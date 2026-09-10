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Станок рейсмус Makita 2012NB купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Станок рейсмус Makita 2012NB

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Станок рейсмус Makita 2012NB - фото 2
Станок рейсмус Makita 2012NB - фото 3
Станок рейсмус Makita 2012NB - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рейсмусовый станок
  • Станок рейсмус Makita 2012NB - фото 1
  • Станок рейсмус Makita 2012NB - фото 2
  • Станок рейсмус Makita 2012NB - фото 3
  • Станок рейсмус Makita 2012NB - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
63 610 руб.  79 344 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 36867
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Рейсмусовый станок
Комплектация
Нож для стационарного рубанка, Шестигранный ключ, Гаечный ключ, Магнитный держатель, Патрубок для подключения пылесоса.
Мощность, Вт
1650
Уровень шума
83
Количество скоростей
1
Max глубина пропила под углом 45°
304
Max глубина пропила под углом 90°
3
Материал обработки
дерево
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
82х51х44
Вес, кг.
33.24

Описание товара Станок рейсмус Makita 2012NB

Makita 2012NB - компактный рейсмусовый станок с шириной строгания до 304 мм и мощностью 1650 Вт, предназначенный для точной калибровки толщины досок и заготовок из древесины. Низкий уровень шума для своего класса (около 83 дБ) делает его удобным вариантом для мастерских и частных домов.

Для каких задач и материалов

Станок рассчитан на обработку досок, щитов и бруса, когда важно получить ровную по толщине деталь для мебели, отделки и столярных изделий. Максимальная высота заготовки около 150-155 мм и ширина 304 мм перекрывают большинство бытовых и полупрофессиональных задач.

Ключевые особенности

Скорость подачи около 8.5 м/мин позволяет быстро проходить длинные заготовки, при этом оригинальный механизм подачи минимизирует "снайп" на входе и выходе. Конструкция на четырёх колоннах обеспечивает устойчивое положение суппорта, а удобная шкала и ограничитель глубины строгания помогают точно выставлять толщину в диапазоне примерно от 3 до 100 мм. Станок относительно лёгкий для своего класса (около 27 кг), поэтому его при необходимости можно перевозить между объектами.

Важные нюансы перед покупкой

Для комфортной работы потребуется организация стружкоудаления (пылесос или стружкоотсос) и устойчивый стол/подставка соответствующих габаритов. Использование острых фирменных ножей и соблюдение рекомендуемой глубины съёма (не более 3 мм за проход) продлевают срок службы станка и обеспечивают качественную поверхность без сколов.



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Отзывы о товаре Станок рейсмус Makita 2012NB




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Рейсмусовый станок
Комплектация
Нож для стационарного рубанка, Шестигранный ключ, Гаечный ключ, Магнитный держатель, Патрубок для подключения пылесоса.
Мощность, Вт
1650
Уровень шума
83
Количество скоростей
1
Max глубина пропила под углом 45°
304
Max глубина пропила под углом 90°
3
Материал обработки
дерево
Страна производитель
Китай
Описание

Makita 2012NB - компактный рейсмусовый станок с шириной строгания до 304 мм и мощностью 1650 Вт, предназначенный для точной калибровки толщины досок и заготовок из древесины. Низкий уровень шума для своего класса (около 83 дБ) делает его удобным вариантом для мастерских и частных домов.

Для каких задач и материалов

Станок рассчитан на обработку досок, щитов и бруса, когда важно получить ровную по толщине деталь для мебели, отделки и столярных изделий. Максимальная высота заготовки около 150-155 мм и ширина 304 мм перекрывают большинство бытовых и полупрофессиональных задач.

Ключевые особенности

Скорость подачи около 8.5 м/мин позволяет быстро проходить длинные заготовки, при этом оригинальный механизм подачи минимизирует "снайп" на входе и выходе. Конструкция на четырёх колоннах обеспечивает устойчивое положение суппорта, а удобная шкала и ограничитель глубины строгания помогают точно выставлять толщину в диапазоне примерно от 3 до 100 мм. Станок относительно лёгкий для своего класса (около 27 кг), поэтому его при необходимости можно перевозить между объектами.

Важные нюансы перед покупкой

Для комфортной работы потребуется организация стружкоудаления (пылесос или стружкоотсос) и устойчивый стол/подставка соответствующих габаритов. Использование острых фирменных ножей и соблюдение рекомендуемой глубины съёма (не более 3 мм за проход) продлевают срок службы станка и обеспечивают качественную поверхность без сколов.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Доставка
Отзывы


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