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Пылесос Thomas TWIN Panther

Артикул: 47804
  • Пылесос Thomas Twin Panther - фото 1
  • Пылесос Thomas Twin Panther - фото 2
Пылесос Thomas Twin Panther - фото 1
Пылесос Thomas Twin Panther - фото 2
16 070 руб. 
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+ 172 КэтКоинов
Артикул: 47804
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендThomas
Тип товараПылесосы
Основной цветчерный
Дополнительный цветсерый
Тип уборкивлажная/сухая
Тип пылесборникамешок
Емкость пылесборника4 л
Потребляемая мощность, Вт1600
Мощность всасывания, Вт240
Труба всасываниятелескопическая
Уровень шума, дБ68
Комплектацияпылесос, насадки: пол/ковер, для влажной уборки, для мягкой мебели, щелевая, адаптер для гладких поверхностей
Длина сетевого шнура6 м
Прочеесъёмный резервуар для моющего раствора 2.4 л, бак для грязной воды 4 л
Вес, кг11
Размеры (ВxШxГ), см32.4x48.3x35.3
Моющий пылесос для тех, кто предпочитает традиционный способ сухой уборки - с мешком для пыли. Для этого вместо аквафильтра пылесос оснащен 6-литровым мешком MicroPor®. Отлично моет полы и очищает ковры от пятен и пыли. Большие заправочные емкости.


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Пылесос Thomas TWIN Panther - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 16070 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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