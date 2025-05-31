Пылесос Philips XB2042/01
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 362516
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пылесосы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х34х29
Вес, кг.
6.3
Описание товара Пылесос Philips XB2042/01
Тщательная уборка и простое обслуживание с безмешковым пылесосом Philips 2000 Series. Оцените стабильно эффективную уборку с технологией PowerCyclone 4 и универсальной насадкой для любых напольных покрытий.
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Тщательная уборка и простое обслуживание с безмешковым пылесосом Philips 2000 Series. Оцените стабильно эффективную уборку с технологией PowerCyclone 4 и универсальной насадкой для любых напольных покрытий.
Достоинства:
Комментарий:
Мощный пылесос, еле отодрала его двумя руками от ковра.
Достоинства:
Комментарий:
пылесос просто супер для тех у кого есть домашние животные незаменимый помошник с шерстью справляется на ура
Достоинства:
Комментарий:
пылесос хороший. кому нравятся контейнерные пылесосы - этот один из лучших.
Достоинства:
Комментарий:
Весьма неплохой и компактный пылесос
Достоинства:
Комментарий:
очень хороший пылесос, удобный в обращении, и не дорого.
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос хороший, очень довольны покупкой
Достоинства:
Комментарий:
вопреки укладки, пришло всё целое,сосет, регулировка мощности - это не двигатель,а дырка на ручке,пальцом затыкая и открывая- регулируешь
Достоинства:
Комментарий:
выглядит красиво,мощный,провод длиннющий,не очень громкий,легко пропылесосит под диваном,колеса большие,не тяжелый
Достоинства:
Комментарий:
пылесос очень хороший, всосет абсолютно всё. за такую цену просто шикарен! насадка для мебели и режим мебели на самом пылесосе очень хороши. коту тоже понравилось) соотношение цена-качество на 5+
Достоинства:
Комментарий:
товар пришел хорошо упакован,все целое, спасибо продавцу за оперативность.из недостатков хотелось бы отметить короткую трубку( уж можно было сделать чуть длиннее) и невозможность регулировки мощности.в целом,за эти деньги, довольно таки неплохо
Достоинства:
Комментарий:
успели купить по скидки за 6000, вообще супер пылесос, работает отлично.Единственное ,пластик более хлипкий нежели лет 7 назад (у бабушки этой же фирмы лет 7-8 и он более крепкий)
Достоинства:
Комментарий:
Пришел раньше чем обещали, очень мощный,пылесосила прямо поднимает ковер, лёгкий, удобный,покупкой довольна, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Здравствуйте! Извините, что без фото и видео,но пылесос абсолютно такой же, как на фото и видео на объявлении! Пылесос выполняет свою функцию на твёрдую 5 ти 5!!! До этого пользовался Samsung,12ти летнего возраста,мешковой,то сегодня я понял,что пo сравнению с новым безмешковым Philips 2000, Samsung отдыхает!))) Пылесосом доволен!!! Однозначно рекомендую!!!
Достоинства:
Комментарий:
отличный пылесос, просто зверь, единственный минус нет ручки, для горизонтальной переноски при работе
Достоинства:
Комментарий:
это была срочная покупка ,сгорел бош.довольны и мы и наши коты ,тк была проблема с шерстью везде ,он справился на 10 из 10. рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос отличный !) ни разу не пожалела) брала и без проводные дорогие и проводные разные -все слабенько) этот прям отлично работает)насадка для мебели отлично!) очистила все стулья детские игрушки и матрас) щелевая удобная) каждый раз после уборки встряхиваю мусор,снимаю фильтр и мою корпус) пылесос как новый!)
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришел в мятой коробке. Шумный сам по себе.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мощность, удобный контейнер, единственное чего не хватает это кнопки управления на шланге
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос! Мощный, не очень шумный, лёгкий, маневренный. Очень удобно, что без мешка. Надеюсь, что будет долго работать.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос. Покупала родителям. Они просили мощный, но в то же время компактный аппарат. Этот пылесос подошёл полностью под их критерии. Теперь уборка в радость.
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос превзошёл ожидания. Купили в группу детского сада. Убирает на отлично, очень мощный и удобный в использовании.
Достоинства:
Комментарий:
Жена довольна. Пыли дома очень мало. А большего мне от пылесоса и не надо.
Достоинства:
Комментарий:
мне понравился,со своей функцией справляется хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос, мощность отличная
Достоинства:
Комментарий:
Компактный, легкий, мощность хорошая. Мне нравится!
Достоинства:
Комментарий:
отлично работает, мощность очень достойная
Достоинства:
Комментарий:
пылесос нормальный, но пластик хлипенький. Посмотрим сколько прослужит
Достоинства:
Комментарий:
Хороший пылесос. Рекомендую.
Пылесос Philips XB2042/01 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Пылесос Philips XB2042/01
Достоинства:
Комментарий:
Мощный пылесос, еле отодрала его двумя руками от ковра.
Достоинства:
Комментарий:
пылесос просто супер для тех у кого есть домашние животные незаменимый помошник с шерстью справляется на ура
Достоинства:
Комментарий:
пылесос хороший. кому нравятся контейнерные пылесосы - этот один из лучших.
Достоинства:
Комментарий:
Весьма неплохой и компактный пылесос
Достоинства:
Комментарий:
очень хороший пылесос, удобный в обращении, и не дорого.
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос хороший, очень довольны покупкой
Достоинства:
Комментарий:
вопреки укладки, пришло всё целое,сосет, регулировка мощности - это не двигатель,а дырка на ручке,пальцом затыкая и открывая- регулируешь
Достоинства:
Комментарий:
выглядит красиво,мощный,провод длиннющий,не очень громкий,легко пропылесосит под диваном,колеса большие,не тяжелый
Достоинства:
Комментарий:
пылесос очень хороший, всосет абсолютно всё. за такую цену просто шикарен! насадка для мебели и режим мебели на самом пылесосе очень хороши. коту тоже понравилось) соотношение цена-качество на 5+
Достоинства:
Комментарий:
товар пришел хорошо упакован,все целое, спасибо продавцу за оперативность.из недостатков хотелось бы отметить короткую трубку( уж можно было сделать чуть длиннее) и невозможность регулировки мощности.в целом,за эти деньги, довольно таки неплохо
Достоинства:
Комментарий:
успели купить по скидки за 6000, вообще супер пылесос, работает отлично.Единственное ,пластик более хлипкий нежели лет 7 назад (у бабушки этой же фирмы лет 7-8 и он более крепкий)
Достоинства:
Комментарий:
Пришел раньше чем обещали, очень мощный,пылесосила прямо поднимает ковер, лёгкий, удобный,покупкой довольна, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Здравствуйте! Извините, что без фото и видео,но пылесос абсолютно такой же, как на фото и видео на объявлении! Пылесос выполняет свою функцию на твёрдую 5 ти 5!!! До этого пользовался Samsung,12ти летнего возраста,мешковой,то сегодня я понял,что пo сравнению с новым безмешковым Philips 2000, Samsung отдыхает!))) Пылесосом доволен!!! Однозначно рекомендую!!!
Достоинства:
Комментарий:
отличный пылесос, просто зверь, единственный минус нет ручки, для горизонтальной переноски при работе
Достоинства:
Комментарий:
это была срочная покупка ,сгорел бош.довольны и мы и наши коты ,тк была проблема с шерстью везде ,он справился на 10 из 10. рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос отличный !) ни разу не пожалела) брала и без проводные дорогие и проводные разные -все слабенько) этот прям отлично работает)насадка для мебели отлично!) очистила все стулья детские игрушки и матрас) щелевая удобная) каждый раз после уборки встряхиваю мусор,снимаю фильтр и мою корпус) пылесос как новый!)
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришел в мятой коробке. Шумный сам по себе.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мощность, удобный контейнер, единственное чего не хватает это кнопки управления на шланге
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос! Мощный, не очень шумный, лёгкий, маневренный. Очень удобно, что без мешка. Надеюсь, что будет долго работать.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос. Покупала родителям. Они просили мощный, но в то же время компактный аппарат. Этот пылесос подошёл полностью под их критерии. Теперь уборка в радость.
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос превзошёл ожидания. Купили в группу детского сада. Убирает на отлично, очень мощный и удобный в использовании.
Достоинства:
Комментарий:
Жена довольна. Пыли дома очень мало. А большего мне от пылесоса и не надо.
Достоинства:
Комментарий:
мне понравился,со своей функцией справляется хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос, мощность отличная
Достоинства:
Комментарий:
Компактный, легкий, мощность хорошая. Мне нравится!
Достоинства:
Комментарий:
отлично работает, мощность очень достойная
Достоинства:
Комментарий:
пылесос нормальный, но пластик хлипенький. Посмотрим сколько прослужит
Достоинства:
Комментарий:
Хороший пылесос. Рекомендую.