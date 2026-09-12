Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, документация, комплект насадок, набор пакетов для мусора, упаковка
Цвет
серый
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника
5 л
Уровень шума, дБ
73
Мощность всасывания, Вт
321
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
22 640 руб.
36 270
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703340
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
пылесос, документация, комплект насадок, набор пакетов для мусора, упаковка
Цвет
серый
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника
5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
73
Функции и особенности
автоматическое сматывание шнура
Потребляемая мощность, Вт
1800
Мощность всасывания, Вт
321
Длина сетевого шнура
15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х41х37
Вес, кг.
7
Описание товара Пылесос Bosch BGL8PRO5 Serie 8 HomeProfessional с мешком для сбора пыли, 1800 Вт, серый
Пылесос Bosch BGL8PRO5 мощностью 1800 Вт тщательно собирает пыль, мусор, волосы, шерсть животных. В зависимости от типа поверхности интенсивность воздушного потока плавно регулируется с помощью поворотного регулятора на корпусе. В качестве пылесборника применяется мешок объемом 5 л. Индикатор оповещает о необходимости удаления собранного мусора. Система PowerProtect гарантирует эффективность уборки при любом уровне заполнения. Фильтр Ultra Allergy задерживает аллергены и мелкую пыль. В комплекте с пылесосом Bosch BGL8PRO5 поставляются насадка для уборки твердых напольных покрытий, насадка-щетка для ухода за мягкой мебелью, узкая насадка для уборки в труднодоступных зонах. Телескопическая трубка всасывания настраивается по высоте. Радиус действия 15 м и 4 роликовых колеса обеспечивают удобную уборку. Не нужно часто переключаться между розетками в помещении и использовать удлинитель.
пылесос, документация, комплект насадок, набор пакетов для мусора, упаковка
Цвет
серый
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника
5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
73
Функции и особенности
автоматическое сматывание шнура
Потребляемая мощность, Вт
1800
Развернуть
Мощность всасывания, Вт
321
Длина сетевого шнура
15
Страна производитель
Китай
Описание
Пылесос Bosch BGL8PRO5 мощностью 1800 Вт тщательно собирает пыль, мусор, волосы, шерсть животных. В зависимости от типа поверхности интенсивность воздушного потока плавно регулируется с помощью поворотного регулятора на корпусе. В качестве пылесборника применяется мешок объемом 5 л. Индикатор оповещает о необходимости удаления собранного мусора. Система PowerProtect гарантирует эффективность уборки при любом уровне заполнения. Фильтр Ultra Allergy задерживает аллергены и мелкую пыль. В комплекте с пылесосом Bosch BGL8PRO5 поставляются насадка для уборки твердых напольных покрытий, насадка-щетка для ухода за мягкой мебелью, узкая насадка для уборки в труднодоступных зонах. Телескопическая трубка всасывания настраивается по высоте. Радиус действия 15 м и 4 роликовых колеса обеспечивают удобную уборку. Не нужно часто переключаться между розетками в помещении и использовать удлинитель.
Пылесос Bosch BGL8PRO5 Serie 8 HomeProfessional с мешком для сбора пыли, 1800 Вт, серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Пылесос Bosch BGL8PRO5 Serie 8 HomeProfessional с мешком для сбора пыли, 1800 Вт, серый