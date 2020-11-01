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Акк. пила сабельная Bosch GSA 10.8V-LI (0.601.64L.972)

Артикул: 36529
Акк. пила сабельная Bosch GSA 10.8V-LI (0.601.64L.972)
19 060 руб. 
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+ 172 КэтКоинов
Артикул: 36529
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBosch
Тип товараПила сабельная
Аккумулятор в комплектеда
Глубина пропила65 мм
Скорость вращения3000 об/мин
Конструкцияручная
Лазерный маркернет
Плавный пускнет
Электронная защита от перегрузокнет
Фиксация шпинделянет
Тормоз двигателянет
Тип аккумулятораLi-Ion
Состояние товарановый
Размер хода14.5 мм
Пылесборникнет
Подключение пылесосанет
Питаниеот аккумулятора
Плавная регулировка скоростинет
Антивибрационная системанет
Напряжение аккумулятора, В10.8
Количество скоростей работы1
Количество аккумуляторов в комплекте2
Зарядное устройство в комплектеда
Емкость аккумулятора2 Ач
В кейседа
Электронная регулировка частоты вращениянет
Длина, см28.6
Ширина, см12
Высота, см3.2
Вес, кг1.2
ножовка, ручная, вес - 1.2 кг


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Самовывоз невозможен
Акк. пила сабельная Bosch GSA 10.8V-LI (0.601.64L.972) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 19060 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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