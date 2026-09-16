Пылесос Samsung SC18M31B0HN с контейнером для сбора пыли (VC18M31B0HN/EV)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Пылесос Samsung SC18M31B0HN с контейнером для сбора пыли (VC18M31B0HN/EV)
Пылесос Samsung SC18M31B0HN – оптимальный вариант для сухой уборки любых напольных покрытий и ковров, который гарантирует тщательную очистку от пыли и мусора за счет высокой мощности всасывания, достигающей 380 Вт. Устройство, представленное в элегантном черно-зеленом цвете корпуса, оборудовано стальной трубой всасывания, телескопическая конструкция которой позволит адаптировать его под рост любого пользователя. В сочетании с сетевым шнуром длиной 6 м она обеспечивает солидный радиус действия 9 м, что позволит убрать большую площадь, не переподключая устройство в разные розетки. Пылесос Samsung SC18M31B0HN собирает весь мусор и пыль в пластиковый контейнер вместимостью 2 л, который не придется опустошать слишком часто. Для удобства настройки мощности всасывания регулятор располагается прямо на рукоятке. Благодаря системе автоматического сматывания шнура обеспечивается дополнительный комфорт при использовании прибора. Модель укомплектована насадкой ковер/пол и насадкой 2 в 1. Двигатель предусматривает встроенную систему защиты от перегрева.
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Теги товара: для сухой уборки, с контейнером, без мешка, с регулировкой мощности
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Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные
Теги товара: для сухой уборки, с контейнером, без мешка, с регулировкой мощности
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