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Пылесос моющий Karcher SE 5 1000Вт белый/черный (в компл.:1мешок) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос моющий Karcher SE 5 1000Вт белый/черный (в компл.:1мешок)

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Пылесос моющий Karcher SE 5 1000Вт белый/черный (в компл.:1мешок) - фото 1
Пылесос моющий Karcher SE 5 1000Вт белый/черный (в компл.:1мешок) - фото 2
Пылесос моющий Karcher SE 5 1000Вт белый/черный (в компл.:1мешок) - фото 3
Пылесос моющий Karcher SE 5 1000Вт белый/черный (в компл.:1мешок) - фото 4
Пылесос моющий Karcher SE 5 1000Вт белый/черный (в компл.:1мешок) - фото 5
Пылесос моющий Karcher SE 5 1000Вт белый/черный (в компл.:1мешок) - фото 6
Пылесос моющий Karcher SE 5 1000Вт белый/черный (в компл.:1мешок) - фото 7
Пылесос моющий Karcher SE 5 1000Вт белый/черный (в компл.:1мешок) - фото 8
Пылесос моющий Karcher SE 5 1000Вт белый/черный (в компл.:1мешок) - фото 9
Пылесос моющий Karcher SE 5 1000Вт белый/черный (в компл.:1мешок) - фото 10
Пылесос моющий Karcher SE 5 1000Вт белый/черный (в компл.:1мешок) - фото 11
Пылесос моющий Karcher SE 5 1000Вт белый/черный (в компл.:1мешок) - фото 12
Пылесос моющий Karcher SE 5 1000Вт белый/черный (в компл.:1мешок) - фото 13
Пылесос моющий Karcher SE 5 1000Вт белый/черный (в компл.:1мешок) - фото 14
Пылесос моющий Karcher SE 5 1000Вт белый/черный (в компл.:1мешок) - фото 15
Пылесос моющий Karcher SE 5 1000Вт белый/черный (в компл.:1мешок) - фото 16
Пылесос моющий Karcher SE 5 1000Вт белый/черный (в компл.:1мешок) - фото 17
Пылесос моющий Karcher SE 5 1000Вт белый/черный (в компл.:1мешок) - фото 18
Пылесос моющий Karcher SE 5 1000Вт белый/черный (в компл.:1мешок) - фото 19
Пылесос моющий Karcher SE 5 1000Вт белый/черный (в компл.:1мешок) - фото 20
Пылесос моющий Karcher SE 5 1000Вт белый/черный (в компл.:1мешок) - фото 21
Пылесос моющий Karcher SE 5 1000Вт белый/черный (в компл.:1мешок) - фото 22
Пылесос моющий Karcher SE 5 1000Вт белый/черный (в компл.:1мешок) - фото 23
Пылесос моющий Karcher SE 5 1000Вт белый/черный (в компл.:1мешок) - фото 24
Пылесос моющий Karcher SE 5 1000Вт белый/черный (в компл.:1мешок) - фото 25
Пылесос моющий Karcher SE 5 1000Вт белый/черный (в компл.:1мешок) - фото 26
Пылесос моющий Karcher SE 5 1000Вт белый/черный (в компл.:1мешок) - фото 27
Пылесос моющий Karcher SE 5 1000Вт белый/черный (в компл.:1мешок) - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
влажная/сухая
Комплектация
пылесос, моющее средство, удлинительная трубка х 2 шт, моющая насадка для мягкой мебели, насадка для мебели, насадка пол/ковер, щелевая насадка, документаци, упаковка
Цвет
белый, черный
Труба всасывания
составная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
4 л
Мощность всасывания, Вт
600
  • Пылесос моющий Karcher SE 5 1000Вт белый/черный (в компл.:1мешок) - фото 1
  • Пылесос моющий Karcher SE 5 1000Вт белый/черный (в компл.:1мешок) - фото 2
  • Пылесос моющий Karcher SE 5 1000Вт белый/черный (в компл.:1мешок) - фото 3
  • Пылесос моющий Karcher SE 5 1000Вт белый/черный (в компл.:1мешок) - фото 4
  • Пылесос моющий Karcher SE 5 1000Вт белый/черный (в компл.:1мешок) - фото 5
  • Пылесос моющий Karcher SE 5 1000Вт белый/черный (в компл.:1мешок) - фото 6
  • Пылесос моющий Karcher SE 5 1000Вт белый/черный (в компл.:1мешок) - фото 7
  • Пылесос моющий Karcher SE 5 1000Вт белый/черный (в компл.:1мешок) - фото 8
  • Пылесос моющий Karcher SE 5 1000Вт белый/черный (в компл.:1мешок) - фото 9
  • Пылесос моющий Karcher SE 5 1000Вт белый/черный (в компл.:1мешок) - фото 10
  • Пылесос моющий Karcher SE 5 1000Вт белый/черный (в компл.:1мешок) - фото 11
  • Пылесос моющий Karcher SE 5 1000Вт белый/черный (в компл.:1мешок) - фото 12
  • Пылесос моющий Karcher SE 5 1000Вт белый/черный (в компл.:1мешок) - фото 13
  • Пылесос моющий Karcher SE 5 1000Вт белый/черный (в компл.:1мешок) - фото 14
  • Пылесос моющий Karcher SE 5 1000Вт белый/черный (в компл.:1мешок) - фото 15
  • Пылесос моющий Karcher SE 5 1000Вт белый/черный (в компл.:1мешок) - фото 16
  • Пылесос моющий Karcher SE 5 1000Вт белый/черный (в компл.:1мешок) - фото 17
  • Пылесос моющий Karcher SE 5 1000Вт белый/черный (в компл.:1мешок) - фото 18
  • Пылесос моющий Karcher SE 5 1000Вт белый/черный (в компл.:1мешок) - фото 19
  • Пылесос моющий Karcher SE 5 1000Вт белый/черный (в компл.:1мешок) - фото 20
  • Пылесос моющий Karcher SE 5 1000Вт белый/черный (в компл.:1мешок) - фото 21
  • Пылесос моющий Karcher SE 5 1000Вт белый/черный (в компл.:1мешок) - фото 22
  • Пылесос моющий Karcher SE 5 1000Вт белый/черный (в компл.:1мешок) - фото 23
  • Пылесос моющий Karcher SE 5 1000Вт белый/черный (в компл.:1мешок) - фото 24
  • Пылесос моющий Karcher SE 5 1000Вт белый/черный (в компл.:1мешок) - фото 25
  • Пылесос моющий Karcher SE 5 1000Вт белый/черный (в компл.:1мешок) - фото 26
  • Пылесос моющий Karcher SE 5 1000Вт белый/черный (в компл.:1мешок) - фото 27
  • Пылесос моющий Karcher SE 5 1000Вт белый/черный (в компл.:1мешок) - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 260 руб. 
Начислим 533 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706581
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Пылесос моющий Karcher SE 5 1000Вт белый/черный (в компл.:1мешок)
33 260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Karcher
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
влажная/сухая
Комплектация
пылесос, моющее средство, удлинительная трубка х 2 шт, моющая насадка для мягкой мебели, насадка для мебели, насадка пол/ковер, щелевая насадка, документаци, упаковка
Цвет
белый, черный
Труба всасывания
составная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
4 л
Регулятор мощности
на корпусе
Потребляемая мощность, Вт
1000
Мощность всасывания, Вт
600
Длина сетевого шнура
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х40х40
Вес, кг.
9.3

Описание товара Пылесос моющий Karcher SE 5 1000Вт белый/черный (в компл.:1мешок)

Белый пылесос Karcher SE 5 Upholstery предназначен для сухой, влажной уборки и сбора жидкости. Емкость для воды вмещает 4 л, этого достаточно, чтобы провести уборку в квартире площадью до 60 м2. Для сбора пыли предусмотрен контейнер, его удобнее чистить, чем мешки и он не требует замены со временем. Karcher SE 5 Upholstery позволит вам сделать влажную чистку мягкой мебели, для этого есть соответствующая насадка в комплекте. Мощность 1000 Вт даст возможность чистить ковры с длинной шерстью и мягкую мебель.

Отзывы о товаре Пылесос моющий Karcher SE 5 1000Вт белый/черный (в компл.:1мешок)




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Характеристики
Бренд
Karcher
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
влажная/сухая
Комплектация
пылесос, моющее средство, удлинительная трубка х 2 шт, моющая насадка для мягкой мебели, насадка для мебели, насадка пол/ковер, щелевая насадка, документаци, упаковка
Цвет
белый, черный
Труба всасывания
составная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
4 л
Регулятор мощности
на корпусе
Потребляемая мощность, Вт
1000
Мощность всасывания, Вт
600
Длина сетевого шнура
6
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Белый пылесос Karcher SE 5 Upholstery предназначен для сухой, влажной уборки и сбора жидкости. Емкость для воды вмещает 4 л, этого достаточно, чтобы провести уборку в квартире площадью до 60 м2. Для сбора пыли предусмотрен контейнер, его удобнее чистить, чем мешки и он не требует замены со временем. Karcher SE 5 Upholstery позволит вам сделать влажную чистку мягкой мебели, для этого есть соответствующая насадка в комплекте. Мощность 1000 Вт даст возможность чистить ковры с длинной шерстью и мягкую мебель.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пылесос моющий Karcher SE 5 1000Вт белый/черный (в компл.:1мешок) - этот товар вы можете купить по цене 33260 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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