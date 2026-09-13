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Пылесос Karcher T 10/1 585Вт серый/черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос Karcher T 10/1 585Вт серый/черный

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Пылесос Karcher T 10/1 585Вт серый/черный - фото 1
Пылесос Karcher T 10/1 585Вт серый/черный - фото 2
Пылесос Karcher T 10/1 585Вт серый/черный - фото 3
Пылесос Karcher T 10/1 585Вт серый/черный - фото 4
Пылесос Karcher T 10/1 585Вт серый/черный - фото 5
Пылесос Karcher T 10/1 585Вт серый/черный - фото 6
Пылесос Karcher T 10/1 585Вт серый/черный - фото 7
Пылесос Karcher T 10/1 585Вт серый/черный - фото 8
Пылесос Karcher T 10/1 585Вт серый/черный - фото 9
Пылесос Karcher T 10/1 585Вт серый/черный - фото 10
Пылесос Karcher T 10/1 585Вт серый/черный - фото 11
Пылесос Karcher T 10/1 585Вт серый/черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, насадка для пола и ковров, щелевая насадка, документация, упаковка
Цвет
серый
Труба всасывания
составная
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника
10 л
Уровень шума, дБ
57
Мощность всасывания, Вт
585
  • Пылесос Karcher T 10/1 585Вт серый/черный - фото 1
  • Пылесос Karcher T 10/1 585Вт серый/черный - фото 2
  • Пылесос Karcher T 10/1 585Вт серый/черный - фото 3
  • Пылесос Karcher T 10/1 585Вт серый/черный - фото 4
  • Пылесос Karcher T 10/1 585Вт серый/черный - фото 5
  • Пылесос Karcher T 10/1 585Вт серый/черный - фото 6
  • Пылесос Karcher T 10/1 585Вт серый/черный - фото 7
  • Пылесос Karcher T 10/1 585Вт серый/черный - фото 8
  • Пылесос Karcher T 10/1 585Вт серый/черный - фото 9
  • Пылесос Karcher T 10/1 585Вт серый/черный - фото 10
  • Пылесос Karcher T 10/1 585Вт серый/черный - фото 11
  • Пылесос Karcher T 10/1 585Вт серый/черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706572
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Характеристики

Бренд
Karcher
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, насадка для пола и ковров, щелевая насадка, документация, упаковка
Цвет
серый
Труба всасывания
составная
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника
10 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
57
Функции и особенности
автоматическое сматывание шнура, моющийся фильтр, поворачивающиеся колеса
Потребляемая мощность, Вт
585
Мощность всасывания, Вт
585
Длина сетевого шнура
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х47х32
Вес, кг.
15.5

Описание товара Пылесос Karcher T 10/1 585Вт серый/черный

Предлагаемый K?rcher пылесос сухой уборки T 10/1 на 45 % изготовлен из переработанных материалов, за счет чего уже при производстве обеспечиваются сбережение ресурсов и экономия энергии. Впечатляет превосходной силой всасывания, экологичностью, надежностью и отличным соотношением цены и качества. Несмотря на высокую силу всасывания, пылесос T 10/1 обладает очень низким уровнем шума (всего 52 дБ(A)), что делает его идеальным решением для уборки в рабочие часы и на объектах, требующих соблюдения тишины. Компактный аппарат оснащен удобной складной ручкой, облегчающей транспортировку, маневренный и устойчив к опрокидыванию. Объем мусоросборника составляет 10 л. Долгому сроку службы пылесоса способствует, в частности, прочная конструкция шасси, корпуса, отбойника и больших колес. Входящая в комплект поставки щелевая насадка может храниться на корпусе аппарата T 10/1, благодаря чему она всегда находится под рукой. В качестве опции можно приобрести высокоэффективный фильтр HEPA 14.

Отзывы о товаре Пылесос Karcher T 10/1 585Вт серый/черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Karcher
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, насадка для пола и ковров, щелевая насадка, документация, упаковка
Цвет
серый
Труба всасывания
составная
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника
10 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
57
Функции и особенности
автоматическое сматывание шнура, моющийся фильтр, поворачивающиеся колеса
Потребляемая мощность, Вт
585
Развернуть
Мощность всасывания, Вт
585
Длина сетевого шнура
12
Страна производитель
Китай
Описание
Предлагаемый K?rcher пылесос сухой уборки T 10/1 на 45 % изготовлен из переработанных материалов, за счет чего уже при производстве обеспечиваются сбережение ресурсов и экономия энергии. Впечатляет превосходной силой всасывания, экологичностью, надежностью и отличным соотношением цены и качества. Несмотря на высокую силу всасывания, пылесос T 10/1 обладает очень низким уровнем шума (всего 52 дБ(A)), что делает его идеальным решением для уборки в рабочие часы и на объектах, требующих соблюдения тишины. Компактный аппарат оснащен удобной складной ручкой, облегчающей транспортировку, маневренный и устойчив к опрокидыванию. Объем мусоросборника составляет 10 л. Долгому сроку службы пылесоса способствует, в частности, прочная конструкция шасси, корпуса, отбойника и больших колес. Входящая в комплект поставки щелевая насадка может храниться на корпусе аппарата T 10/1, благодаря чему она всегда находится под рукой. В качестве опции можно приобрести высокоэффективный фильтр HEPA 14.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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