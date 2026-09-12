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Бензиновый триммер БТР-1900П Ресанта купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бензиновый триммер БТР-1900П Ресанта

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Бензиновый триммер БТР-1900П Ресанта - фото 1
Бензиновый триммер БТР-1900П Ресанта - фото 2
Бензиновый триммер БТР-1900П Ресанта - фото 3
Бензиновый триммер БТР-1900П Ресанта - фото 4
Бензиновый триммер БТР-1900П Ресанта - фото 5
Бензиновый триммер БТР-1900П Ресанта - фото 6
Бензиновый триммер БТР-1900П Ресанта - фото 7
Бензиновый триммер БТР-1900П Ресанта - фото 8
Бензиновый триммер БТР-1900П Ресанта - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер бензиновый
  • Бензиновый триммер БТР-1900П Ресанта - фото 1
  • Бензиновый триммер БТР-1900П Ресанта - фото 2
  • Бензиновый триммер БТР-1900П Ресанта - фото 3
  • Бензиновый триммер БТР-1900П Ресанта - фото 4
  • Бензиновый триммер БТР-1900П Ресанта - фото 5
  • Бензиновый триммер БТР-1900П Ресанта - фото 6
  • Бензиновый триммер БТР-1900П Ресанта - фото 7
  • Бензиновый триммер БТР-1900П Ресанта - фото 8
  • Бензиновый триммер БТР-1900П Ресанта - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656210
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Характеристики

Бренд
Ресанта
Тип товара
Триммер бензиновый
Размеры в упаковке, м
1.65х0.46х0.24
Вес, кг.
5.39

Описание товара Бензиновый триммер БТР-1900П Ресанта

Бензиновый триммер БТР-1900П Ресанта относится к категории облегчённых инструментов, которые подходят для проведения небольшого объёма работ. Он может использоваться как на ровных участках, так и труднодоступных местах, для того чтобы скашивать траву, бурьян, поросли кустарников и деревьев. В качестве режущего инструмента может выступать леска, обеспечивающая ширину скашивания 460 мм или нож – 255 мм. В комплекте к триммеру идет стандартная катушка лески и трехлепестковый нож. Мощность его двухтактного двигателя составляет 1.9 кВт. Двигатель имеет увеличенный рабочий ресурс, который достигнут благодаря хромированной поршневой группе, надёжным поршневым кольцам и высококачественной сборке. Воздушное охлаждение позволяет работать длительное время без перерывов. В качестве топлива используется смесь бензина имоторного масла. Удобство работы с бензиновым триммером БТР-1900П обеспечено лёгким запуском и эффективной антивибрационной системой. Цельная штанга оснащена регулируемой по высоте велосипедной рукояткой. Плечевой ремень позволяет повесить бензотриммер на одно плечо, сняв нагрузку с рук. Наличие блокиратора курка и защитного кожуха повышают безопасность этого инструмента. Защитные очки идут в комплекте. МодельРесанта БТР-1900Римеет такие же параметры, но разборную штангу.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг

Отзывы о товаре Бензиновый триммер БТР-1900П Ресанта




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Ресанта
Тип товара
Триммер бензиновый
Описание
Бензиновый триммер БТР-1900П Ресанта относится к категории облегчённых инструментов, которые подходят для проведения небольшого объёма работ. Он может использоваться как на ровных участках, так и труднодоступных местах, для того чтобы скашивать траву, бурьян, поросли кустарников и деревьев. В качестве режущего инструмента может выступать леска, обеспечивающая ширину скашивания 460 мм или нож – 255 мм. В комплекте к триммеру идет стандартная катушка лески и трехлепестковый нож. Мощность его двухтактного двигателя составляет 1.9 кВт. Двигатель имеет увеличенный рабочий ресурс, который достигнут благодаря хромированной поршневой группе, надёжным поршневым кольцам и высококачественной сборке. Воздушное охлаждение позволяет работать длительное время без перерывов. В качестве топлива используется смесь бензина имоторного масла. Удобство работы с бензиновым триммером БТР-1900П обеспечено лёгким запуском и эффективной антивибрационной системой. Цельная штанга оснащена регулируемой по высоте велосипедной рукояткой. Плечевой ремень позволяет повесить бензотриммер на одно плечо, сняв нагрузку с рук. Наличие блокиратора курка и защитного кожуха повышают безопасность этого инструмента. Защитные очки идут в комплекте. МодельРесанта БТР-1900Римеет такие же параметры, но разборную штангу.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
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Отзывы


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