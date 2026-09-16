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Станок распиловочный настольный ЗУБР d 254 мм, 1900 Вт, (СРЦ-254) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Станок распиловочный настольный ЗУБР d 254 мм, 1900 Вт, (СРЦ-254)

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Станок распиловочный настольный ЗУБР d 254 мм, 1900 Вт, (СРЦ-254) - фото 1
Станок распиловочный настольный ЗУБР d 254 мм, 1900 Вт, (СРЦ-254) - фото 2
Станок распиловочный настольный ЗУБР d 254 мм, 1900 Вт, (СРЦ-254) - фото 3
Станок распиловочный настольный ЗУБР d 254 мм, 1900 Вт, (СРЦ-254) - фото 4
Станок распиловочный настольный ЗУБР d 254 мм, 1900 Вт, (СРЦ-254) - фото 5
Станок распиловочный настольный ЗУБР d 254 мм, 1900 Вт, (СРЦ-254) - фото 6
Станок распиловочный настольный ЗУБР d 254 мм, 1900 Вт, (СРЦ-254) - фото 7
Станок распиловочный настольный ЗУБР d 254 мм, 1900 Вт, (СРЦ-254) - фото 8
Станок распиловочный настольный ЗУБР d 254 мм, 1900 Вт, (СРЦ-254) - фото 9
Станок распиловочный настольный ЗУБР d 254 мм, 1900 Вт, (СРЦ-254) - фото 10
Станок распиловочный настольный ЗУБР d 254 мм, 1900 Вт, (СРЦ-254) - фото 11
Станок распиловочный настольный ЗУБР d 254 мм, 1900 Вт, (СРЦ-254) - фото 12
Станок распиловочный настольный ЗУБР d 254 мм, 1900 Вт, (СРЦ-254) - фото 13
Станок распиловочный настольный ЗУБР d 254 мм, 1900 Вт, (СРЦ-254) - фото 14
Станок распиловочный настольный ЗУБР d 254 мм, 1900 Вт, (СРЦ-254) - фото 15
Станок распиловочный настольный ЗУБР d 254 мм, 1900 Вт, (СРЦ-254) - фото 16
Станок распиловочный настольный ЗУБР d 254 мм, 1900 Вт, (СРЦ-254) - фото 17
Станок распиловочный настольный ЗУБР d 254 мм, 1900 Вт, (СРЦ-254) - фото 18
Станок распиловочный настольный ЗУБР d 254 мм, 1900 Вт, (СРЦ-254) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Станки
Диаметр диска
254
Частота вращения шпинделя, об/мин
5000
  • Станок распиловочный настольный ЗУБР d 254 мм, 1900 Вт, (СРЦ-254) - фото 1
  • Станок распиловочный настольный ЗУБР d 254 мм, 1900 Вт, (СРЦ-254) - фото 2
  • Станок распиловочный настольный ЗУБР d 254 мм, 1900 Вт, (СРЦ-254) - фото 3
  • Станок распиловочный настольный ЗУБР d 254 мм, 1900 Вт, (СРЦ-254) - фото 4
  • Станок распиловочный настольный ЗУБР d 254 мм, 1900 Вт, (СРЦ-254) - фото 5
  • Станок распиловочный настольный ЗУБР d 254 мм, 1900 Вт, (СРЦ-254) - фото 6
  • Станок распиловочный настольный ЗУБР d 254 мм, 1900 Вт, (СРЦ-254) - фото 7
  • Станок распиловочный настольный ЗУБР d 254 мм, 1900 Вт, (СРЦ-254) - фото 8
  • Станок распиловочный настольный ЗУБР d 254 мм, 1900 Вт, (СРЦ-254) - фото 9
  • Станок распиловочный настольный ЗУБР d 254 мм, 1900 Вт, (СРЦ-254) - фото 10
  • Станок распиловочный настольный ЗУБР d 254 мм, 1900 Вт, (СРЦ-254) - фото 11
  • Станок распиловочный настольный ЗУБР d 254 мм, 1900 Вт, (СРЦ-254) - фото 12
  • Станок распиловочный настольный ЗУБР d 254 мм, 1900 Вт, (СРЦ-254) - фото 13
  • Станок распиловочный настольный ЗУБР d 254 мм, 1900 Вт, (СРЦ-254) - фото 14
  • Станок распиловочный настольный ЗУБР d 254 мм, 1900 Вт, (СРЦ-254) - фото 15
  • Станок распиловочный настольный ЗУБР d 254 мм, 1900 Вт, (СРЦ-254) - фото 16
  • Станок распиловочный настольный ЗУБР d 254 мм, 1900 Вт, (СРЦ-254) - фото 17
  • Станок распиловочный настольный ЗУБР d 254 мм, 1900 Вт, (СРЦ-254) - фото 18
  • Станок распиловочный настольный ЗУБР d 254 мм, 1900 Вт, (СРЦ-254) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 230 руб. 
Начислим 260 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706778
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Станок распиловочный настольный ЗУБР d 254 мм, 1900 Вт, (СРЦ-254)
16 230 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Станки
Комплектация
гаечный ключ 2 шт, диск пильный, документация, толкатель
Мощность, Вт
1900
Диаметр диска
254
Уровень шума
98
Частота вращения шпинделя, об/мин
5000
Посадочный диаметр
30 мм
Max глубина пропила под углом 45°
85
Max глубина пропила под углом 90°
85
Материал обработки
защита от перегрузки, плавный пуск, электромагнитный выключатель
Габариты (ШхВхГ)
56х37.5х71 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
71х56х38
Вес, кг.
16

Описание товара Станок распиловочный настольный ЗУБР d 254 мм, 1900 Вт, (СРЦ-254)

Настольный распиловочный станок 1900 Вт ЗУБР СРЦ-254 применяется для большинства работ по дереву: продольного, наклонного, косого и комбинированного распила. Имеет небольшие размеры и удобное управление Наличие сальников и кожуха защищает внутренние компоненты от попадания пыли, исключает быстрый износ. Можно разместить на любой горизонтальной поверхности: столе или верстаке. Мощный двигатель обеспечивает производительный рез высокого качества Прочный пластиковый корпус Эффективный отвод стружки из зоны резания, за счёт заборного патрубка в верхнем кожухе диска Безопасное хранение всех принадлежностей прямо на корпусе Регулируемая продольная направляющая с надёжной системой фиксации Электромагнитный выключатель с защитой от случайного включения Восстанавливаемый термопредохранитель Стальной рабочий стол Распиловочный станок - 1 шт. Кожух защитный - 1 шт. Продольная направляющая в сборе - 1 шт. Упор угловой - 1 шт. Ключ гаечный - 2 шт. Толкатель подачи, шт, 1 шт; Кожух защитный, шт, 1 шт; Продольная направляющая в сборе, шт, 1 шт; Упор угловой, шт, 1 шт; Ключ гаечный, шт, 2 шт; Толкатель подачи заготовки, шт, 1 шт; Пылеотводный шланг, шт, 1 шт;



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Отзывы о товаре Станок распиловочный настольный ЗУБР d 254 мм, 1900 Вт, (СРЦ-254)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Станки
Комплектация
гаечный ключ 2 шт, диск пильный, документация, толкатель
Мощность, Вт
1900
Диаметр диска
254
Уровень шума
98
Частота вращения шпинделя, об/мин
5000
Посадочный диаметр
30 мм
Max глубина пропила под углом 45°
85
Max глубина пропила под углом 90°
85
Материал обработки
защита от перегрузки, плавный пуск, электромагнитный выключатель
Габариты (ШхВхГ)
56х37.5х71 см
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Настольный распиловочный станок 1900 Вт ЗУБР СРЦ-254 применяется для большинства работ по дереву: продольного, наклонного, косого и комбинированного распила. Имеет небольшие размеры и удобное управление Наличие сальников и кожуха защищает внутренние компоненты от попадания пыли, исключает быстрый износ. Можно разместить на любой горизонтальной поверхности: столе или верстаке. Мощный двигатель обеспечивает производительный рез высокого качества Прочный пластиковый корпус Эффективный отвод стружки из зоны резания, за счёт заборного патрубка в верхнем кожухе диска Безопасное хранение всех принадлежностей прямо на корпусе Регулируемая продольная направляющая с надёжной системой фиксации Электромагнитный выключатель с защитой от случайного включения Восстанавливаемый термопредохранитель Стальной рабочий стол Распиловочный станок - 1 шт. Кожух защитный - 1 шт. Продольная направляющая в сборе - 1 шт. Упор угловой - 1 шт. Ключ гаечный - 2 шт. Толкатель подачи, шт, 1 шт; Кожух защитный, шт, 1 шт; Продольная направляющая в сборе, шт, 1 шт; Упор угловой, шт, 1 шт; Ключ гаечный, шт, 2 шт; Толкатель подачи заготовки, шт, 1 шт; Пылеотводный шланг, шт, 1 шт;


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Станок распиловочный настольный ЗУБР d 254 мм, 1900 Вт, (СРЦ-254) - по цене 16230 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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