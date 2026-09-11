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Пылесос Philips FC9331/09 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос Philips FC9331/09

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Пылесос Philips FC9331/09 - фото 1
Пылесос Philips FC9331/09 - фото 2
Пылесос Philips FC9331/09 - фото 3
Пылесос Philips FC9331/09 - фото 4
Пылесос Philips FC9331/09 - фото 5
Пылесос Philips FC9331/09 - фото 6
Пылесос Philips FC9331/09 - фото 7
Пылесос Philips FC9331/09 - фото 8
Пылесос Philips FC9331/09 - фото 9
Пылесос Philips FC9331/09 - фото 10
Пылесос Philips FC9331/09 - фото 11
Пылесос Philips FC9331/09 - фото 12
Пылесос Philips FC9331/09 - фото 13
Пылесос Philips FC9331/09 - фото 14
Пылесос Philips FC9331/09 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, документация, комплект насадок, упаковка
Цвет
черный, голубой
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.5 л
Уровень шума, дБ
76
Мощность всасывания, Вт
237
  • Пылесос Philips FC9331/09 - фото 1
  • Пылесос Philips FC9331/09 - фото 2
  • Пылесос Philips FC9331/09 - фото 3
  • Пылесос Philips FC9331/09 - фото 4
  • Пылесос Philips FC9331/09 - фото 5
  • Пылесос Philips FC9331/09 - фото 6
  • Пылесос Philips FC9331/09 - фото 7
  • Пылесос Philips FC9331/09 - фото 8
  • Пылесос Philips FC9331/09 - фото 9
  • Пылесос Philips FC9331/09 - фото 10
  • Пылесос Philips FC9331/09 - фото 11
  • Пылесос Philips FC9331/09 - фото 12
  • Пылесос Philips FC9331/09 - фото 13
  • Пылесос Philips FC9331/09 - фото 14
  • Пылесос Philips FC9331/09 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 524288
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, документация, комплект насадок, упаковка
Цвет
черный, голубой
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
76
Функции и особенности
автоматическое сматывание шнура, вертикальная и горизонтальная парковка, моющийся фильтр, прорезиненные колеса
Потребляемая мощность, Вт
900
Мощность всасывания, Вт
237
Длина сетевого шнура
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х33х32
Вес, кг.
9.7

Описание товара Пылесос Philips FC9331/09

Пылесос Philips FC9331/09 с технологией PowerCyclone 5 эффективно собирает пыль и мусор с различных покрытий, поэтому станет надежным помощником для быстрой и качественной уборки помещений. Сбор мусора осуществляется в пластиковый контейнер объемом 1.5 л с ручкой, который по завершению уборки без труда извлекается и очищается. Универсальная насадка TriActive помогает избавляться от мусора, пыли, волос, шерсти. Телескопическая трубка, сетевой кабель длиной 6 м и колеса с прорезиненным покрытием повышают удобство в процессе уборки с пылесосом Philips FC9331/09.

Отзывы о товаре Пылесос Philips FC9331/09




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, документация, комплект насадок, упаковка
Цвет
черный, голубой
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
76
Функции и особенности
автоматическое сматывание шнура, вертикальная и горизонтальная парковка, моющийся фильтр, прорезиненные колеса
Потребляемая мощность, Вт
900
Развернуть
Мощность всасывания, Вт
237
Длина сетевого шнура
6
Страна производитель
Китай
Описание
Пылесос Philips FC9331/09 с технологией PowerCyclone 5 эффективно собирает пыль и мусор с различных покрытий, поэтому станет надежным помощником для быстрой и качественной уборки помещений. Сбор мусора осуществляется в пластиковый контейнер объемом 1.5 л с ручкой, который по завершению уборки без труда извлекается и очищается. Универсальная насадка TriActive помогает избавляться от мусора, пыли, волос, шерсти. Телескопическая трубка, сетевой кабель длиной 6 м и колеса с прорезиненным покрытием повышают удобство в процессе уборки с пылесосом Philips FC9331/09.
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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