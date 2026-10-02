Станок рейсмусно-фуговальный Зубр СРФ-254-1600С
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Характеристики
Описание товара Станок рейсмусно-фуговальный Зубр СРФ-254-1600С
Рейсмусно-фуговальный станок ЗУБР МАСТЕР СРФ-254-1600С позволяет обрабатывать древесину методом строгания по плоскости, по ребру или по заданным размерам. Установка не доставляет сложностей в управлении, смена операций происходит легко и просто. Модель не требует специального технического обслуживания. Ременная передача и защита двигателя от перегрузок способствуют длительной бесперебойной эксплуатации станка. Деталь подается автоматически при этом скорость подачи составляет 6 метров в минуту. Благодаря двум стальным ножам устройство способно работать с древесиной как твердых, так и мягких пород. Гладкая поверхность рабочего стола облегчает подачу изделия в зону реза. Оборудование оснащается аспирационным отверстием диаметром 100 мм для пылеотведения.
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Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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