Станок шлифовальный Зубр ЗШС-500
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя: 5 лет
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Станок шлифовальный Зубр ЗШС-500
Шлифмашина ЗУБР — это надежный и эффективный инструмент, предназначенный для выполнения широкого спектра шлифовальных работ. С шириной 32 см и высотой 36,5 см, эта модель отличается компактными размерами, позволяющими использовать ее в разнообразных рабочих условиях, где важна маневренность. Вес устройства составляет 23 кг, что придает ему устойчивость и позволяет эффективно справляться с различными материалами. Шлифовальный диск диаметром 150 мм и диаметром посадочного отверстия 100 мм обеспечивает точную и качественную обработку, а ширина пропила в 100 мм говорит о высокой производительности инструмента. Шлифмашина ЗУБР оснащена одной скоростью, что упрощает ее эксплуатацию и делает процесс работы более интуитивно понятным. Этот инструмент от известного бренда ЗУБР известен своим долговечным качеством и надежной сборкой, что делает его отличным выбором как для профессионалов, так и для домашних мастеров.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 10 230 руб.2558 руб. в СплитСтанок сверлильный Зубр ЗСС-350
-
В наличииЦена 10 380 руб.2595 руб. в СплитВертикально-сверлильный станок ЗУБР ВСС-П750, 750 Вт, 13 мм
-
В наличииЦена 11 880 руб.2970 руб. в СплитОсцилляционный шпиндельный шлифовальный станок ЗУБР СШО-500, 500...
-
В наличииЦена 13 380 руб.3345 руб. в СплитТарельчато-ленточный шлифовальный станок ЗУБР СШЛ-550, 550 Вт, 1...
-
В наличии БесплатноЦена 14 180 руб.3545 руб. в СплитСтанок токарный Зубр ЗСТД-350-1000
-
В наличииЦена 15 480 руб.3870 руб. в СплитВертикально-сверлильный станок ЗУБР ВСС-П800, 800 Вт, 13 мм БЗП
-
В наличииЦена 16 080 руб.4020 руб. в СплитСтанок распиловочный настольный ЗУБР d 254 мм, 1900 Вт, (СРЦ-254...
-
В наличии БесплатноЦена 17 290 руб.4323 руб. в СплитСтанок сверлильный Зубр ЗСС-450
-
В наличииЦена 17 860 руб.4465 руб. в СплитСтанок распиловочный ЗУБР d 254 мм, 1900 Вт, (СРЦ-254с)
-
В наличииЦена 19 780 руб.4945 руб. в СплитОсцилляционный шпиндельный шлифовальный станок ЗУБР СШО-650Л, 65...
-
В наличииЦена 22 320 руб.5580 руб. в СплитСтанок сверлильный радиальный DENZEL 95323, DDM-550R, 550 Вт, 16...
-
В наличии БесплатноЦена 23 080 руб.5770 руб. в СплитСтанок точило Makita GB801
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Отзывы о товаре Станок шлифовальный Зубр ЗШС-500