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Станок лобзиковый по дереву Зубр ЗСЛ-250 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Станок лобзиковый по дереву Зубр ЗСЛ-250

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Станок лобзиковый по дереву Зубр ЗСЛ-250 - фото 1
Станок лобзиковый по дереву Зубр ЗСЛ-250 - фото 2
Станок лобзиковый по дереву Зубр ЗСЛ-250 - фото 3
Станок лобзиковый по дереву Зубр ЗСЛ-250 - фото 4
Станок лобзиковый по дереву Зубр ЗСЛ-250 - фото 5
Станок лобзиковый по дереву Зубр ЗСЛ-250 - фото 6
Станок лобзиковый по дереву Зубр ЗСЛ-250 - фото 7
Станок лобзиковый по дереву Зубр ЗСЛ-250 - фото 8
Станок лобзиковый по дереву Зубр ЗСЛ-250 - фото 9
Станок лобзиковый по дереву Зубр ЗСЛ-250 - фото 10
Станок лобзиковый по дереву Зубр ЗСЛ-250 - фото 11
Станок лобзиковый по дереву Зубр ЗСЛ-250 - фото 12
Станок лобзиковый по дереву Зубр ЗСЛ-250 - фото 13
Станок лобзиковый по дереву Зубр ЗСЛ-250 - фото 14
Станок лобзиковый по дереву Зубр ЗСЛ-250 - фото 15
Станок лобзиковый по дереву Зубр ЗСЛ-250 - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Станки
  • Станок лобзиковый по дереву Зубр ЗСЛ-250 - фото 1
  • Станок лобзиковый по дереву Зубр ЗСЛ-250 - фото 2
  • Станок лобзиковый по дереву Зубр ЗСЛ-250 - фото 3
  • Станок лобзиковый по дереву Зубр ЗСЛ-250 - фото 4
  • Станок лобзиковый по дереву Зубр ЗСЛ-250 - фото 5
  • Станок лобзиковый по дереву Зубр ЗСЛ-250 - фото 6
  • Станок лобзиковый по дереву Зубр ЗСЛ-250 - фото 7
  • Станок лобзиковый по дереву Зубр ЗСЛ-250 - фото 8
  • Станок лобзиковый по дереву Зубр ЗСЛ-250 - фото 9
  • Станок лобзиковый по дереву Зубр ЗСЛ-250 - фото 10
  • Станок лобзиковый по дереву Зубр ЗСЛ-250 - фото 11
  • Станок лобзиковый по дереву Зубр ЗСЛ-250 - фото 12
  • Станок лобзиковый по дереву Зубр ЗСЛ-250 - фото 13
  • Станок лобзиковый по дереву Зубр ЗСЛ-250 - фото 14
  • Станок лобзиковый по дереву Зубр ЗСЛ-250 - фото 15
  • Станок лобзиковый по дереву Зубр ЗСЛ-250 - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 360 руб. 
Начислим 390 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 268664
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Станок лобзиковый по дереву Зубр ЗСЛ-250
24 360 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Станки
Комплектация
станок лобзиковый — 1 шт., гибкий вал с патроном — 1 шт., ключ патрона — 1шт.,ключ имбусовый — 1 шт., щпора резиновая — 4 шт., вставка стола дополнительного — 1 шт.,
Мощность, Вт
250
Количество скоростей
1
Max глубина пропила под углом 45°
457
Max глубина пропила под углом 90°
51
Материал обработки
регулировка частоты хода, регулировка наклона рабочего стола, подсветка, пылеотвод, гибкий вал, система обдува, защитный экран
Габариты (ШхВхГ)
410х436х530 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х48х46
Вес, кг.
23.2

Описание товара Станок лобзиковый по дереву Зубр ЗСЛ-250

Лобзиковый станок ЗУБР ЗСЛ-250 предназначен для пиления изделий из дерева и пластика. Так же позволяет выполнять функции сверления, шлифования, полирования. Для этого в комплекте поставляются гибкий вал с патроном и дополнительный рабочий стол. Перегрев пилы предотвращает предусмотренная в конструкции система охлаждения. Для выполнения пилов под углом, рабочий стол станка может наклоняться.



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Отзывы о товаре Станок лобзиковый по дереву Зубр ЗСЛ-250




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Станки
Комплектация
станок лобзиковый — 1 шт., гибкий вал с патроном — 1 шт., ключ патрона — 1шт.,ключ имбусовый — 1 шт., щпора резиновая — 4 шт., вставка стола дополнительного — 1 шт.,
Мощность, Вт
250
Количество скоростей
1
Max глубина пропила под углом 45°
457
Max глубина пропила под углом 90°
51
Материал обработки
регулировка частоты хода, регулировка наклона рабочего стола, подсветка, пылеотвод, гибкий вал, система обдува, защитный экран
Габариты (ШхВхГ)
410х436х530 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Лобзиковый станок ЗУБР ЗСЛ-250 предназначен для пиления изделий из дерева и пластика. Так же позволяет выполнять функции сверления, шлифования, полирования. Для этого в комплекте поставляются гибкий вал с патроном и дополнительный рабочий стол. Перегрев пилы предотвращает предусмотренная в конструкции система охлаждения. Для выполнения пилов под углом, рабочий стол станка может наклоняться.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Станок лобзиковый по дереву Зубр ЗСЛ-250 - по цене 24360 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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