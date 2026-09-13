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Пылесос Karcher T 11/1 Classic *EU 850Вт желтый/серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос Karcher T 11/1 Classic *EU 850Вт желтый/серый

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Пылесос Karcher T 11/1 Classic *EU 850Вт желтый/серый - фото 1
Пылесос Karcher T 11/1 Classic *EU 850Вт желтый/серый - фото 2
Пылесос Karcher T 11/1 Classic *EU 850Вт желтый/серый - фото 3
Пылесос Karcher T 11/1 Classic *EU 850Вт желтый/серый - фото 4
Пылесос Karcher T 11/1 Classic *EU 850Вт желтый/серый - фото 5
Пылесос Karcher T 11/1 Classic *EU 850Вт желтый/серый - фото 6
Пылесос Karcher T 11/1 Classic *EU 850Вт желтый/серый - фото 7
Пылесос Karcher T 11/1 Classic *EU 850Вт желтый/серый - фото 8
Пылесос Karcher T 11/1 Classic *EU 850Вт желтый/серый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
  • Пылесос Karcher T 11/1 Classic *EU 850Вт желтый/серый - фото 1
  • Пылесос Karcher T 11/1 Classic *EU 850Вт желтый/серый - фото 2
  • Пылесос Karcher T 11/1 Classic *EU 850Вт желтый/серый - фото 3
  • Пылесос Karcher T 11/1 Classic *EU 850Вт желтый/серый - фото 4
  • Пылесос Karcher T 11/1 Classic *EU 850Вт желтый/серый - фото 5
  • Пылесос Karcher T 11/1 Classic *EU 850Вт желтый/серый - фото 6
  • Пылесос Karcher T 11/1 Classic *EU 850Вт желтый/серый - фото 7
  • Пылесос Karcher T 11/1 Classic *EU 850Вт желтый/серый - фото 8
  • Пылесос Karcher T 11/1 Classic *EU 850Вт желтый/серый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706574
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Характеристики

Бренд
Karcher
Тип товара
Пылесосы
Размеры в упаковке, см
38х37х37
Вес, кг.
15.1

Описание товара Пылесос Karcher T 11/1 Classic *EU 850Вт желтый/серый

Профессиональный пылесос Karcher T 11/1 CLASSIC отличается компактными габаритами и высокой эффективностью уборки. Он предназначен для использования в гостиницах, больницах и других заведениях. Пылесос оборудован вместительным контейнером 11 л. Сбор мусора выполняется в фильтр-мешок из нетканного материала.

Отзывы о товаре Пылесос Karcher T 11/1 Classic *EU 850Вт желтый/серый




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Характеристики
Бренд
Karcher
Тип товара
Пылесосы
Описание
Профессиональный пылесос Karcher T 11/1 CLASSIC отличается компактными габаритами и высокой эффективностью уборки. Он предназначен для использования в гостиницах, больницах и других заведениях. Пылесос оборудован вместительным контейнером 11 л. Сбор мусора выполняется в фильтр-мешок из нетканного материала.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пылесос Karcher T 11/1 Classic *EU 850Вт желтый/серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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