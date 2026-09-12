Пылесос Bosch BGC21HYG1 Serie 4 ProHygienic с контейнером для сбора пыли, 550 Вт, белый/черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 697786
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пылесосы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х37х31
Вес, кг.
8
Описание товара Пылесос Bosch BGC21HYG1 Serie 4 ProHygienic с контейнером для сбора пыли, 550 Вт, белый/черный
Контейнерный пылесос Bosch BGC21HYG1 имеет эргономичный привлекательный дизайн. Благодаря компактным размерам модель не занимает много места при хранении. Мощный мотор обеспечивает высокую скорость воздушного потока, что значительно повышает качество уборки, а высокоэффективная система сепарации пыли гарантирует очистку выпускаемого воздуха.
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Контейнерный пылесос Bosch BGC21HYG1 имеет эргономичный привлекательный дизайн. Благодаря компактным размерам модель не занимает много места при хранении. Мощный мотор обеспечивает высокую скорость воздушного потока, что значительно повышает качество уборки, а высокоэффективная система сепарации пыли гарантирует очистку выпускаемого воздуха.
Пылесос Bosch BGC21HYG1 Serie 4 ProHygienic с контейнером для сбора пыли, 550 Вт, белый/черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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