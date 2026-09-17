Станок сверлильный радиальный DENZEL 95323, DDM-550R, 550 Вт, 16 мм, 12 ск., настольный
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Характеристики
Описание товара Станок сверлильный радиальный DENZEL 95323, DDM-550R, 550 Вт, 16 мм, 12 ск., настольный
Настольный сверлильный радиальный станок Denzel DDM-550R 95323 мощностью 550 Вт поддерживает 12 уровней частоты вращения шпинделя, совместим с оснасткой диаметром 1-16 мм. Предназначен для сверления отверстий. Ременная передача позволяет успешно решать различные задачи. Повышенная частота вращения шпинделя позволяет эффективно обрабатывать плотные материалы и составляет 300-2550 об/мин, можно установить оптимальную в соответствии с поставленной задачей (предусмотрено 12 уровней). Надежный асинхронный двигатель обеспечивает длительную стабильную работу даже при интенсивном использовании. Станок пригодится в мастерской и гараже.
Преимущества
- Надежная фиксация обрабатываемой детали — производитель предусмотрел специальные тиски.
- Высокое качество выполняемых работ — можно установить требуемую глубину сверления для получения одинаковых отверстий.
- Удобное позиционирование — высота и угол наклона рабочего стола регулируются, что позволяет добиться оптимального положения заготовки.
- Расширенные возможности регулировки — при необходимости можно изменить положение сверлильной головки и угол ее наклона в диапазоне от -45 до +45°.
- Надежность — основание и рабочий стол выполнены из чугуна и отличаются высокой прочностью.
- Безопасность пользователя — прозрачный кожух защищает от вылетающей стружки во время сверления.
- Продуманная конструкция — надежный электромагнитный выключатель с кнопкой аварийной остановки позволяет мгновенно прекратить работу при необходимости.
- Гарантия 3 года — высокое качество станка подтверждено производителем.
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Настольный сверлильный радиальный станок Denzel DDM-550R 95323 мощностью 550 Вт поддерживает 12 уровней частоты вращения шпинделя, совместим с оснасткой диаметром 1-16 мм. Предназначен для сверления отверстий. Ременная передача позволяет успешно решать различные задачи. Повышенная частота вращения шпинделя позволяет эффективно обрабатывать плотные материалы и составляет 300-2550 об/мин, можно установить оптимальную в соответствии с поставленной задачей (предусмотрено 12 уровней). Надежный асинхронный двигатель обеспечивает длительную стабильную работу даже при интенсивном использовании. Станок пригодится в мастерской и гараже.
Преимущества
- Надежная фиксация обрабатываемой детали — производитель предусмотрел специальные тиски.
- Высокое качество выполняемых работ — можно установить требуемую глубину сверления для получения одинаковых отверстий.
- Удобное позиционирование — высота и угол наклона рабочего стола регулируются, что позволяет добиться оптимального положения заготовки.
- Расширенные возможности регулировки — при необходимости можно изменить положение сверлильной головки и угол ее наклона в диапазоне от -45 до +45°.
- Надежность — основание и рабочий стол выполнены из чугуна и отличаются высокой прочностью.
- Безопасность пользователя — прозрачный кожух защищает от вылетающей стружки во время сверления.
- Продуманная конструкция — надежный электромагнитный выключатель с кнопкой аварийной остановки позволяет мгновенно прекратить работу при необходимости.
- Гарантия 3 года — высокое качество станка подтверждено производителем.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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