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Пылесос Thomas AQUA-BOX Compact купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос Thomas AQUA-BOX Compact

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
  • Пылесос Thomas AQUA-BOX Compact - фото 1
  • Пылесос Thomas AQUA-BOX Compact - фото 2
  • Пылесос Thomas AQUA-BOX Compact - фото 3
  • Пылесос Thomas AQUA-BOX Compact - фото 4
  • Пылесос Thomas AQUA-BOX Compact - фото 5
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  • Пылесос Thomas AQUA-BOX Compact - фото 9
  • Пылесос Thomas AQUA-BOX Compact - фото 10
  • Пылесос Thomas AQUA-BOX Compact - фото 11
  • Пылесос Thomas AQUA-BOX Compact - фото 12
  • Пылесос Thomas AQUA-BOX Compact - фото 13
  • Пылесос Thomas AQUA-BOX Compact - фото 14
  • Пылесос Thomas AQUA-BOX Compact - фото 15
  • Пылесос Thomas AQUA-BOX Compact - фото 16
  • Пылесос Thomas AQUA-BOX Compact - фото 17
  • Пылесос Thomas AQUA-BOX Compact - фото 18
  • Пылесос Thomas AQUA-BOX Compact - фото 19
  • Пылесос Thomas AQUA-BOX Compact - фото 20
  • Пылесос Thomas AQUA-BOX Compact - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 77685
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Характеристики

Бренд
Thomas
Тип товара
Пылесосы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х42х38
Вес, кг.
10.05

Описание товара Пылесос Thomas AQUA-BOX Compact

THOMAS Aqua-Box Compact — пылесос, который очищает воздух

Aqua-Box Compact – это высококачественный пылесос с уникальным водяным фильтром, который производится в Германии.

Во время уборки Aqua-Box Compact не только пылесосит, но и очищает и освежает воздух в помещении благодаря запатентованному водяному фильтру AQUA-BOX с технологией подавления пыли Wet-Jet. Воздух, который поступает в пылесос, проходит через водяную стену и промывается, пыль намокает, опускается на дно аквабокса и не попадает обратно в помещение. Этот пылесос удерживает 99,99% пыли и 100% пыльцы – и в результате из него выходит только чистый, свежий воздух. Aqua-Box Compact сертифицирован на класс приборов для аллергиков.

Кроме того, Aqua-Box Compact имеет еще одну функцию – сбор жидкостей. Пылесос поможет, если что-то разлилось, и даже в экстренной ситуации, если в квартире случился потоп – он за считанные минуты соберет большой объем воды.

Aqua-Box Compact укомплектован качественными насадками из надежного прочного пластика. В комплектацию входит переключаемая насадка для твердых и ковровых напольных покрытий, щелевая насадка для труднодоступных мест, а также щетка-кисточка для деликатных поверхностей.

Aqua-Box Compact – это легкий, компактный пылесос, в стильном корпусе которого помещается система водяной фильтрации. Aqua-Box Compact легко передвигается благодаря роликам повышенной проходимости. Конструкция пылесоса продумана таким образом, что использовать и мыть его очень легко.

THOMAS Aqua-Box Compact – это хорошее решение для людей, страдающих аллергией, семей с маленькими детьми и не только. С этим пылесосом вы сможете наслаждаться чистотой и свежим воздухом дома.

Насадки в комплекте:

  • переключаемая насадка для чистки ковров и полов
  • насадка-кисточка для чистки мебели и аппаратуры
  • щелевая насадка

Отзывы о товаре Пылесос Thomas AQUA-BOX Compact




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Thomas
Тип товара
Пылесосы
Страна производитель
Китай
Описание

THOMAS Aqua-Box Compact — пылесос, который очищает воздух

Aqua-Box Compact – это высококачественный пылесос с уникальным водяным фильтром, который производится в Германии.

Во время уборки Aqua-Box Compact не только пылесосит, но и очищает и освежает воздух в помещении благодаря запатентованному водяному фильтру AQUA-BOX с технологией подавления пыли Wet-Jet. Воздух, который поступает в пылесос, проходит через водяную стену и промывается, пыль намокает, опускается на дно аквабокса и не попадает обратно в помещение. Этот пылесос удерживает 99,99% пыли и 100% пыльцы – и в результате из него выходит только чистый, свежий воздух. Aqua-Box Compact сертифицирован на класс приборов для аллергиков.

Кроме того, Aqua-Box Compact имеет еще одну функцию – сбор жидкостей. Пылесос поможет, если что-то разлилось, и даже в экстренной ситуации, если в квартире случился потоп – он за считанные минуты соберет большой объем воды.

Aqua-Box Compact укомплектован качественными насадками из надежного прочного пластика. В комплектацию входит переключаемая насадка для твердых и ковровых напольных покрытий, щелевая насадка для труднодоступных мест, а также щетка-кисточка для деликатных поверхностей.

Aqua-Box Compact – это легкий, компактный пылесос, в стильном корпусе которого помещается система водяной фильтрации. Aqua-Box Compact легко передвигается благодаря роликам повышенной проходимости. Конструкция пылесоса продумана таким образом, что использовать и мыть его очень легко.

THOMAS Aqua-Box Compact – это хорошее решение для людей, страдающих аллергией, семей с маленькими детьми и не только. С этим пылесосом вы сможете наслаждаться чистотой и свежим воздухом дома.

Насадки в комплекте:

  • переключаемая насадка для чистки ковров и полов
  • насадка-кисточка для чистки мебели и аппаратуры
  • щелевая насадка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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