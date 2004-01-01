Станок точило Makita GB801
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Станок точило
Диаметр диска
205
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 760 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 36869
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Станок точило
Высота, см
33.3
Диаметр посадочного отверстия
15.88 мм
Комплект поставки
Защитный щиток для глаз, Кронштейн для защитного щитка, Гаечные ключи, Опора.
Мощность
550 Вт
Скорость вращения
2850 об/мин
Ширина, см
39.5
Диаметр диска
205
Количество скоростей
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х39х31
Вес, кг.
21.3
Описание товара Станок точило Makita GB801
Makita GB 801 – это высококачественный и надежный универсальный точильный станок с асинхронным электродвигателем, позволяющий осуществлять операции заточки и шлифовки. Для безопасности оператора имеются защитные экраны. Есть возможность крепления заготовки, это дает точность обработки. Замена кругов в случае надобности осуществляется легко и быстро.
Характеристики:
- Мощность: 550 Вт
- Обороты: 2850 об/мин
- Круг: 205x19x15.88 мм
- Вес брутто: 21.4 кг
- Вес нетто: 20.5 кг