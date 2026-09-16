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Пылесос Karcher VC 6 Cordless серебристый/белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос Karcher VC 6 Cordless серебристый/белый

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Пылесос Karcher VC 6 Cordless серебристый/белый - фото 1
Пылесос Karcher VC 6 Cordless серебристый/белый - фото 2
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Пылесос Karcher VC 6 Cordless серебристый/белый - фото 4
Пылесос Karcher VC 6 Cordless серебристый/белый - фото 5
Пылесос Karcher VC 6 Cordless серебристый/белый - фото 6
Пылесос Karcher VC 6 Cordless серебристый/белый - фото 7
Пылесос Karcher VC 6 Cordless серебристый/белый - фото 8
Пылесос Karcher VC 6 Cordless серебристый/белый - фото 9
Пылесос Karcher VC 6 Cordless серебристый/белый - фото 10
Пылесос Karcher VC 6 Cordless серебристый/белый - фото 11
Пылесос Karcher VC 6 Cordless серебристый/белый - фото 12
Пылесос Karcher VC 6 Cordless серебристый/белый - фото 13
Пылесос Karcher VC 6 Cordless серебристый/белый - фото 14
Пылесос Karcher VC 6 Cordless серебристый/белый - фото 15
Пылесос Karcher VC 6 Cordless серебристый/белый - фото 16
Пылесос Karcher VC 6 Cordless серебристый/белый - фото 17
Пылесос Karcher VC 6 Cordless серебристый/белый - фото 18
Пылесос Karcher VC 6 Cordless серебристый/белый - фото 19
Пылесос Karcher VC 6 Cordless серебристый/белый - фото 20
Пылесос Karcher VC 6 Cordless серебристый/белый - фото 21
Пылесос Karcher VC 6 Cordless серебристый/белый - фото 22
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Пылесос Karcher VC 6 Cordless серебристый/белый - фото 33
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, блок питания, док-станция, документация, комплект насадок, упаковка
Цвет
белый, черный
Труба всасывания
цельная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.8 л
Уровень шума, дБ
78
Мощность всасывания, Вт
250
  • Пылесос Karcher VC 6 Cordless серебристый/белый - фото 1
  • Пылесос Karcher VC 6 Cordless серебристый/белый - фото 2
  • Пылесос Karcher VC 6 Cordless серебристый/белый - фото 3
  • Пылесос Karcher VC 6 Cordless серебристый/белый - фото 4
  • Пылесос Karcher VC 6 Cordless серебристый/белый - фото 5
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  • Пылесос Karcher VC 6 Cordless серебристый/белый - фото 8
  • Пылесос Karcher VC 6 Cordless серебристый/белый - фото 9
  • Пылесос Karcher VC 6 Cordless серебристый/белый - фото 10
  • Пылесос Karcher VC 6 Cordless серебристый/белый - фото 11
  • Пылесос Karcher VC 6 Cordless серебристый/белый - фото 12
  • Пылесос Karcher VC 6 Cordless серебристый/белый - фото 13
  • Пылесос Karcher VC 6 Cordless серебристый/белый - фото 14
  • Пылесос Karcher VC 6 Cordless серебристый/белый - фото 15
  • Пылесос Karcher VC 6 Cordless серебристый/белый - фото 16
  • Пылесос Karcher VC 6 Cordless серебристый/белый - фото 17
  • Пылесос Karcher VC 6 Cordless серебристый/белый - фото 18
  • Пылесос Karcher VC 6 Cordless серебристый/белый - фото 19
  • Пылесос Karcher VC 6 Cordless серебристый/белый - фото 20
  • Пылесос Karcher VC 6 Cordless серебристый/белый - фото 21
  • Пылесос Karcher VC 6 Cordless серебристый/белый - фото 22
  • Пылесос Karcher VC 6 Cordless серебристый/белый - фото 23
  • Пылесос Karcher VC 6 Cordless серебристый/белый - фото 24
  • Пылесос Karcher VC 6 Cordless серебристый/белый - фото 25
  • Пылесос Karcher VC 6 Cordless серебристый/белый - фото 26
  • Пылесос Karcher VC 6 Cordless серебристый/белый - фото 27
  • Пылесос Karcher VC 6 Cordless серебристый/белый - фото 28
  • Пылесос Karcher VC 6 Cordless серебристый/белый - фото 29
  • Пылесос Karcher VC 6 Cordless серебристый/белый - фото 30
  • Пылесос Karcher VC 6 Cordless серебристый/белый - фото 31
  • Пылесос Karcher VC 6 Cordless серебристый/белый - фото 32
  • Пылесос Karcher VC 6 Cordless серебристый/белый - фото 33
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706580
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Характеристики

Бренд
Karcher
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, блок питания, док-станция, документация, комплект насадок, упаковка
Цвет
белый, черный
Труба всасывания
цельная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.8 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
78
Функции и особенности
работа от аккумулятора на одном заряде 50 мин.
Потребляемая мощность, Вт
250
Мощность всасывания, Вт
250
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
75х34х13
Вес, кг.
3

Описание товара Пылесос Karcher VC 6 Cordless серебристый/белый

Пылесос вертикальный Karcher VC 6 Cordless ourFamily в белом цвете выполняет сухую уборку напольный покрытий, ковров и мягкой мебели. Он оснащен пылесборником объемом 0.8 л, благодаря чему подходит для ежедневной уборки в квартире без необходимости часто вытряхивать мусор в процессе работы. В комплект включены турбощетка для сбора шерсти, волос и пыли, щелевая насадка для уборки в стыках и углах, насадка для очистки мебели. Пылесос вертикальный Karcher VC 6 Cordless ourFamily оснащен HEPA-фильтром, который всасывает мельчайшие частицы пыли и снижает количество аллергенов в воздухе. Модель работает от аккумуляторной батареи: вы можете свободно передвигаться по комнате и не зависеть от кабеля и розетки. С заряженным аккумулятором пылесос работает до 50 минут. Индикация на корпусе сообщает о режиме работы пылесоса, уровне заряда и неисправностях. Встроенные светодиоды подсвечивают поверхность пола в слабо освещенных местах и делают видимой даже мелкую пыль.

Отзывы о товаре Пылесос Karcher VC 6 Cordless серебристый/белый




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Характеристики
Бренд
Karcher
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, блок питания, док-станция, документация, комплект насадок, упаковка
Цвет
белый, черный
Труба всасывания
цельная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.8 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
78
Функции и особенности
работа от аккумулятора на одном заряде 50 мин.
Потребляемая мощность, Вт
250
Развернуть
Мощность всасывания, Вт
250
Страна производитель
Китай
Описание
Пылесос вертикальный Karcher VC 6 Cordless ourFamily в белом цвете выполняет сухую уборку напольный покрытий, ковров и мягкой мебели. Он оснащен пылесборником объемом 0.8 л, благодаря чему подходит для ежедневной уборки в квартире без необходимости часто вытряхивать мусор в процессе работы. В комплект включены турбощетка для сбора шерсти, волос и пыли, щелевая насадка для уборки в стыках и углах, насадка для очистки мебели. Пылесос вертикальный Karcher VC 6 Cordless ourFamily оснащен HEPA-фильтром, который всасывает мельчайшие частицы пыли и снижает количество аллергенов в воздухе. Модель работает от аккумуляторной батареи: вы можете свободно передвигаться по комнате и не зависеть от кабеля и розетки. С заряженным аккумулятором пылесос работает до 50 минут. Индикация на корпусе сообщает о режиме работы пылесоса, уровне заряда и неисправностях. Встроенные светодиоды подсвечивают поверхность пола в слабо освещенных местах и делают видимой даже мелкую пыль.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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