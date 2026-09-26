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Станок сверлильный Зубр ЗСС-450 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Станок сверлильный Зубр ЗСС-450

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Станок сверлильный Зубр ЗСС-450 - фото 2
Станок сверлильный Зубр ЗСС-450 - фото 3
Станок сверлильный Зубр ЗСС-450 - фото 4
Станок сверлильный Зубр ЗСС-450 - фото 5
Станок сверлильный Зубр ЗСС-450 - фото 6
Станок сверлильный Зубр ЗСС-450 - фото 7
Станок сверлильный Зубр ЗСС-450 - фото 8
Станок сверлильный Зубр ЗСС-450 - фото 9
Станок сверлильный Зубр ЗСС-450 - фото 10
Станок сверлильный Зубр ЗСС-450 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Станки
  • Станок сверлильный Зубр ЗСС-450 - фото 1
  • Станок сверлильный Зубр ЗСС-450 - фото 2
  • Станок сверлильный Зубр ЗСС-450 - фото 3
  • Станок сверлильный Зубр ЗСС-450 - фото 4
  • Станок сверлильный Зубр ЗСС-450 - фото 5
  • Станок сверлильный Зубр ЗСС-450 - фото 6
  • Станок сверлильный Зубр ЗСС-450 - фото 7
  • Станок сверлильный Зубр ЗСС-450 - фото 8
  • Станок сверлильный Зубр ЗСС-450 - фото 9
  • Станок сверлильный Зубр ЗСС-450 - фото 10
  • Станок сверлильный Зубр ЗСС-450 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 290 руб. 
Начислим 277 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 269172
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Станок сверлильный Зубр ЗСС-450
17 290 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Станки
Комплектация
станок сверлильный, стойка, стол рабочий с кронштейном, патрон с ключом, набор ключей, крепежный набор, тиски, рукоятка механизма опускания - 3 шт.
Мощность, Вт
450
Количество скоростей
12
Материал обработки
асинхронный двигатель, электромагнитный выключатель, прозрачный кожух
Габариты (ШхВхГ)
580х820х300 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
67х44х26
Вес, кг.
35

Описание товара Станок сверлильный Зубр ЗСС-450

Сверильный станок ЗУБР ЗСС-450 предназначен для точечного сверления и обработки отверстий в заготовках из металла или других материалов. Деталь можно обрабатывать под нужным углом, наклоняя или перемещая по вертикали стол. Станок снабжен защитным экраном, который исключает вылетание стружки в оператора, гарантируя безопасную работу. Данная модель не нуждается в дополнительном обслуживание.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Станок сверлильный Зубр ЗСС-450




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Станки
Комплектация
станок сверлильный, стойка, стол рабочий с кронштейном, патрон с ключом, набор ключей, крепежный набор, тиски, рукоятка механизма опускания - 3 шт.
Мощность, Вт
450
Количество скоростей
12
Материал обработки
асинхронный двигатель, электромагнитный выключатель, прозрачный кожух
Габариты (ШхВхГ)
580х820х300 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Сверильный станок ЗУБР ЗСС-450 предназначен для точечного сверления и обработки отверстий в заготовках из металла или других материалов. Деталь можно обрабатывать под нужным углом, наклоняя или перемещая по вертикали стол. Станок снабжен защитным экраном, который исключает вылетание стружки в оператора, гарантируя безопасную работу. Данная модель не нуждается в дополнительном обслуживание.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Станок сверлильный Зубр ЗСС-450 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 17290 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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