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Станок сверлильный радиальный DENZEL 95323, DDM-550R, 550 Вт, 16 мм, 12 ск., настольный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Станок сверлильный радиальный DENZEL 95323, DDM-550R, 550 Вт, 16 мм, 12 ск., настольный

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Станок сверлильный радиальный DENZEL 95323, DDM-550R, 550 Вт, 16 мм, 12 ск., настольный - фото 1
Станок сверлильный радиальный DENZEL 95323, DDM-550R, 550 Вт, 16 мм, 12 ск., настольный - фото 2
Станок сверлильный радиальный DENZEL 95323, DDM-550R, 550 Вт, 16 мм, 12 ск., настольный - фото 3
Станок сверлильный радиальный DENZEL 95323, DDM-550R, 550 Вт, 16 мм, 12 ск., настольный - фото 4
Станок сверлильный радиальный DENZEL 95323, DDM-550R, 550 Вт, 16 мм, 12 ск., настольный - фото 5
Станок сверлильный радиальный DENZEL 95323, DDM-550R, 550 Вт, 16 мм, 12 ск., настольный - фото 6
Станок сверлильный радиальный DENZEL 95323, DDM-550R, 550 Вт, 16 мм, 12 ск., настольный - фото 7
Станок сверлильный радиальный DENZEL 95323, DDM-550R, 550 Вт, 16 мм, 12 ск., настольный - фото 8
Станок сверлильный радиальный DENZEL 95323, DDM-550R, 550 Вт, 16 мм, 12 ск., настольный - фото 9
Станок сверлильный радиальный DENZEL 95323, DDM-550R, 550 Вт, 16 мм, 12 ск., настольный - фото 10
Станок сверлильный радиальный DENZEL 95323, DDM-550R, 550 Вт, 16 мм, 12 ск., настольный - фото 11
Станок сверлильный радиальный DENZEL 95323, DDM-550R, 550 Вт, 16 мм, 12 ск., настольный - фото 12
Станок сверлильный радиальный DENZEL 95323, DDM-550R, 550 Вт, 16 мм, 12 ск., настольный - фото 13
Станок сверлильный радиальный DENZEL 95323, DDM-550R, 550 Вт, 16 мм, 12 ск., настольный - фото 14
Станок сверлильный радиальный DENZEL 95323, DDM-550R, 550 Вт, 16 мм, 12 ск., настольный - фото 15
Станок сверлильный радиальный DENZEL 95323, DDM-550R, 550 Вт, 16 мм, 12 ск., настольный - фото 16
Станок сверлильный радиальный DENZEL 95323, DDM-550R, 550 Вт, 16 мм, 12 ск., настольный - фото 17
Станок сверлильный радиальный DENZEL 95323, DDM-550R, 550 Вт, 16 мм, 12 ск., настольный - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Станок сверлильный радиальный DENZEL 95323, DDM-550R, 550 Вт, 16 мм, 12 ск., настольный - фото 1
  • Станок сверлильный радиальный DENZEL 95323, DDM-550R, 550 Вт, 16 мм, 12 ск., настольный - фото 2
  • Станок сверлильный радиальный DENZEL 95323, DDM-550R, 550 Вт, 16 мм, 12 ск., настольный - фото 3
  • Станок сверлильный радиальный DENZEL 95323, DDM-550R, 550 Вт, 16 мм, 12 ск., настольный - фото 4
  • Станок сверлильный радиальный DENZEL 95323, DDM-550R, 550 Вт, 16 мм, 12 ск., настольный - фото 5
  • Станок сверлильный радиальный DENZEL 95323, DDM-550R, 550 Вт, 16 мм, 12 ск., настольный - фото 6
  • Станок сверлильный радиальный DENZEL 95323, DDM-550R, 550 Вт, 16 мм, 12 ск., настольный - фото 7
  • Станок сверлильный радиальный DENZEL 95323, DDM-550R, 550 Вт, 16 мм, 12 ск., настольный - фото 8
  • Станок сверлильный радиальный DENZEL 95323, DDM-550R, 550 Вт, 16 мм, 12 ск., настольный - фото 9
  • Станок сверлильный радиальный DENZEL 95323, DDM-550R, 550 Вт, 16 мм, 12 ск., настольный - фото 10
  • Станок сверлильный радиальный DENZEL 95323, DDM-550R, 550 Вт, 16 мм, 12 ск., настольный - фото 11
  • Станок сверлильный радиальный DENZEL 95323, DDM-550R, 550 Вт, 16 мм, 12 ск., настольный - фото 12
  • Станок сверлильный радиальный DENZEL 95323, DDM-550R, 550 Вт, 16 мм, 12 ск., настольный - фото 13
  • Станок сверлильный радиальный DENZEL 95323, DDM-550R, 550 Вт, 16 мм, 12 ск., настольный - фото 14
  • Станок сверлильный радиальный DENZEL 95323, DDM-550R, 550 Вт, 16 мм, 12 ск., настольный - фото 15
  • Станок сверлильный радиальный DENZEL 95323, DDM-550R, 550 Вт, 16 мм, 12 ск., настольный - фото 16
  • Станок сверлильный радиальный DENZEL 95323, DDM-550R, 550 Вт, 16 мм, 12 ск., настольный - фото 17
  • Станок сверлильный радиальный DENZEL 95323, DDM-550R, 550 Вт, 16 мм, 12 ск., настольный - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 320 руб. 
Начислим 358 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747883
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Станок сверлильный радиальный DENZEL 95323, DDM-550R, 550 Вт, 16 мм, 12 ск., настольный
22 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Комплектация
Сверлильный станок Сверлильный патрон бесключевойНабор ключей для сборкиТискиРуководство по эксплуатац
Мощность, Вт
550
Количество скоростей
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
95х41х35
Вес, кг.
42

Описание товара Станок сверлильный радиальный DENZEL 95323, DDM-550R, 550 Вт, 16 мм, 12 ск., настольный

Настольный сверлильный радиальный станок Denzel DDM-550R 95323 мощностью 550 Вт поддерживает 12 уровней частоты вращения шпинделя, совместим с оснасткой диаметром 1-16 мм. Предназначен для сверления отверстий. Ременная передача позволяет успешно решать различные задачи. Повышенная частота вращения шпинделя позволяет эффективно обрабатывать плотные материалы и составляет 300-2550 об/мин, можно установить оптимальную в соответствии с поставленной задачей (предусмотрено 12 уровней). Надежный асинхронный двигатель обеспечивает длительную стабильную работу даже при интенсивном использовании. Станок пригодится в мастерской и гараже.

Преимущества

  • Надежная фиксация обрабатываемой детали — производитель предусмотрел специальные тиски.
  • Высокое качество выполняемых работ — можно установить требуемую глубину сверления для получения одинаковых отверстий.
  • Удобное позиционирование — высота и угол наклона рабочего стола регулируются, что позволяет добиться оптимального положения заготовки.
  • Расширенные возможности регулировки — при необходимости можно изменить положение сверлильной головки и угол ее наклона в диапазоне от -45 до +45°.
  • Надежность — основание и рабочий стол выполнены из чугуна и отличаются высокой прочностью.
  • Безопасность пользователя — прозрачный кожух защищает от вылетающей стружки во время сверления.
  • Продуманная конструкция — надежный электромагнитный выключатель с кнопкой аварийной остановки позволяет мгновенно прекратить работу при необходимости.
  • Гарантия 3 года — высокое качество станка подтверждено производителем.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Станок сверлильный радиальный DENZEL 95323, DDM-550R, 550 Вт, 16 мм, 12 ск., настольный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Комплектация
Сверлильный станок Сверлильный патрон бесключевойНабор ключей для сборкиТискиРуководство по эксплуатац
Мощность, Вт
550
Количество скоростей
12
Страна производитель
Китай
Описание

Настольный сверлильный радиальный станок Denzel DDM-550R 95323 мощностью 550 Вт поддерживает 12 уровней частоты вращения шпинделя, совместим с оснасткой диаметром 1-16 мм. Предназначен для сверления отверстий. Ременная передача позволяет успешно решать различные задачи. Повышенная частота вращения шпинделя позволяет эффективно обрабатывать плотные материалы и составляет 300-2550 об/мин, можно установить оптимальную в соответствии с поставленной задачей (предусмотрено 12 уровней). Надежный асинхронный двигатель обеспечивает длительную стабильную работу даже при интенсивном использовании. Станок пригодится в мастерской и гараже.

Преимущества

  • Надежная фиксация обрабатываемой детали — производитель предусмотрел специальные тиски.
  • Высокое качество выполняемых работ — можно установить требуемую глубину сверления для получения одинаковых отверстий.
  • Удобное позиционирование — высота и угол наклона рабочего стола регулируются, что позволяет добиться оптимального положения заготовки.
  • Расширенные возможности регулировки — при необходимости можно изменить положение сверлильной головки и угол ее наклона в диапазоне от -45 до +45°.
  • Надежность — основание и рабочий стол выполнены из чугуна и отличаются высокой прочностью.
  • Безопасность пользователя — прозрачный кожух защищает от вылетающей стружки во время сверления.
  • Продуманная конструкция — надежный электромагнитный выключатель с кнопкой аварийной остановки позволяет мгновенно прекратить работу при необходимости.
  • Гарантия 3 года — высокое качество станка подтверждено производителем.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Станок сверлильный радиальный DENZEL 95323, DDM-550R, 550 Вт, 16 мм, 12 ск., настольный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 22320 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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