуговальный станок ЗУБР МАСТЕР СРФ-254-1600С позволяет обрабатывать древесину методом строгания по плоскости, по ребру или по заданным размерам. Установка не доставляет сложностей в управлении, смена операций происходит легко и просто. Модель не требует специального технического обслуживания. Ременная передача и защита двигателя от перегрузок способствуют длительной бесперебойной эксплуатации станка. Деталь подается автоматически при этом скорость подачи составляет 6 метров в минуту. Благодаря двум стальным ножам устройство способно работать с древесиной как твердых, так и мягких пород. Гладкая поверхность рабочего стола облегчает подачу изделия в зону реза. Оборудование оснащается аспирационным отверстием диаметром 100 мм для пылеотведения.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Станок рейсмусно-фуговальный Зубр СРФ-254-1600С - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 32550 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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