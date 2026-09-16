Top.Mail.Ru
Пылесос Bosch BGL8HYG1 Serie 8 ProHygienic с мешком для сбора пыли купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Пылесос Bosch BGL8HYG1 Serie 8 ProHygienic с мешком для сбора пыли

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Пылесос Bosch BGL8HYG1 Serie 8 ProHygienic с мешком для сбора пыли - фото 1
Пылесос Bosch BGL8HYG1 Serie 8 ProHygienic с мешком для сбора пыли - фото 2
Пылесос Bosch BGL8HYG1 Serie 8 ProHygienic с мешком для сбора пыли - фото 3
Пылесос Bosch BGL8HYG1 Serie 8 ProHygienic с мешком для сбора пыли - фото 4
Пылесос Bosch BGL8HYG1 Serie 8 ProHygienic с мешком для сбора пыли - фото 5
Пылесос Bosch BGL8HYG1 Serie 8 ProHygienic с мешком для сбора пыли - фото 6
Пылесос Bosch BGL8HYG1 Serie 8 ProHygienic с мешком для сбора пыли - фото 7
Пылесос Bosch BGL8HYG1 Serie 8 ProHygienic с мешком для сбора пыли - фото 8
Пылесос Bosch BGL8HYG1 Serie 8 ProHygienic с мешком для сбора пыли - фото 9
Пылесос Bosch BGL8HYG1 Serie 8 ProHygienic с мешком для сбора пыли - фото 10
Пылесос Bosch BGL8HYG1 Serie 8 ProHygienic с мешком для сбора пыли - фото 11
Пылесос Bosch BGL8HYG1 Serie 8 ProHygienic с мешком для сбора пыли - фото 12
Пылесос Bosch BGL8HYG1 Serie 8 ProHygienic с мешком для сбора пыли - фото 13
Пылесос Bosch BGL8HYG1 Serie 8 ProHygienic с мешком для сбора пыли - фото 14
Пылесос Bosch BGL8HYG1 Serie 8 ProHygienic с мешком для сбора пыли - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип уборки
сухая
Комплектация
документация, насадка для ламината/паркета, насадка для мебели, насадка пол/ковер, щелевая насадка
Цвет
белый
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника
5 л
Уровень шума, дБ
74
Мощность всасывания, Вт
400
  • Пылесос Bosch BGL8HYG1 Serie 8 ProHygienic с мешком для сбора пыли - фото 1
  • Пылесос Bosch BGL8HYG1 Serie 8 ProHygienic с мешком для сбора пыли - фото 2
  • Пылесос Bosch BGL8HYG1 Serie 8 ProHygienic с мешком для сбора пыли - фото 3
  • Пылесос Bosch BGL8HYG1 Serie 8 ProHygienic с мешком для сбора пыли - фото 4
  • Пылесос Bosch BGL8HYG1 Serie 8 ProHygienic с мешком для сбора пыли - фото 5
  • Пылесос Bosch BGL8HYG1 Serie 8 ProHygienic с мешком для сбора пыли - фото 6
  • Пылесос Bosch BGL8HYG1 Serie 8 ProHygienic с мешком для сбора пыли - фото 7
  • Пылесос Bosch BGL8HYG1 Serie 8 ProHygienic с мешком для сбора пыли - фото 8
  • Пылесос Bosch BGL8HYG1 Serie 8 ProHygienic с мешком для сбора пыли - фото 9
  • Пылесос Bosch BGL8HYG1 Serie 8 ProHygienic с мешком для сбора пыли - фото 10
  • Пылесос Bosch BGL8HYG1 Serie 8 ProHygienic с мешком для сбора пыли - фото 11
  • Пылесос Bosch BGL8HYG1 Serie 8 ProHygienic с мешком для сбора пыли - фото 12
  • Пылесос Bosch BGL8HYG1 Serie 8 ProHygienic с мешком для сбора пыли - фото 13
  • Пылесос Bosch BGL8HYG1 Serie 8 ProHygienic с мешком для сбора пыли - фото 14
  • Пылесос Bosch BGL8HYG1 Serie 8 ProHygienic с мешком для сбора пыли - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717933
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип уборки
сухая
Комплектация
документация, насадка для ламината/паркета, насадка для мебели, насадка пол/ковер, щелевая насадка
Цвет
белый
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника
5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
74
Потребляемая мощность, Вт
2200
Мощность всасывания, Вт
400
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
51х35х31
Вес, кг.
5.5

Описание товара Пылесос Bosch BGL8HYG1 Serie 8 ProHygienic с мешком для сбора пыли

Пылесос Bosch BGL8HYG1 с мощностью всасывания 400 Вт обеспечивает тщательную очистку поверхностей от пыли, мусора, волос, шерсти животных. Поворотный регулятор на корпусе позволяет плавно настраивать производительность в зависимости от загрязнения и типа покрытия. Для сбора мусора установлен мешок объемом 5 л. Система PowerProtect поддерживает стабильную производительность всасывания при любом уровне заполнения. Фильтрации класса HEPA задерживает мелкие частицы пыли и аллергены. Пылесос Bosch BGL8HYG1 оснащен универсальной насадкой с переключателем для уборки полов и ковров, насадкой-щеткой для мягкой мебели, а также узкой щелевой насадкой для труднодоступных мест. Телескопическая трубка всасывания регулируется по высоте в зависимости от роста пользователя и особенностей уборки. Радиус действия 15 метров исключает необходимость переключения розеток во время уборки. Сетевой шнур автоматически сматывается в корпус нажатием кнопки. Четыре подвижных ролика делают удобным перемещение пылесоса.

Отзывы о товаре Пылесос Bosch BGL8HYG1 Serie 8 ProHygienic с мешком для сбора пыли




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип уборки
сухая
Комплектация
документация, насадка для ламината/паркета, насадка для мебели, насадка пол/ковер, щелевая насадка
Цвет
белый
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника
5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
74
Потребляемая мощность, Вт
2200
Мощность всасывания, Вт
400
Развернуть
Страна производитель
Германия
Описание
Пылесос Bosch BGL8HYG1 с мощностью всасывания 400 Вт обеспечивает тщательную очистку поверхностей от пыли, мусора, волос, шерсти животных. Поворотный регулятор на корпусе позволяет плавно настраивать производительность в зависимости от загрязнения и типа покрытия. Для сбора мусора установлен мешок объемом 5 л. Система PowerProtect поддерживает стабильную производительность всасывания при любом уровне заполнения. Фильтрации класса HEPA задерживает мелкие частицы пыли и аллергены. Пылесос Bosch BGL8HYG1 оснащен универсальной насадкой с переключателем для уборки полов и ковров, насадкой-щеткой для мягкой мебели, а также узкой щелевой насадкой для труднодоступных мест. Телескопическая трубка всасывания регулируется по высоте в зависимости от роста пользователя и особенностей уборки. Радиус действия 15 метров исключает необходимость переключения розеток во время уборки. Сетевой шнур автоматически сматывается в корпус нажатием кнопки. Четыре подвижных ролика делают удобным перемещение пылесоса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пылесос Bosch BGL8HYG1 Serie 8 ProHygienic с мешком для сбора пыли - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...