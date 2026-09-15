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Пылесос Samsung VCC8835V37 с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт, белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос Samsung VCC8835V37 с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт, белый

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Пылесос Samsung VCC8835V37/XEV 2200Вт белый - фото 1
Пылесос Samsung VCC8835V37/XEV 2200Вт белый - фото 2
Пылесос Samsung VCC8835V37/XEV 2200Вт белый - фото 3
Пылесос Samsung VCC8835V37/XEV 2200Вт белый - фото 4
Пылесос Samsung VCC8835V37/XEV 2200Вт белый - фото 5
Пылесос Samsung VCC8835V37/XEV 2200Вт белый - фото 6
Пылесос Samsung VCC8835V37/XEV 2200Вт белый - фото 7
Пылесос Samsung VCC8835V37/XEV 2200Вт белый - фото 8
Пылесос Samsung VCC8835V37/XEV 2200Вт белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
  • Пылесос Samsung VCC8835V37/XEV 2200Вт белый - фото 1
  • Пылесос Samsung VCC8835V37/XEV 2200Вт белый - фото 2
  • Пылесос Samsung VCC8835V37/XEV 2200Вт белый - фото 3
  • Пылесос Samsung VCC8835V37/XEV 2200Вт белый - фото 4
  • Пылесос Samsung VCC8835V37/XEV 2200Вт белый - фото 5
  • Пылесос Samsung VCC8835V37/XEV 2200Вт белый - фото 6
  • Пылесос Samsung VCC8835V37/XEV 2200Вт белый - фото 7
  • Пылесос Samsung VCC8835V37/XEV 2200Вт белый - фото 8
  • Пылесос Samsung VCC8835V37/XEV 2200Вт белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 960 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 596356
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Пылесос Samsung VCC8835V37 с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт, белый
9 960 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Пылесосы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х34х32
Вес, кг.
6

Описание товара Пылесос Samsung VCC8835V37 с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт, белый

Если предмоторный фильтр забит пылью, воздушный поток через пылесос уменьшится, а вместе с ним уменьшится и всасывающая сила. Система движения воздушного потока в двухкамерном пылесосе с технологией Super Twin Chamber такова, что она позволет сохранять максимальную силу всасывания в течение длительного времени. Технология Super Twin Chamber позволяет продлить силу всасывания по сравнению с другими пылесосами Samsung.

Отзывы о товаре Пылесос Samsung VCC8835V37 с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт, белый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Пылесосы
Страна производитель
Китай
Описание
Если предмоторный фильтр забит пылью, воздушный поток через пылесос уменьшится, а вместе с ним уменьшится и всасывающая сила. Система движения воздушного потока в двухкамерном пылесосе с технологией Super Twin Chamber такова, что она позволет сохранять максимальную силу всасывания в течение длительного времени. Технология Super Twin Chamber позволяет продлить силу всасывания по сравнению с другими пылесосами Samsung.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пылесос Samsung VCC8835V37 с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт, белый - по цене 9960 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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