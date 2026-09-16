Пылесос моющий Karcher SE 5 1000Вт белый/черный (в компл.:1мешок)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
влажная/сухая
Комплектация
пылесос, моющее средство, удлинительная трубка х 2 шт, моющая насадка для мягкой мебели, насадка для мебели, насадка пол/ковер, щелевая насадка, документаци, упаковка
Цвет
белый, черный
Труба всасывания
составная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
4 л
Мощность всасывания, Вт
600
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 260 руб.
В наличии
Код товара: 706581
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33 260 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
влажная/сухая
Комплектация
пылесос, моющее средство, удлинительная трубка х 2 шт, моющая насадка для мягкой мебели, насадка для мебели, насадка пол/ковер, щелевая насадка, документаци, упаковка
Цвет
белый, черный
Труба всасывания
составная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
4 л
Регулятор мощности
на корпусе
Потребляемая мощность, Вт
1000
Мощность всасывания, Вт
600
Длина сетевого шнура
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х40х40
Вес, кг.
9.3
Описание товара Пылесос моющий Karcher SE 5 1000Вт белый/черный (в компл.:1мешок)
Белый пылесос Karcher SE 5 Upholstery предназначен для сухой, влажной уборки и сбора жидкости. Емкость для воды вмещает 4 л, этого достаточно, чтобы провести уборку в квартире площадью до 60 м2. Для сбора пыли предусмотрен контейнер, его удобнее чистить, чем мешки и он не требует замены со временем. Karcher SE 5 Upholstery позволит вам сделать влажную чистку мягкой мебели, для этого есть соответствующая насадка в комплекте. Мощность 1000 Вт даст возможность чистить ковры с длинной шерстью и мягкую мебель.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
Теги товара: мощные, для сухой уборки, с контейнером, без мешка, с регулировкой мощности
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
влажная/сухая
Комплектация
пылесос, моющее средство, удлинительная трубка х 2 шт, моющая насадка для мягкой мебели, насадка для мебели, насадка пол/ковер, щелевая насадка, документаци, упаковка
Цвет
белый, черный
Труба всасывания
составная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
4 л
Регулятор мощности
на корпусе
Потребляемая мощность, Вт
1000
Мощность всасывания, Вт
600
Длина сетевого шнура
6
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Страна производитель
Китай
Белый пылесос Karcher SE 5 Upholstery предназначен для сухой, влажной уборки и сбора жидкости. Емкость для воды вмещает 4 л, этого достаточно, чтобы провести уборку в квартире площадью до 60 м2. Для сбора пыли предусмотрен контейнер, его удобнее чистить, чем мешки и он не требует замены со временем. Karcher SE 5 Upholstery позволит вам сделать влажную чистку мягкой мебели, для этого есть соответствующая насадка в комплекте. Мощность 1000 Вт даст возможность чистить ковры с длинной шерстью и мягкую мебель.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
Теги товара: мощные, для сухой уборки, с контейнером, без мешка, с регулировкой мощности
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
Теги товара: мощные, для сухой уборки, с контейнером, без мешка, с регулировкой мощности
Пылесос моющий Karcher SE 5 1000Вт белый/черный (в компл.:1мешок) - этот товар вы можете купить по цене 33260 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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