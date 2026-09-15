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Пылесос Samsung VC18M31C0HG/EV 1800Вт черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос Samsung VC18M31C0HG/EV 1800Вт черный

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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, турбощетка, универсальная насадка для сухой уборки, документация, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
2 л
Уровень шума, дБ
87
Мощность всасывания, Вт
380
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 390 руб. 
Начислим 151 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 620592
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Пылесос Samsung VC18M31C0HG/EV 1800Вт черный
9 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Пылесосы
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, турбощетка, универсальная насадка для сухой уборки, документация, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
2 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
87
Потребляемая мощность, Вт
1800
Мощность всасывания, Вт
380
Длина сетевого шнура
6
Размеры в упаковке, см
56х32х30
Вес, кг.
7

Описание товара Пылесос Samsung VC18M31C0HG/EV 1800Вт черный

Бытовой пылесос обеспечивает легкую уборку в труднодотупных местах, не занимает много места и отличается долговечностью и эффективностью работы.

Отзывы о товаре Пылесос Samsung VC18M31C0HG/EV 1800Вт черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Пылесосы
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, турбощетка, универсальная насадка для сухой уборки, документация, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
2 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
87
Потребляемая мощность, Вт
1800
Мощность всасывания, Вт
380
Длина сетевого шнура
6
Описание
Бытовой пылесос обеспечивает легкую уборку в труднодотупных местах, не занимает много места и отличается долговечностью и эффективностью работы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пылесос Samsung VC18M31C0HG/EV 1800Вт черный - стоимость товара 9390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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