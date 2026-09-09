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Пылесос Thomas Perfect Air Allergy Pure купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос Thomas Perfect Air Allergy Pure

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Пылесос Thomas Perfect Air Allergy Pure - фото 1
Пылесос Thomas Perfect Air Allergy Pure - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
  • Пылесос Thomas Perfect Air Allergy Pure - фото 1
  • Пылесос Thomas Perfect Air Allergy Pure - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 199614
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Характеристики

Бренд
Thomas
Тип товара
Пылесосы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х42х40
Вес, кг.
7

Описание товара Пылесос Thomas Perfect Air Allergy Pure

Пылесос Thomas Perfect Air Allergy Pure создан для быстрой и качественной уборки. Он улавливает 99.9% микроскопической пыли, тем самым позволяя аллергикам не беспокоиться о бактериях. Прочный корпус надежно защищен от царапин благодаря специальному покрытию. На корпусе находится электронный регулятор силы всасывания, а также кнопка автосматывания сетевого шнура. Комплект насадок позволяет без проблем очистить мебель, матрасы, ровные поверхности и ковры. Шланг легко вращается на 360 градусов и не пережимается.

Отзывы о товаре Пылесос Thomas Perfect Air Allergy Pure




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Характеристики
Бренд
Thomas
Тип товара
Пылесосы
Страна производитель
Китай
Описание
Пылесос Thomas Perfect Air Allergy Pure создан для быстрой и качественной уборки. Он улавливает 99.9% микроскопической пыли, тем самым позволяя аллергикам не беспокоиться о бактериях. Прочный корпус надежно защищен от царапин благодаря специальному покрытию. На корпусе находится электронный регулятор силы всасывания, а также кнопка автосматывания сетевого шнура. Комплект насадок позволяет без проблем очистить мебель, матрасы, ровные поверхности и ковры. Шланг легко вращается на 360 градусов и не пережимается.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пылесос Thomas Perfect Air Allergy Pure - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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