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Пылесос Karcher DS 6 Plus 650Вт белый/черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос Karcher DS 6 Plus 650Вт белый/черный

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Пылесос Karcher DS 6 Plus 650Вт белый/черный - фото 1
Пылесос Karcher DS 6 Plus 650Вт белый/черный - фото 2
Пылесос Karcher DS 6 Plus 650Вт белый/черный - фото 3
Пылесос Karcher DS 6 Plus 650Вт белый/черный - фото 4
Пылесос Karcher DS 6 Plus 650Вт белый/черный - фото 5
Пылесос Karcher DS 6 Plus 650Вт белый/черный - фото 6
Пылесос Karcher DS 6 Plus 650Вт белый/черный - фото 7
Пылесос Karcher DS 6 Plus 650Вт белый/черный - фото 8
Пылесос Karcher DS 6 Plus 650Вт белый/черный - фото 9
Пылесос Karcher DS 6 Plus 650Вт белый/черный - фото 10
Пылесос Karcher DS 6 Plus 650Вт белый/черный - фото 11
Пылесос Karcher DS 6 Plus 650Вт белый/черный - фото 12
Пылесос Karcher DS 6 Plus 650Вт белый/черный - фото 13
Пылесос Karcher DS 6 Plus 650Вт белый/черный - фото 14
Пылесос Karcher DS 6 Plus 650Вт белый/черный - фото 15
Пылесос Karcher DS 6 Plus 650Вт белый/черный - фото 16
Пылесос Karcher DS 6 Plus 650Вт белый/черный - фото 17
Пылесос Karcher DS 6 Plus 650Вт белый/черный - фото 18
Пылесос Karcher DS 6 Plus 650Вт белый/черный - фото 19
Пылесос Karcher DS 6 Plus 650Вт белый/черный - фото 20
Пылесос Karcher DS 6 Plus 650Вт белый/черный - фото 21
Пылесос Karcher DS 6 Plus 650Вт белый/черный - фото 22
Пылесос Karcher DS 6 Plus 650Вт белый/черный - фото 23
Пылесос Karcher DS 6 Plus 650Вт белый/черный - фото 24
Пылесос Karcher DS 6 Plus 650Вт белый/черный - фото 25
Пылесос Karcher DS 6 Plus 650Вт белый/черный - фото 26
Пылесос Karcher DS 6 Plus 650Вт белый/черный - фото 27
Пылесос Karcher DS 6 Plus 650Вт белый/черный - фото 28
Пылесос Karcher DS 6 Plus 650Вт белый/черный - фото 29
Пылесос Karcher DS 6 Plus 650Вт белый/черный - фото 30
Пылесос Karcher DS 6 Plus 650Вт белый/черный - фото 31
Пылесос Karcher DS 6 Plus 650Вт белый/черный - фото 32
Пылесос Karcher DS 6 Plus 650Вт белый/черный - фото 33
Пылесос Karcher DS 6 Plus 650Вт белый/черный - фото 34
Пылесос Karcher DS 6 Plus 650Вт белый/черный - фото 35
Пылесос Karcher DS 6 Plus 650Вт белый/черный - фото 36
Пылесос Karcher DS 6 Plus 650Вт белый/черный - фото 37
Пылесос Karcher DS 6 Plus 650Вт белый/черный - фото 38
Пылесос Karcher DS 6 Plus 650Вт белый/черный - фото 39
Пылесос Karcher DS 6 Plus 650Вт белый/черный - фото 40
Пылесос Karcher DS 6 Plus 650Вт белый/черный - фото 41
Пылесос Karcher DS 6 Plus 650Вт белый/черный - фото 42
Пылесос Karcher DS 6 Plus 650Вт белый/черный - фото 43
Пылесос Karcher DS 6 Plus 650Вт белый/черный - фото 44
Пылесос Karcher DS 6 Plus 650Вт белый/черный - фото 45
Пылесос Karcher DS 6 Plus 650Вт белый/черный - фото 46
Пылесос Karcher DS 6 Plus 650Вт белый/черный - фото 47
Пылесос Karcher DS 6 Plus 650Вт белый/черный - фото 48
Пылесос Karcher DS 6 Plus 650Вт белый/черный - фото 49
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
  • Пылесос Karcher DS 6 Plus 650Вт белый/черный - фото 1
  • Пылесос Karcher DS 6 Plus 650Вт белый/черный - фото 2
  • Пылесос Karcher DS 6 Plus 650Вт белый/черный - фото 3
  • Пылесос Karcher DS 6 Plus 650Вт белый/черный - фото 4
  • Пылесос Karcher DS 6 Plus 650Вт белый/черный - фото 5
  • Пылесос Karcher DS 6 Plus 650Вт белый/черный - фото 6
  • Пылесос Karcher DS 6 Plus 650Вт белый/черный - фото 7
  • Пылесос Karcher DS 6 Plus 650Вт белый/черный - фото 8
  • Пылесос Karcher DS 6 Plus 650Вт белый/черный - фото 9
  • Пылесос Karcher DS 6 Plus 650Вт белый/черный - фото 10
  • Пылесос Karcher DS 6 Plus 650Вт белый/черный - фото 11
  • Пылесос Karcher DS 6 Plus 650Вт белый/черный - фото 12
  • Пылесос Karcher DS 6 Plus 650Вт белый/черный - фото 13
  • Пылесос Karcher DS 6 Plus 650Вт белый/черный - фото 14
  • Пылесос Karcher DS 6 Plus 650Вт белый/черный - фото 15
  • Пылесос Karcher DS 6 Plus 650Вт белый/черный - фото 16
  • Пылесос Karcher DS 6 Plus 650Вт белый/черный - фото 17
  • Пылесос Karcher DS 6 Plus 650Вт белый/черный - фото 18
  • Пылесос Karcher DS 6 Plus 650Вт белый/черный - фото 19
  • Пылесос Karcher DS 6 Plus 650Вт белый/черный - фото 20
  • Пылесос Karcher DS 6 Plus 650Вт белый/черный - фото 21
  • Пылесос Karcher DS 6 Plus 650Вт белый/черный - фото 22
  • Пылесос Karcher DS 6 Plus 650Вт белый/черный - фото 23
  • Пылесос Karcher DS 6 Plus 650Вт белый/черный - фото 24
  • Пылесос Karcher DS 6 Plus 650Вт белый/черный - фото 25
  • Пылесос Karcher DS 6 Plus 650Вт белый/черный - фото 26
  • Пылесос Karcher DS 6 Plus 650Вт белый/черный - фото 27
  • Пылесос Karcher DS 6 Plus 650Вт белый/черный - фото 28
  • Пылесос Karcher DS 6 Plus 650Вт белый/черный - фото 29
  • Пылесос Karcher DS 6 Plus 650Вт белый/черный - фото 30
  • Пылесос Karcher DS 6 Plus 650Вт белый/черный - фото 31
  • Пылесос Karcher DS 6 Plus 650Вт белый/черный - фото 32
  • Пылесос Karcher DS 6 Plus 650Вт белый/черный - фото 33
  • Пылесос Karcher DS 6 Plus 650Вт белый/черный - фото 34
  • Пылесос Karcher DS 6 Plus 650Вт белый/черный - фото 35
  • Пылесос Karcher DS 6 Plus 650Вт белый/черный - фото 36
  • Пылесос Karcher DS 6 Plus 650Вт белый/черный - фото 37
  • Пылесос Karcher DS 6 Plus 650Вт белый/черный - фото 38
  • Пылесос Karcher DS 6 Plus 650Вт белый/черный - фото 39
  • Пылесос Karcher DS 6 Plus 650Вт белый/черный - фото 40
  • Пылесос Karcher DS 6 Plus 650Вт белый/черный - фото 41
  • Пылесос Karcher DS 6 Plus 650Вт белый/черный - фото 42
  • Пылесос Karcher DS 6 Plus 650Вт белый/черный - фото 43
  • Пылесос Karcher DS 6 Plus 650Вт белый/черный - фото 44
  • Пылесос Karcher DS 6 Plus 650Вт белый/черный - фото 45
  • Пылесос Karcher DS 6 Plus 650Вт белый/черный - фото 46
  • Пылесос Karcher DS 6 Plus 650Вт белый/черный - фото 47
  • Пылесос Karcher DS 6 Plus 650Вт белый/черный - фото 48
  • Пылесос Karcher DS 6 Plus 650Вт белый/черный - фото 49
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706571
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Характеристики

Бренд
Karcher
Тип товара
Пылесосы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х27х26
Вес, кг.
15.1

Описание товара Пылесос Karcher DS 6 Plus 650Вт белый/черный

Пылесос с аквафильтром DS 6 Plus тщательно очищает не только полы, но и выпускаемый воздух. Задерживая 99.95 % пыли, он создает в помещениях благоприятный микроклимат. В отличие от обычных пылесосов, оснащаемых фильтр-мешками, в аппарате DS 6 Plus используется водяной фильтр. Внутри него образуется движущийся с высокой скоростью водяной вихрь, отделяющий и связывающий частицы грязи, содержащиеся в засасываемом воздухе. В результате из пылесоса выходит чистый воздух, что обеспечивает создание в доме свежей, здоровой атмосферы.

Отзывы о товаре Пылесос Karcher DS 6 Plus 650Вт белый/черный




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Характеристики
Бренд
Karcher
Тип товара
Пылесосы
Страна производитель
Китай
Описание
Пылесос с аквафильтром DS 6 Plus тщательно очищает не только полы, но и выпускаемый воздух. Задерживая 99.95 % пыли, он создает в помещениях благоприятный микроклимат. В отличие от обычных пылесосов, оснащаемых фильтр-мешками, в аппарате DS 6 Plus используется водяной фильтр. Внутри него образуется движущийся с высокой скоростью водяной вихрь, отделяющий и связывающий частицы грязи, содержащиеся в засасываемом воздухе. В результате из пылесоса выходит чистый воздух, что обеспечивает создание в доме свежей, здоровой атмосферы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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