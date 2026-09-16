Станок распиловочный настольный ЗУБР d 254 мм, 1900 Вт, (СРЦ-254)
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Характеристики
Описание товара Станок распиловочный настольный ЗУБР d 254 мм, 1900 Вт, (СРЦ-254)
Настольный распиловочный станок 1900 Вт ЗУБР СРЦ-254 применяется для большинства работ по дереву: продольного, наклонного, косого и комбинированного распила. Имеет небольшие размеры и удобное управление Наличие сальников и кожуха защищает внутренние компоненты от попадания пыли, исключает быстрый износ. Можно разместить на любой горизонтальной поверхности: столе или верстаке. Мощный двигатель обеспечивает производительный рез высокого качества Прочный пластиковый корпус Эффективный отвод стружки из зоны резания, за счёт заборного патрубка в верхнем кожухе диска Безопасное хранение всех принадлежностей прямо на корпусе Регулируемая продольная направляющая с надёжной системой фиксации Электромагнитный выключатель с защитой от случайного включения Восстанавливаемый термопредохранитель Стальной рабочий стол Распиловочный станок - 1 шт. Кожух защитный - 1 шт. Продольная направляющая в сборе - 1 шт. Упор угловой - 1 шт. Ключ гаечный - 2 шт. Толкатель подачи, шт, 1 шт; Кожух защитный, шт, 1 шт; Продольная направляющая в сборе, шт, 1 шт; Упор угловой, шт, 1 шт; Ключ гаечный, шт, 2 шт; Толкатель подачи заготовки, шт, 1 шт; Пылеотводный шланг, шт, 1 шт;
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