Станок рейсмусно-фуговальный Зубр СРФ-204-1500
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Характеристики
Описание товара Станок рейсмусно-фуговальный Зубр СРФ-204-1500
Рейсмусно-фуговальный станок ЗУБР МАСТЕР СРФ-204-1500 предназначается обработки изделий из древесины. Установка позволяет выполнять следующие виды операций: строгание по плоскости или под заданным углом, а также рейсмусование. Модель отличается простотой в эксплуатации и не требует специального технического обслуживания. Двигатель станка имеет защиту от перегрузок, что значительно продлевает срок службы. Деталь подается автоматически при этом скорость подачи составляет 8 метров в минуту. Благодаря двум стальным ножам устройство способно работать с древесиной как твердых, так и мягких пород. Гладкая поверхность рабочего стола облегчает подачу изделия в зону реза. Ременная передача способствует снижению шума во время эксплуатации.
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