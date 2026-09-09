Пылесос Samsung VC18M2150SG с контейнером для сбора пыли
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Пылесос Samsung VC18M2150SG с контейнером для сбора пыли
Турбина Anti-Tangle предотвращает наматывание волос, шерсти и пыли на фильтр, сохраняя стабильную мощность всасывания в течение длительного времени. Легкая очистка контейнера. Турбина Anti-Tangle предотвращает наматывание волос и пыли на детали пылесоса, поэтому больше не придется удалять мусор вручную. Вся грязь оседает на дне контейнера, вам остается просто выбросить ее. Легко перемещается и прост в использовании. Легкая и удобная конструкция позволяет быстро проводить уборку дома. Эргономичная рукоять Easy Grip. Эргономичная нескользящая ручка Easy Grip обеспечивает простое и комфортное использование. Продуманная поворотная конструкция предотвращает перекручивание шланга. Теперь вы можете пылесосить без дополнительных усилий.
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Теги товара: для сухой уборки, с контейнером, без мешка, с регулировкой мощности
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Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные
Теги товара: для сухой уборки, с контейнером, без мешка, с регулировкой мощности
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