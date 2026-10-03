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Станок токарный Зубр ЗСТД-350-1000 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Станок токарный Зубр ЗСТД-350-1000

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Станок токарный Зубр ЗСТД-350-1000 - фото 1
Станок токарный Зубр ЗСТД-350-1000 - фото 2
Станок токарный Зубр ЗСТД-350-1000 - фото 3
Станок токарный Зубр ЗСТД-350-1000 - фото 4
Станок токарный Зубр ЗСТД-350-1000 - фото 5
Станок токарный Зубр ЗСТД-350-1000 - фото 6
Станок токарный Зубр ЗСТД-350-1000 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Станок токарный
  • Станок токарный Зубр ЗСТД-350-1000 - фото 1
  • Станок токарный Зубр ЗСТД-350-1000 - фото 2
  • Станок токарный Зубр ЗСТД-350-1000 - фото 3
  • Станок токарный Зубр ЗСТД-350-1000 - фото 4
  • Станок токарный Зубр ЗСТД-350-1000 - фото 5
  • Станок токарный Зубр ЗСТД-350-1000 - фото 6
  • Станок токарный Зубр ЗСТД-350-1000 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 180 руб. 
Начислим 227 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 95923
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Станок токарный Зубр ЗСТД-350-1000
14 180 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Станок токарный
Комплектация
Станок токарный, Планшайба, Ключ имбусовый.
Мощность, Вт
350
Количество скоростей
4
Материал обработки
дерево
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.49х0.38х0.23
Вес, кг.
27.62

Описание товара Станок токарный Зубр ЗСТД-350-1000

Токарный станок ЗУБР ЗСТД 350 деревообрабатывающий, предназначен для вытачивания цилиндрических заготовок длиной до 1000 мм. Широкий подручник гарантирует удобную работу. Планшайба, поставляемая в комплекте, позволяет обрабатывать крупные заготовки. Станок прост в эксплуатации, а экономичный электродвигатель не вызывает перегрузок в бытовой электросети.



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Отзывы о товаре Станок токарный Зубр ЗСТД-350-1000




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Станок токарный
Комплектация
Станок токарный, Планшайба, Ключ имбусовый.
Мощность, Вт
350
Количество скоростей
4
Материал обработки
дерево
Страна производитель
Китай
Описание
Токарный станок ЗУБР ЗСТД 350 деревообрабатывающий, предназначен для вытачивания цилиндрических заготовок длиной до 1000 мм. Широкий подручник гарантирует удобную работу. Планшайба, поставляемая в комплекте, позволяет обрабатывать крупные заготовки. Станок прост в эксплуатации, а экономичный электродвигатель не вызывает перегрузок в бытовой электросети.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Станок токарный Зубр ЗСТД-350-1000 - по цене 14180 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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