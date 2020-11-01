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Садовый триммер Patriot PT3055 Imperial

Артикул: 93128
  • Садовый триммер Patriot PT3055 Imperial - фото 1
  • Садовый триммер Patriot PT3055 Imperial - фото 2
  • Садовый триммер Patriot PT3055 Imperial - фото 3
Садовый триммер Patriot PT3055 Imperial - фото 1
Садовый триммер Patriot PT3055 Imperial - фото 2
Садовый триммер Patriot PT3055 Imperial - фото 3
10 010 руб. 
Купить
+ 185 КэтКоинов
Артикул: 93128
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендPatriot
Тип товараТриммер электрический
Антивибрационная системада
Расположение двигателяверхнее
Ширина, см26
Ширина скашивания46 см
Уровень шума90 дБ
Топливный бак0.45 л
Тип двигателябензиновый
Скорость вращения ножа7500 об./мин.
Рабочий объем25 куб.см
Вес, кг6
Работа от аккумуляторанет
Обороты двигателя7500 об/мин
Колесанет
Длина, см100
Высота, см36.5
Штангапрямая
Мощность электрического двигателя950 Вт
Мощность - 950 Вт, ширина скашивания - 46 см


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Самовывоз невозможен
Садовый триммер Patriot PT3055 Imperial - по цене 10010 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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