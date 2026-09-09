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Характеристики
Тип товара
Пылесосы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 550 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 314019
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Описание товара Пылесос Karcher T 14/1 Classic серый/желтый
Приобретая пылесос сухой уборки T 14/1 Classic, вы получаете легкий и прочный аппарат, среди главных достоинств которого – комфортное управление, высокая мощность всасывания и превосходное соотношение цены и качества. Большой ножной переключатель облегчает задачу уже начиная с момента пуска. Мусоросборник объемом 14 л гарантирует возможность длительного использования без перерывов. Наконец, по окончании уборки можно буквально за секунды заменить фильтр-мешок – благодаря двум фиксаторам на турбинной головке. Большой постоянный фильтр в исполнении из нейлона эффективно задерживает пыль и легко моется. А перемещение по лестницам или на большие расстояния не составит никакого труда благодаря ручке эргономичной формы. Кроме этого, высокая мобильность и маневренность поддерживается прочным шасси с 2 ходовыми колесами и поворотными роликами.
Приобретая пылесос сухой уборки T 14/1 Classic, вы получаете легкий и прочный аппарат, среди главных достоинств которого – комфортное управление, высокая мощность всасывания и превосходное соотношение цены и качества. Большой ножной переключатель облегчает задачу уже начиная с момента пуска. Мусоросборник объемом 14 л гарантирует возможность длительного использования без перерывов. Наконец, по окончании уборки можно буквально за секунды заменить фильтр-мешок – благодаря двум фиксаторам на турбинной головке. Большой постоянный фильтр в исполнении из нейлона эффективно задерживает пыль и легко моется. А перемещение по лестницам или на большие расстояния не составит никакого труда благодаря ручке эргономичной формы. Кроме этого, высокая мобильность и маневренность поддерживается прочным шасси с 2 ходовыми колесами и поворотными роликами.
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