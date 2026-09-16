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Пылесос Karcher VC 3 (ERP) 700Вт белый/черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос Karcher VC 3 (ERP) 700Вт белый/черный

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Пылесос Karcher VC 3 (ERP) 700Вт белый/черный - фото 1
Пылесос Karcher VC 3 (ERP) 700Вт белый/черный - фото 2
Пылесос Karcher VC 3 (ERP) 700Вт белый/черный - фото 3
Пылесос Karcher VC 3 (ERP) 700Вт белый/черный - фото 4
Пылесос Karcher VC 3 (ERP) 700Вт белый/черный - фото 5
Пылесос Karcher VC 3 (ERP) 700Вт белый/черный - фото 6
Пылесос Karcher VC 3 (ERP) 700Вт белый/черный - фото 7
Пылесос Karcher VC 3 (ERP) 700Вт белый/черный - фото 8
Пылесос Karcher VC 3 (ERP) 700Вт белый/черный - фото 9
Пылесос Karcher VC 3 (ERP) 700Вт белый/черный - фото 10
Пылесос Karcher VC 3 (ERP) 700Вт белый/черный - фото 11
Пылесос Karcher VC 3 (ERP) 700Вт белый/черный - фото 12
Пылесос Karcher VC 3 (ERP) 700Вт белый/черный - фото 13
Пылесос Karcher VC 3 (ERP) 700Вт белый/черный - фото 14
Пылесос Karcher VC 3 (ERP) 700Вт белый/черный - фото 15
Пылесос Karcher VC 3 (ERP) 700Вт белый/черный - фото 16
Пылесос Karcher VC 3 (ERP) 700Вт белый/черный - фото 17
Пылесос Karcher VC 3 (ERP) 700Вт белый/черный - фото 18
Пылесос Karcher VC 3 (ERP) 700Вт белый/черный - фото 19
Пылесос Karcher VC 3 (ERP) 700Вт белый/черный - фото 20
Пылесос Karcher VC 3 (ERP) 700Вт белый/черный - фото 21
Пылесос Karcher VC 3 (ERP) 700Вт белый/черный - фото 22
Пылесос Karcher VC 3 (ERP) 700Вт белый/черный - фото 23
Пылесос Karcher VC 3 (ERP) 700Вт белый/черный - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
  • Пылесос Karcher VC 3 (ERP) 700Вт белый/черный - фото 1
  • Пылесос Karcher VC 3 (ERP) 700Вт белый/черный - фото 2
  • Пылесос Karcher VC 3 (ERP) 700Вт белый/черный - фото 3
  • Пылесос Karcher VC 3 (ERP) 700Вт белый/черный - фото 4
  • Пылесос Karcher VC 3 (ERP) 700Вт белый/черный - фото 5
  • Пылесос Karcher VC 3 (ERP) 700Вт белый/черный - фото 6
  • Пылесос Karcher VC 3 (ERP) 700Вт белый/черный - фото 7
  • Пылесос Karcher VC 3 (ERP) 700Вт белый/черный - фото 8
  • Пылесос Karcher VC 3 (ERP) 700Вт белый/черный - фото 9
  • Пылесос Karcher VC 3 (ERP) 700Вт белый/черный - фото 10
  • Пылесос Karcher VC 3 (ERP) 700Вт белый/черный - фото 11
  • Пылесос Karcher VC 3 (ERP) 700Вт белый/черный - фото 12
  • Пылесос Karcher VC 3 (ERP) 700Вт белый/черный - фото 13
  • Пылесос Karcher VC 3 (ERP) 700Вт белый/черный - фото 14
  • Пылесос Karcher VC 3 (ERP) 700Вт белый/черный - фото 15
  • Пылесос Karcher VC 3 (ERP) 700Вт белый/черный - фото 16
  • Пылесос Karcher VC 3 (ERP) 700Вт белый/черный - фото 17
  • Пылесос Karcher VC 3 (ERP) 700Вт белый/черный - фото 18
  • Пылесос Karcher VC 3 (ERP) 700Вт белый/черный - фото 19
  • Пылесос Karcher VC 3 (ERP) 700Вт белый/черный - фото 20
  • Пылесос Karcher VC 3 (ERP) 700Вт белый/черный - фото 21
  • Пылесос Karcher VC 3 (ERP) 700Вт белый/черный - фото 22
  • Пылесос Karcher VC 3 (ERP) 700Вт белый/черный - фото 23
  • Пылесос Karcher VC 3 (ERP) 700Вт белый/черный - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 920 руб. 
Начислим 175 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706578
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Пылесос Karcher VC 3 (ERP) 700Вт белый/черный
10 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Karcher
Тип товара
Пылесосы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х39х29
Вес, кг.
4.4

Описание товара Пылесос Karcher VC 3 (ERP) 700Вт белый/черный

Компактный напольный пылесос VC 3 с мультициклонной технологией позволяет производить уборку без фильтр-мешка, что упрощает обращение с аппаратом и уменьшает затраты на приобретение расходных материалов. Прозрачный материал контейнера для сбора мусора обеспечивает легкий контроль уровня его заполнения. Отсутствие фильтр-мешка предотвращает распространение неприятных запахов и аллергенов. Малые размеры пылесоса VC 3 обеспечивают эффективную уборку в квартирах и домах небольшой площади. Аппарат не только тщательно очищает твердые и ковровые напольные покрытия, но и благодаря щелевой насадке и щеточной насадке для мебели позволяет удалять мусор из узких стыков и с поверхностей, чувствительных к механическим воздействиям. Другими особенностями оснащения являются встроенный гигиенический HEPA-фильтр, надежно задерживающий мельчайшие аллергенные частицы (пыльцу и т. п.), и практичная возможность «парковки».

Отзывы о товаре Пылесос Karcher VC 3 (ERP) 700Вт белый/черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Karcher
Тип товара
Пылесосы
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный напольный пылесос VC 3 с мультициклонной технологией позволяет производить уборку без фильтр-мешка, что упрощает обращение с аппаратом и уменьшает затраты на приобретение расходных материалов. Прозрачный материал контейнера для сбора мусора обеспечивает легкий контроль уровня его заполнения. Отсутствие фильтр-мешка предотвращает распространение неприятных запахов и аллергенов. Малые размеры пылесоса VC 3 обеспечивают эффективную уборку в квартирах и домах небольшой площади. Аппарат не только тщательно очищает твердые и ковровые напольные покрытия, но и благодаря щелевой насадке и щеточной насадке для мебели позволяет удалять мусор из узких стыков и с поверхностей, чувствительных к механическим воздействиям. Другими особенностями оснащения являются встроенный гигиенический HEPA-фильтр, надежно задерживающий мельчайшие аллергенные частицы (пыльцу и т. п.), и практичная возможность «парковки».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пылесос Karcher VC 3 (ERP) 700Вт белый/черный - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 10920 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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