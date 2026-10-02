Станок лобзиковый по дереву Зубр ЗСЛ-250
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Станки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 360 руб.
В наличии
Код товара: 268664
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
24 360 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Станки
Комплектация
станок лобзиковый — 1 шт., гибкий вал с патроном — 1 шт., ключ патрона — 1шт.,ключ имбусовый — 1 шт., щпора резиновая — 4 шт., вставка стола дополнительного — 1 шт.,
Мощность, Вт
250
Количество скоростей
1
Max глубина пропила под углом 45°
457
Max глубина пропила под углом 90°
51
Материал обработки
регулировка частоты хода, регулировка наклона рабочего стола, подсветка, пылеотвод, гибкий вал, система обдува, защитный экран
Габариты (ШхВхГ)
410х436х530 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х48х46
Вес, кг.
23.2
Описание товара Станок лобзиковый по дереву Зубр ЗСЛ-250
Лобзиковый станок ЗУБР ЗСЛ-250 предназначен для пиления изделий из дерева и пластика. Так же позволяет выполнять функции сверления, шлифования, полирования. Для этого в комплекте поставляются гибкий вал с патроном и дополнительный рабочий стол. Перегрев пилы предотвращает предусмотренная в конструкции система охлаждения. Для выполнения пилов под углом, рабочий стол станка может наклоняться.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличии БесплатноЦена 25 710 руб.6428 руб. в СплитСтанок рейсмусно-фуговальный Зубр СРФ-204-1500
-
В наличииЦена 27 450 руб.6863 руб. в СплитСтанок рейсмусовый ЗУБР 305 мм, 2000 Вт, рейсмусовый станок, Про...
-
В наличии БесплатноЦена 29 370 руб.7343 руб. в СплитСтанок сверлильный Зубр ЗСС-550
-
В наличии БесплатноЦена 31 260 руб.7815 руб. в СплитПила ленточная Зубр Мастер ЗПЛ-305
-
В наличииЦена 31 510 руб.7878 руб. в СплитСтанок рейсмусовый Зубр Мастер РС-320
-
В наличии БесплатноЦена 32 550 руб.8138 руб. в СплитСтанок рейсмусно-фуговальный Зубр СРФ-254-1600С
-
В наличииЦена 32 570 руб.8143 руб. в СплитРаспиловочный станок с удлинителем ЗУБР СРЦ-315су, 2200 Вт, диам...
-
В наличииЦена 58 190 руб. 91 795 руб.14548 руб. в СплитПила ленточная Makita напольная LB1200F
-
В наличии БесплатноЦена 60 630 руб. 79 344 руб.15158 руб. в СплитСтанок рейсмус Makita 2012NB
Бренд
Тип товара
Станки
Комплектация
станок лобзиковый — 1 шт., гибкий вал с патроном — 1 шт., ключ патрона — 1шт.,ключ имбусовый — 1 шт., щпора резиновая — 4 шт., вставка стола дополнительного — 1 шт.,
Мощность, Вт
250
Количество скоростей
1
Max глубина пропила под углом 45°
457
Max глубина пропила под углом 90°
51
Материал обработки
регулировка частоты хода, регулировка наклона рабочего стола, подсветка, пылеотвод, гибкий вал, система обдува, защитный экран
Габариты (ШхВхГ)
410х436х530 мм
Страна производитель
Китай
Лобзиковый станок ЗУБР ЗСЛ-250 предназначен для пиления изделий из дерева и пластика. Так же позволяет выполнять функции сверления, шлифования, полирования. Для этого в комплекте поставляются гибкий вал с патроном и дополнительный рабочий стол. Перегрев пилы предотвращает предусмотренная в конструкции система охлаждения. Для выполнения пилов под углом, рабочий стол станка может наклоняться.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Станок лобзиковый по дереву Зубр ЗСЛ-250 - по цене 24360 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Станок лобзиковый по дереву Зубр ЗСЛ-250