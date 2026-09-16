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Характеристики
Тип товара
Пылесосы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
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Описание товара Пылесос Karcher VC 3 (ERP) 700Вт белый/черный
Компактный напольный пылесос VC 3 с мультициклонной технологией позволяет производить уборку без фильтр-мешка, что упрощает обращение с аппаратом и уменьшает затраты на приобретение расходных материалов. Прозрачный материал контейнера для сбора мусора обеспечивает легкий контроль уровня его заполнения. Отсутствие фильтр-мешка предотвращает распространение неприятных запахов и аллергенов. Малые размеры пылесоса VC 3 обеспечивают эффективную уборку в квартирах и домах небольшой площади. Аппарат не только тщательно очищает твердые и ковровые напольные покрытия, но и благодаря щелевой насадке и щеточной насадке для мебели позволяет удалять мусор из узких стыков и с поверхностей, чувствительных к механическим воздействиям. Другими особенностями оснащения являются встроенный гигиенический HEPA-фильтр, надежно задерживающий мельчайшие аллергенные частицы (пыльцу и т. п.), и практичная возможность «парковки».
Компактный напольный пылесос VC 3 с мультициклонной технологией позволяет производить уборку без фильтр-мешка, что упрощает обращение с аппаратом и уменьшает затраты на приобретение расходных материалов. Прозрачный материал контейнера для сбора мусора обеспечивает легкий контроль уровня его заполнения. Отсутствие фильтр-мешка предотвращает распространение неприятных запахов и аллергенов. Малые размеры пылесоса VC 3 обеспечивают эффективную уборку в квартирах и домах небольшой площади. Аппарат не только тщательно очищает твердые и ковровые напольные покрытия, но и благодаря щелевой насадке и щеточной насадке для мебели позволяет удалять мусор из узких стыков и с поверхностей, чувствительных к механическим воздействиям. Другими особенностями оснащения являются встроенный гигиенический HEPA-фильтр, надежно задерживающий мельчайшие аллергенные частицы (пыльцу и т. п.), и практичная возможность «парковки».
Пылесос Karcher VC 3 (ERP) 700Вт белый/черный - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 10920 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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