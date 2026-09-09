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Станок рейсмусно-фуговальный Зубр СРФ-204-1500 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Станок рейсмусно-фуговальный Зубр СРФ-204-1500

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Станок рейсмусно-фуговальный Зубр СРФ-204-1500 - фото 1
Станок рейсмусно-фуговальный Зубр СРФ-204-1500 - фото 2
Станок рейсмусно-фуговальный Зубр СРФ-204-1500 - фото 3
Станок рейсмусно-фуговальный Зубр СРФ-204-1500 - фото 4
Станок рейсмусно-фуговальный Зубр СРФ-204-1500 - фото 5
Станок рейсмусно-фуговальный Зубр СРФ-204-1500 - фото 6
Станок рейсмусно-фуговальный Зубр СРФ-204-1500 - фото 7
Станок рейсмусно-фуговальный Зубр СРФ-204-1500 - фото 8
Станок рейсмусно-фуговальный Зубр СРФ-204-1500 - фото 9
Станок рейсмусно-фуговальный Зубр СРФ-204-1500 - фото 10
Станок рейсмусно-фуговальный Зубр СРФ-204-1500 - фото 11
Станок рейсмусно-фуговальный Зубр СРФ-204-1500 - фото 12
Станок рейсмусно-фуговальный Зубр СРФ-204-1500 - фото 13
Станок рейсмусно-фуговальный Зубр СРФ-204-1500 - фото 14
Станок рейсмусно-фуговальный Зубр СРФ-204-1500 - фото 15
Станок рейсмусно-фуговальный Зубр СРФ-204-1500 - фото 16
Станок рейсмусно-фуговальный Зубр СРФ-204-1500 - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Станок рейсмусно-фуговальный
  • Станок рейсмусно-фуговальный Зубр СРФ-204-1500 - фото 1
  • Станок рейсмусно-фуговальный Зубр СРФ-204-1500 - фото 2
  • Станок рейсмусно-фуговальный Зубр СРФ-204-1500 - фото 3
  • Станок рейсмусно-фуговальный Зубр СРФ-204-1500 - фото 4
  • Станок рейсмусно-фуговальный Зубр СРФ-204-1500 - фото 5
  • Станок рейсмусно-фуговальный Зубр СРФ-204-1500 - фото 6
  • Станок рейсмусно-фуговальный Зубр СРФ-204-1500 - фото 7
  • Станок рейсмусно-фуговальный Зубр СРФ-204-1500 - фото 8
  • Станок рейсмусно-фуговальный Зубр СРФ-204-1500 - фото 9
  • Станок рейсмусно-фуговальный Зубр СРФ-204-1500 - фото 10
  • Станок рейсмусно-фуговальный Зубр СРФ-204-1500 - фото 11
  • Станок рейсмусно-фуговальный Зубр СРФ-204-1500 - фото 12
  • Станок рейсмусно-фуговальный Зубр СРФ-204-1500 - фото 13
  • Станок рейсмусно-фуговальный Зубр СРФ-204-1500 - фото 14
  • Станок рейсмусно-фуговальный Зубр СРФ-204-1500 - фото 15
  • Станок рейсмусно-фуговальный Зубр СРФ-204-1500 - фото 16
  • Станок рейсмусно-фуговальный Зубр СРФ-204-1500 - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 269196
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Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Станок рейсмусно-фуговальный
Комплектация
станок параллельный упор с креплением, защитная планка с кронштейном, пылесборник, рукоятка, фиксатор, шаблон для установки ножей, толкатель, прижим - 2шт., набор ключей, резиновая опора - 4шт., набор крепежа
Мощность, Вт
1500
Уровень шума
98
Количество скоростей
1
Посадочный диаметр
100 мм
Max глубина пропила под углом 45°
204
Материал обработки
диаметр патрубка стружкоотвода 100 мм
Габариты (ШхВхГ)
86x46x43
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
86х46х43
Вес, кг.
30.5

Описание товара Станок рейсмусно-фуговальный Зубр СРФ-204-1500

Рейсмусно-фуговальный станок ЗУБР МАСТЕР СРФ-204-1500 предназначается обработки изделий из древесины. Установка позволяет выполнять следующие виды операций: строгание по плоскости или под заданным углом, а также рейсмусование. Модель отличается простотой в эксплуатации и не требует специального технического обслуживания. Двигатель станка имеет защиту от перегрузок, что значительно продлевает срок службы. Деталь подается автоматически при этом скорость подачи составляет 8 метров в минуту. Благодаря двум стальным ножам устройство способно работать с древесиной как твердых, так и мягких пород. Гладкая поверхность рабочего стола облегчает подачу изделия в зону реза. Ременная передача способствует снижению шума во время эксплуатации.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Станок рейсмусно-фуговальный Зубр СРФ-204-1500




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Станок рейсмусно-фуговальный
Комплектация
станок параллельный упор с креплением, защитная планка с кронштейном, пылесборник, рукоятка, фиксатор, шаблон для установки ножей, толкатель, прижим - 2шт., набор ключей, резиновая опора - 4шт., набор крепежа
Мощность, Вт
1500
Уровень шума
98
Количество скоростей
1
Посадочный диаметр
100 мм
Max глубина пропила под углом 45°
204
Материал обработки
диаметр патрубка стружкоотвода 100 мм
Габариты (ШхВхГ)
86x46x43
Страна производитель
Китай
Описание
Рейсмусно-фуговальный станок ЗУБР МАСТЕР СРФ-204-1500 предназначается обработки изделий из древесины. Установка позволяет выполнять следующие виды операций: строгание по плоскости или под заданным углом, а также рейсмусование. Модель отличается простотой в эксплуатации и не требует специального технического обслуживания. Двигатель станка имеет защиту от перегрузок, что значительно продлевает срок службы. Деталь подается автоматически при этом скорость подачи составляет 8 метров в минуту. Благодаря двум стальным ножам устройство способно работать с древесиной как твердых, так и мягких пород. Гладкая поверхность рабочего стола облегчает подачу изделия в зону реза. Ременная передача способствует снижению шума во время эксплуатации.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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