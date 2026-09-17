Распиловочный станок с удлинителем ЗУБР СРЦ-315су, 2200 Вт, диаметр 315 мм
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Распиловочный станок с удлинителем ЗУБР СРЦ-315су, 2200 Вт, диаметр 315 мм
Станок напольный со станиной и удлинителем распиловочный ЗУБР СРЦ-315су 2200 Вт СРЦ-315су Высокопроизводительный напольный распиловочный станок - идеально подходит для распила заготовок большой длины. Мощный асинхронный двигатель не требующий обслуживания за весь срок службы. -Мощность: 2200 Вт -Частота вращения шпинделя: 2950 мин-1 -Режим работы: S2, 15 мин -Диаметр диска: 315 мм -Диаметр посадочного отверстия: 30 мм -Количество зубьев: 40 шт -Макс. глубина пропила под углом 90°: 83 мм -Макс. глубина пропила под углом 45°: 50 мм -Размер рабочего стола: 800x500 мм -Регулировка глубины и угла реза: есть -Электромагнитный выключатель: есть -Толкатель: есть -Напряжение питания: 230~/ 50 В/Гц -Удлинитель стола: есть -Масса изделия: 48 кг -Масса в упаковке: 53 кг
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Отзывы о товаре Распиловочный станок с удлинителем ЗУБР СРЦ-315су, 2200 Вт, диаметр 315 мм