Пила ленточная Зубр Мастер ЗПЛ-305
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Характеристики
Тип товара
Пила ленточная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 260 руб.
В наличии
Код товара: 347067
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
31 260 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пила ленточная
Комплектация
документация, ключи имбусовые, линейка, переходник пылеотвода, пильное полотно, продольная направляющая, рукоятка затяжки, толкатель, угловой упор
Мощность, Вт
750
Уровень шума
98
Количество скоростей
2
Max глубина пропила под углом 45°
305
Материал обработки
простая и надежная конструкция для всех видов пиления: прямого, косого, под наклоном, комбинированного и фигурного
Габариты (ШхВхГ)
112х65х63
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.14х0.53х0.45
Вес, кг.
63.6
Описание товара Пила ленточная Зубр Мастер ЗПЛ-305
Ленточнопильный станок Зубр ЗПЛ-305 ? надежное оборудование, предназначенное для фигурного или ровного реза по дереву и пластику. Он позволяет распиливать заготовки разных размеров, осуществлять угловую порезку и распускание заготовок по длине, а также резать, обеспечивая минимальную ширину пропила для экономии материала. Мощность устройства соответствует 750 Вт, что позволяет достичь эффективной и быстрой работы.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Бренд
Тип товара
Пила ленточная
Комплектация
документация, ключи имбусовые, линейка, переходник пылеотвода, пильное полотно, продольная направляющая, рукоятка затяжки, толкатель, угловой упор
Мощность, Вт
750
Уровень шума
98
Количество скоростей
2
Max глубина пропила под углом 45°
305
Материал обработки
простая и надежная конструкция для всех видов пиления: прямого, косого, под наклоном, комбинированного и фигурного
Габариты (ШхВхГ)
112х65х63
Страна производитель
Китай
Ленточнопильный станок Зубр ЗПЛ-305 ? надежное оборудование, предназначенное для фигурного или ровного реза по дереву и пластику. Он позволяет распиливать заготовки разных размеров, осуществлять угловую порезку и распускание заготовок по длине, а также резать, обеспечивая минимальную ширину пропила для экономии материала. Мощность устройства соответствует 750 Вт, что позволяет достичь эффективной и быстрой работы.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Пила ленточная Зубр Мастер ЗПЛ-305 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 31260 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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