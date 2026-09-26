Пылесос Karcher AD 4 Premium *EU-II 600Вт желтый
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Характеристики
Описание товара Пылесос Karcher AD 4 Premium *EU-II 600Вт желтый
Пылесос для сбора золы и сухого мусора AD 4 Premium с турбиной на 600 Вт и выходным фильтром подкупает постоянной высокой мощностью всасывания. Встроенная система очистки фильтра позволяет легко очистить засоренный фильтр простым нажатием на кнопку и мгновенно восстановить мощность всасывания. Для быстрого и комфортного опорожнения мусоросборника без контакта с грязью предусмотрена 1-элементная система фильтрации (с прочным плоским складчатым фильтром и металлическим фильтром для крупного мусора), а также практичная ручка на мусоросборнике. Высококачественные негорючие материалы гарантируют максимальную безопасность при сборе золы. А скошенная под углом ручная трубка обеспечивает комфортное удаление всех частиц золы – в том числе в углах и труднодоступных частях камина. В сочетании с насадкой для пола для уборки твердых напольных покрытий и высококачественными хромированными удлинительными трубками, входящими в комплект поставки, AD 4 Premium может использоваться повсеместно как полноценный пылесос для сухой уборки. Еще пара практичных деталей: отделение для кабеля и принадлежностей и положение «парковки» для всасывающего шланга или удлинительной трубки с насадкой для пола, которые удобно использовать во время коротких перерывов.
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Теги товара: для сухой уборки, с контейнером, без мешка
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Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные, с регулировкой мощности
Теги товара: для сухой уборки, с контейнером, без мешка
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