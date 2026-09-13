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Пылесос Karcher T 8/1 Classic *EU 1600Вт серый/черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос Karcher T 8/1 Classic *EU 1600Вт серый/черный

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Пылесос Karcher T 8/1 Classic *EU 1600Вт серый/черный - фото 1
Пылесос Karcher T 8/1 Classic *EU 1600Вт серый/черный - фото 2
Пылесос Karcher T 8/1 Classic *EU 1600Вт серый/черный - фото 3
Пылесос Karcher T 8/1 Classic *EU 1600Вт серый/черный - фото 4
Пылесос Karcher T 8/1 Classic *EU 1600Вт серый/черный - фото 5
Пылесос Karcher T 8/1 Classic *EU 1600Вт серый/черный - фото 6
Пылесос Karcher T 8/1 Classic *EU 1600Вт серый/черный - фото 7
Пылесос Karcher T 8/1 Classic *EU 1600Вт серый/черный - фото 8
Пылесос Karcher T 8/1 Classic *EU 1600Вт серый/черный - фото 9
Пылесос Karcher T 8/1 Classic *EU 1600Вт серый/черный - фото 10
Пылесос Karcher T 8/1 Classic *EU 1600Вт серый/черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
  • Пылесос Karcher T 8/1 Classic *EU 1600Вт серый/черный - фото 1
  • Пылесос Karcher T 8/1 Classic *EU 1600Вт серый/черный - фото 2
  • Пылесос Karcher T 8/1 Classic *EU 1600Вт серый/черный - фото 3
  • Пылесос Karcher T 8/1 Classic *EU 1600Вт серый/черный - фото 4
  • Пылесос Karcher T 8/1 Classic *EU 1600Вт серый/черный - фото 5
  • Пылесос Karcher T 8/1 Classic *EU 1600Вт серый/черный - фото 6
  • Пылесос Karcher T 8/1 Classic *EU 1600Вт серый/черный - фото 7
  • Пылесос Karcher T 8/1 Classic *EU 1600Вт серый/черный - фото 8
  • Пылесос Karcher T 8/1 Classic *EU 1600Вт серый/черный - фото 9
  • Пылесос Karcher T 8/1 Classic *EU 1600Вт серый/черный - фото 10
  • Пылесос Karcher T 8/1 Classic *EU 1600Вт серый/черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706577
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Характеристики

Бренд
Karcher
Тип товара
Пылесосы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х39х39
Вес, кг.
8.2

Описание товара Пылесос Karcher T 8/1 Classic *EU 1600Вт серый/черный

Высокая мощность всасывания и комфортное управление – теперь в одном аппарате! Удивительно доступный по цене пылесос сухой уборки T 8/1 Classic с мусоросборником на 8 л демонстрирует с одной стороны великолепную эффективность уборки, в том числе при длительном использовании, а с другой – рациональную концепцию управления, существенно облегчающую процесс. Большой ножной переключатель и удобный держатель для удлинительной трубки – только часть концепции, направленной на обеспечение максимального комфорта. Эргономичная ручка и прочное шасси с 2 легкими ходовыми колесами и поворотными роликами облегчают перемещение по лестницам и на большие расстояния. Замена фильтр-мешка также производится легко и быстро благодаря двум фиксаторам на турбинной головке. Большой постоянный фильтр выполнен из нейлона, эффективно задерживает пыль и легко моется.

Отзывы о товаре Пылесос Karcher T 8/1 Classic *EU 1600Вт серый/черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Karcher
Тип товара
Пылесосы
Страна производитель
Китай
Описание
Высокая мощность всасывания и комфортное управление – теперь в одном аппарате! Удивительно доступный по цене пылесос сухой уборки T 8/1 Classic с мусоросборником на 8 л демонстрирует с одной стороны великолепную эффективность уборки, в том числе при длительном использовании, а с другой – рациональную концепцию управления, существенно облегчающую процесс. Большой ножной переключатель и удобный держатель для удлинительной трубки – только часть концепции, направленной на обеспечение максимального комфорта. Эргономичная ручка и прочное шасси с 2 легкими ходовыми колесами и поворотными роликами облегчают перемещение по лестницам и на большие расстояния. Замена фильтр-мешка также производится легко и быстро благодаря двум фиксаторам на турбинной головке. Большой постоянный фильтр выполнен из нейлона, эффективно задерживает пыль и легко моется.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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