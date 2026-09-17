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Распиловочный стол SKIL TS6307, XP, 2000Вт, 255мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Распиловочный стол SKIL TS6307, XP, 2000Вт, 255мм

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Распиловочный стол SKIL TS6307, XP, 2000Вт, 255мм - фото 1
Распиловочный стол SKIL TS6307, XP, 2000Вт, 255мм - фото 2
Распиловочный стол SKIL TS6307, XP, 2000Вт, 255мм - фото 3
Распиловочный стол SKIL TS6307, XP, 2000Вт, 255мм - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал рабочего стола
алюминий
Частота вращения шпинделя, об/мин
4600
  • Распиловочный стол SKIL TS6307, XP, 2000Вт, 255мм - фото 1
  • Распиловочный стол SKIL TS6307, XP, 2000Вт, 255мм - фото 2
  • Распиловочный стол SKIL TS6307, XP, 2000Вт, 255мм - фото 3
  • Распиловочный стол SKIL TS6307, XP, 2000Вт, 255мм - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
45 720 руб. 
Начислим 2706 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743288
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Распиловочный стол SKIL TS6307, XP, 2000Вт, 255мм
45 720 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Skil
Комплектация
Станок, Пильный диск, Параллельный упор с ручкой фиксации, Упор для поперечного распила, Толкатель, Защитный кожух пильного диска, Нож расклинивающий, Шестигранный ключ, Гаечный ключ, Руководство по эксплуатации
Материал рабочего стола
алюминий
Мощность, Вт
2000
Частота вращения шпинделя, об/мин
4600
Посадочный диаметр
30 мм
Max глубина пропила под углом 45°
65
Max глубина пропила под углом 90°
90
Материал обработки
дерево/пластик/тонкий алюминиевый профиль
Габариты (ШхВхГ)
730Х690Х430 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х69х43
Вес, кг.
27.2

Описание товара Распиловочный стол SKIL TS6307, XP, 2000Вт, 255мм

Распиловочный стол SKIL TS6307 мощностью 2000 Вт. Частота вращения шпинделя: 4600 об/мин, диск 254x30 мм имеет небольшие габариты и вес, благодаря компактному корпусу не доставляет сложностей в транспортировке, а благодаря складным регулируемым ножкам опоры он легко устанавливается даже на неровную поверхность. Модель имеет интуитивно понятное управление и быструю настройку узлов. Есть возможность установки заданного угла наклона от -2 до 47 градусов. Высокая точность пропила обеспечивается за счёт переднего и заднего упоров и большой чёткой шкалы, а также зубчатой направляющей. Литой алюминиевый стол имеет высокий предел прочности, поэтому устойчив к износу. Предусмотрена система защиты от перегрузок, что очень удобно при работе по твёрдой, мокрой или промёрзшей древесине.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Распиловочный стол SKIL TS6307, XP, 2000Вт, 255мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Skil
Комплектация
Станок, Пильный диск, Параллельный упор с ручкой фиксации, Упор для поперечного распила, Толкатель, Защитный кожух пильного диска, Нож расклинивающий, Шестигранный ключ, Гаечный ключ, Руководство по эксплуатации
Материал рабочего стола
алюминий
Мощность, Вт
2000
Частота вращения шпинделя, об/мин
4600
Посадочный диаметр
30 мм
Max глубина пропила под углом 45°
65
Max глубина пропила под углом 90°
90
Материал обработки
дерево/пластик/тонкий алюминиевый профиль
Габариты (ШхВхГ)
730Х690Х430 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Распиловочный стол SKIL TS6307 мощностью 2000 Вт. Частота вращения шпинделя: 4600 об/мин, диск 254x30 мм имеет небольшие габариты и вес, благодаря компактному корпусу не доставляет сложностей в транспортировке, а благодаря складным регулируемым ножкам опоры он легко устанавливается даже на неровную поверхность. Модель имеет интуитивно понятное управление и быструю настройку узлов. Есть возможность установки заданного угла наклона от -2 до 47 градусов. Высокая точность пропила обеспечивается за счёт переднего и заднего упоров и большой чёткой шкалы, а также зубчатой направляющей. Литой алюминиевый стол имеет высокий предел прочности, поэтому устойчив к износу. Предусмотрена система защиты от перегрузок, что очень удобно при работе по твёрдой, мокрой или промёрзшей древесине.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Распиловочный стол SKIL TS6307, XP, 2000Вт, 255мм - стоимость товара 45720 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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