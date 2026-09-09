Пылесос моющий Thomas Mokko XT Aqua-Box 1600Вт графит
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Характеристики
Тип товара
Пылесосы
Тип уборки
сухая, влажная
Комплектация
пылесос; моющее средство; руководство по эксплуатации; щелевая насадка; насадка для пола и ковров; насадка для мягкой мебели; насадка-распылитель для ковров
Цвет
серый
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Уровень шума, дБ
81
Мощность всасывания, Вт
320
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 220996
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пылесосы
Тип уборки
сухая, влажная
Комплектация
пылесос; моющее средство; руководство по эксплуатации; щелевая насадка; насадка для пола и ковров; насадка для мягкой мебели; насадка-распылитель для ковров
Цвет
серый
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
81
Функции и особенности
всасывание жидкостей
Потребляемая мощность, Вт
1600
Мощность всасывания, Вт
320
Длина сетевого шнура
6
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
49х32х31
Вес, кг.
9.1
Описание товара Пылесос моющий Thomas Mokko XT Aqua-Box 1600Вт графит
Пылесос Thomas в стильном черно-бежевом исполнении сочетает в себе мощь и практичность. С впечатляющей силой всасывания 320 Вт и возможностью регуляции мощности прямо на корпусе он легко справляется и с сухой, и с влажной уборкой. Экономит силы — телескопическая труба удобно подстраивается под нужный рост и задачу, а шестиметровый сетевой шнур даёт свободу передвижения по комнате. Вес в 8 кг обеспечивает устойчивость и надёжность конструкции. Модель произведена в Германии и станет отличным помощником для ухода за домом, где важны чистота и комфорт.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные
Теги товара: для сухой уборки, с контейнером, без мешка, с регулировкой мощности
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Бренд
Тип товара
Пылесосы
Тип уборки
сухая, влажная
Комплектация
пылесос; моющее средство; руководство по эксплуатации; щелевая насадка; насадка для пола и ковров; насадка для мягкой мебели; насадка-распылитель для ковров
Цвет
серый
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
81
Функции и особенности
всасывание жидкостей
Потребляемая мощность, Вт
1600
Мощность всасывания, Вт
320
Развернуть
Длина сетевого шнура
6
Страна производитель
Германия
Пылесос Thomas в стильном черно-бежевом исполнении сочетает в себе мощь и практичность. С впечатляющей силой всасывания 320 Вт и возможностью регуляции мощности прямо на корпусе он легко справляется и с сухой, и с влажной уборкой. Экономит силы — телескопическая труба удобно подстраивается под нужный рост и задачу, а шестиметровый сетевой шнур даёт свободу передвижения по комнате. Вес в 8 кг обеспечивает устойчивость и надёжность конструкции. Модель произведена в Германии и станет отличным помощником для ухода за домом, где важны чистота и комфорт.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные
Теги товара: для сухой уборки, с контейнером, без мешка, с регулировкой мощности
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные
Теги товара: для сухой уборки, с контейнером, без мешка, с регулировкой мощности
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