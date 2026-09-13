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Пылесос Karcher VC 3 Floor 700Вт белый/черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос Karcher VC 3 Floor 700Вт белый/черный

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Пылесос Karcher VC 3 Floor 700Вт белый/черный - фото 1
Пылесос Karcher VC 3 Floor 700Вт белый/черный - фото 2
Пылесос Karcher VC 3 Floor 700Вт белый/черный - фото 3
Пылесос Karcher VC 3 Floor 700Вт белый/черный - фото 4
Пылесос Karcher VC 3 Floor 700Вт белый/черный - фото 5
Пылесос Karcher VC 3 Floor 700Вт белый/черный - фото 6
Пылесос Karcher VC 3 Floor 700Вт белый/черный - фото 7
Пылесос Karcher VC 3 Floor 700Вт белый/черный - фото 8
Пылесос Karcher VC 3 Floor 700Вт белый/черный - фото 9
Пылесос Karcher VC 3 Floor 700Вт белый/черный - фото 10
Пылесос Karcher VC 3 Floor 700Вт белый/черный - фото 11
Пылесос Karcher VC 3 Floor 700Вт белый/черный - фото 12
Пылесос Karcher VC 3 Floor 700Вт белый/черный - фото 13
Пылесос Karcher VC 3 Floor 700Вт белый/черный - фото 14
Пылесос Karcher VC 3 Floor 700Вт белый/черный - фото 15
Пылесос Karcher VC 3 Floor 700Вт белый/черный - фото 16
Пылесос Karcher VC 3 Floor 700Вт белый/черный - фото 17
Пылесос Karcher VC 3 Floor 700Вт белый/черный - фото 18
Пылесос Karcher VC 3 Floor 700Вт белый/черный - фото 19
Пылесос Karcher VC 3 Floor 700Вт белый/черный - фото 20
Пылесос Karcher VC 3 Floor 700Вт белый/черный - фото 21
Пылесос Karcher VC 3 Floor 700Вт белый/черный - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, насадка для пола и ковров, документация, упаковка
Цвет
белый, черный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.9 л
Уровень шума, дБ
76
  • Пылесос Karcher VC 3 Floor 700Вт белый/черный - фото 1
  • Пылесос Karcher VC 3 Floor 700Вт белый/черный - фото 2
  • Пылесос Karcher VC 3 Floor 700Вт белый/черный - фото 3
  • Пылесос Karcher VC 3 Floor 700Вт белый/черный - фото 4
  • Пылесос Karcher VC 3 Floor 700Вт белый/черный - фото 5
  • Пылесос Karcher VC 3 Floor 700Вт белый/черный - фото 6
  • Пылесос Karcher VC 3 Floor 700Вт белый/черный - фото 7
  • Пылесос Karcher VC 3 Floor 700Вт белый/черный - фото 8
  • Пылесос Karcher VC 3 Floor 700Вт белый/черный - фото 9
  • Пылесос Karcher VC 3 Floor 700Вт белый/черный - фото 10
  • Пылесос Karcher VC 3 Floor 700Вт белый/черный - фото 11
  • Пылесос Karcher VC 3 Floor 700Вт белый/черный - фото 12
  • Пылесос Karcher VC 3 Floor 700Вт белый/черный - фото 13
  • Пылесос Karcher VC 3 Floor 700Вт белый/черный - фото 14
  • Пылесос Karcher VC 3 Floor 700Вт белый/черный - фото 15
  • Пылесос Karcher VC 3 Floor 700Вт белый/черный - фото 16
  • Пылесос Karcher VC 3 Floor 700Вт белый/черный - фото 17
  • Пылесос Karcher VC 3 Floor 700Вт белый/черный - фото 18
  • Пылесос Karcher VC 3 Floor 700Вт белый/черный - фото 19
  • Пылесос Karcher VC 3 Floor 700Вт белый/черный - фото 20
  • Пылесос Karcher VC 3 Floor 700Вт белый/черный - фото 21
  • Пылесос Karcher VC 3 Floor 700Вт белый/черный - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706579
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Характеристики

Бренд
Karcher
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, насадка для пола и ковров, документация, упаковка
Цвет
белый, черный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.9 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
76
Функции и особенности
автоматическое сматывание шнура, поворачивающиеся колеса
Потребляемая мощность, Вт
700
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х40х29
Вес, кг.
5.8

Описание товара Пылесос Karcher VC 3 Floor 700Вт белый/черный

Компактный напольный пылесос VC 3 Floor с мультициклонной технологией позволяет производить уборку без фильтр-мешка, что упрощает обращение с аппаратом и уменьшает затраты на приобретение расходных материалов. Прозрачный материал контейнера для сбора мусора обеспечивает легкий контроль уровня его заполнения. Отсутствие фильтр-мешка предотвращает распространение неприятных запахов и аллергенов. Малые размеры пылесоса VC 3 Floor обеспечивают эффективную уборку в квартирах и домах небольшой площади. Другими особенностями оснащения являются встроенный гигиенический HEPA-фильтр, надежно задерживающий мельчайшие аллергенные частицы (пыльцу и т. п.), и практичная возможность «парковки».

Отзывы о товаре Пылесос Karcher VC 3 Floor 700Вт белый/черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Karcher
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, насадка для пола и ковров, документация, упаковка
Цвет
белый, черный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.9 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
76
Функции и особенности
автоматическое сматывание шнура, поворачивающиеся колеса
Потребляемая мощность, Вт
700
Развернуть
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный напольный пылесос VC 3 Floor с мультициклонной технологией позволяет производить уборку без фильтр-мешка, что упрощает обращение с аппаратом и уменьшает затраты на приобретение расходных материалов. Прозрачный материал контейнера для сбора мусора обеспечивает легкий контроль уровня его заполнения. Отсутствие фильтр-мешка предотвращает распространение неприятных запахов и аллергенов. Малые размеры пылесоса VC 3 Floor обеспечивают эффективную уборку в квартирах и домах небольшой площади. Другими особенностями оснащения являются встроенный гигиенический HEPA-фильтр, надежно задерживающий мельчайшие аллергенные частицы (пыльцу и т. п.), и практичная возможность «парковки».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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