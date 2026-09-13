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Характеристики
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, насадка для пола и ковров, документация, упаковка
Цвет
белый, черный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.9 л
Уровень шума, дБ
76
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 706579
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Описание товара Пылесос Karcher VC 3 Floor 700Вт белый/черный
Компактный напольный пылесос VC 3 Floor с мультициклонной технологией позволяет производить уборку без фильтр-мешка, что упрощает обращение с аппаратом и уменьшает затраты на приобретение расходных материалов. Прозрачный материал контейнера для сбора мусора обеспечивает легкий контроль уровня его заполнения. Отсутствие фильтр-мешка предотвращает распространение неприятных запахов и аллергенов. Малые размеры пылесоса VC 3 Floor обеспечивают эффективную уборку в квартирах и домах небольшой площади. Другими особенностями оснащения являются встроенный гигиенический HEPA-фильтр, надежно задерживающий мельчайшие аллергенные частицы (пыльцу и т. п.), и практичная возможность «парковки».
Компактный напольный пылесос VC 3 Floor с мультициклонной технологией позволяет производить уборку без фильтр-мешка, что упрощает обращение с аппаратом и уменьшает затраты на приобретение расходных материалов. Прозрачный материал контейнера для сбора мусора обеспечивает легкий контроль уровня его заполнения. Отсутствие фильтр-мешка предотвращает распространение неприятных запахов и аллергенов. Малые размеры пылесоса VC 3 Floor обеспечивают эффективную уборку в квартирах и домах небольшой площади. Другими особенностями оснащения являются встроенный гигиенический HEPA-фильтр, надежно задерживающий мельчайшие аллергенные частицы (пыльцу и т. п.), и практичная возможность «парковки».
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