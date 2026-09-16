Станок распиловочный ЗУБР d 254 мм, 1900 Вт, (СРЦ-254с)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Станки
Диаметр диска
254
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 010 руб.
В наличии
Код товара: 706780
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
18 010 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Станки
Высота, см
54
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Длина сетевого кабеля
1.8
Комплект поставки
гаечный ключ 2 шт, диск пильный, документация, толкатель
Мощность
1900 Вт
Особенности
защита от перегрузки, плавный пуск, электромагнитный выключатель
Скорость вращения
5000 об/мин
Угол наклона
45 град
Ширина пропила
85
Ширина, см
50
Диаметр диска
254
Уровень шума
98
Габариты (ШхВхГ)
50х54х69 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
71х56х38
Вес, кг.
19.2
Описание товара Станок распиловочный ЗУБР d 254 мм, 1900 Вт, (СРЦ-254с)
Настольный распиловочный станок ЗУБР СРЦ-254 - идеальное сочетание мощности, диаметра диска и глубины реза. Применяется для большинства работ по дереву: продольного, наклонного, косого и комбинированного распила. Мощный двигатель обеспечивает производительный рез высокого качества. Прочный пластиковый корпус. Эффективный отвод стружки из зоны резания, за счёт заборного патрубка в верхнем кожухе диска. .Безопасное хранение всех принадлежностей прямо на корпусе.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Бренд
Тип товара
Станки
Высота, см
54
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Длина сетевого кабеля
1.8
Комплект поставки
гаечный ключ 2 шт, диск пильный, документация, толкатель
Мощность
1900 Вт
Особенности
защита от перегрузки, плавный пуск, электромагнитный выключатель
Скорость вращения
5000 об/мин
Угол наклона
45 град
Ширина пропила
85
Ширина, см
50
Развернуть
Диаметр диска
254
Уровень шума
98
Габариты (ШхВхГ)
50х54х69 см
Страна производитель
Китай
Настольный распиловочный станок ЗУБР СРЦ-254 - идеальное сочетание мощности, диаметра диска и глубины реза. Применяется для большинства работ по дереву: продольного, наклонного, косого и комбинированного распила. Мощный двигатель обеспечивает производительный рез высокого качества. Прочный пластиковый корпус. Эффективный отвод стружки из зоны резания, за счёт заборного патрубка в верхнем кожухе диска. .Безопасное хранение всех принадлежностей прямо на корпусе.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Станок распиловочный ЗУБР d 254 мм, 1900 Вт, (СРЦ-254с) – стоимость товара 18010 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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